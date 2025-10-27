ரூ.1 லட்சம் முதலீடு செய்தால் ஒரு கோடி... பண மோசடியில் ஈடுபட்ட 57 பேர் கைது!
சிறிய அளவில் பண முதலீடு செய்தால் பெருமளவில் பணம் கிடைக்கும் என்பது மிகப்பெரிய ஏமாற்று வேலை. இதுபோன்ற மோசடிகளை நம்பி, யாரிடமும் கொடுத்து ஏமாற வேண்டாம் என சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.
Published : October 27, 2025 at 10:28 AM IST
சென்னை: ஒரு லட்சம் முதலீடு செய்தால் ஒரு கோடி கிடைக்கும், இரிடியம் விற்பனை உள்ளிட்ட பல மோசடிகளில் ஈடுபட்டு மக்களிடம் பணம் பறித்த விவகாரத்தில், இதுவரை 57 பேரை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
ஒரு லட்சம் முதலீடு செய்தால் ஒரு கோடி கிடைக்கும் என தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்களிடம் ஒரு கும்பல் மிகப்பெரிய மோசடியில் ஈடுபட்டது. அதேபோல, ரிசர்வ் வங்கி பெயரில் வெளி நாடுகளிலிருந்து கோடிக் கணக்கில் பணம் வருவதாக ஒரு கும்பலும், இரிடியம் மோசடியில் மற்றொரு கும்பலும் என பல மோசடிகள் அண்மைக்காலமாக அரங்கேறி வந்தன. இதில் நூற்றுக்கணக்கானோர் பணம் கொடுத்து ஏமாந்துள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக கிடைக்கப்பெற்ற தகவலின்பேரில், சிபிசிஐடி தானாக முன்வந்து தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு வழக்குகளை பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கியது. முதற்கட்டமாக, கடந்த மாதம் 12ஆம் தேதி 13 வழக்குகளில் தொடர்புடைய 30 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். தொடர்ந்து, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் 20-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
இதுதொடர்பாக நடத்தப்பட்ட தொடர் விசாரணையில், மேற்கண்ட மோசடிகளில் ஈடுபட்டதாக சில நாட்களுக்கு முன்பு கம்பம் சந்திரன், பெருமாநல்லுார் ராணி, முசிறி யுவராஜ், வருசநாடு பழனியம்மாள், நாகப்பட்டினம் ராஜசிவம் ஆகிய 5 பேர் உட்பட 27 பேரை சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். மேலும், வதந்திகளை நம்பி யாரிடமும் பணம் கொடுத்து ஏமாற வேண்டாம் என பொதுமக்களுக்கு சிபிசிஐடி போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.
கொலை முயற்சி தாக்குதல் நடத்திய 2 பேர் கைது!
சென்னை திருமங்கலம் அடுத்த பாடி குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முருகன் (42). இவர் கடந்த அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி ஜெஜெ நகர் பகுதியில் நடந்துச் சென்றபோது, சரவணன் மற்றும் மணிகண்டன் ஆகிய இருவரும் இவரை வழிமறித்து தகராறு செய்தனர். தொடர்ந்து, தகாத வார்த்தைகளில் திட்டியதுடன், கொலை முயற்சி தாக்குதல் நடத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றனர்.
|இதையும் படிங்க: 'அண்ணாமலை அன்பு கூட்டம்' எந்த அரசியலமைப்பையும் சார்ந்தது அல்ல; வேறு கட்சியினரும் பங்கேற்கலாம்! - அமைப்பின் தலைவர் உறுதி!
இதுகுறித்து முருகன் ஜெஜெ நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், கடந்த 22 ஆம் தேதி இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட சரவணன் என்ற ரவுடியை கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, தலைமறைவாக இருந்த மணிகண்டனை தேடி வந்த நிலையில், தற்போது அவரை கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து கத்தி மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தை பறிமுதல் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தண்ணீர் வாளியில் விழுந்து குழந்தை உயிரிழப்பு!
சென்னையில் தண்ணீர் வாளியில் தவறி விழுந்து ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்த ஒன்றரை மாத குழந்தை, சிகிச்சைப் பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தது.
சென்னை நந்தனம் ஜோகிகார்டன் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஸ்ரீராம். இவருக்கு தனிஷ் என்ற ஒன்றரை வயதில் ஆண் குழந்தை இருந்தது. கடந்த 22 ஆம் தேதி வீட்டில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த குழந்தை திடீரென காணாமல் போனது. இதில், தாய் குழந்தையை தேடியபோது குளியல் அறையில் தண்ணீர் வாலியில் தலைகுப்புற விழுந்து மூச்சுப்பேச்சு இல்லாமல் இருந்தது.
இதனைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த குழந்தையின் தாய், குழந்தையை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு சுயநினைவு இல்லாமல் குழந்தை சிகிச்சைப் பெற்று வந்தது. இந்நிலையில், நேற்று இரவு குழந்தை சிகிச்சை பலனின்றி பரிதாபமாக உயிரிழந்தது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தேனாம்பேட்டை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.