நயினார் நாகந்திரனுக்கு எதிரான வழக்கை ரத்து செய்ய சிபிசிஐடி எதிர்ப்பு
கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தல் சமயத்தில், தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் நின்றுக் கொண்டிருந்த நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் ரூ.4 கோடி ரொக்கத்தை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
Published : August 19, 2026 at 10:14 PM IST
சென்னை: ரயிலில் ரூ.4 கோடி பிடிபட்ட விவகாரத்தில் நயினார் நாகேந்திரனுக்கு எதிராக வலுவான ஆதாரங்கள் உள்ளதால் இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கூடாது என நீதிமன்றத்தில் சிபிசிஐடி சார்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தல் சமயத்தில், தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் நின்றுக் கொண்டிருந்த நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் ரூ.4 கோடி ரொக்கத்தை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
அப்போது திருநெல்வேலி தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட நயினார் நாகேந்திரன் வெற்றி பெறுவதற்காக, அவரது தொகுதி மக்களுக்கு கொடுப்பதற்காக இந்த பணம் கொண்டு செல்லப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. இந்த குற்றச்சாட்டை நயினார் நாகேந்திரன் திட்டவட்டமாக மறுத்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி கையில் எடுத்த நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், பாஜக முன்னாள் அமைப்பு பொதுச்செயலாளர் கேசவ விநாயகம், அந்த கட்சியை சேர்ந்த எஸ்.ஆர்.சேகர் உள்ளிட்ட 13 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி எஸ்.ஆர்.சேகர் உள்ளிட்டோர் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி வெங்கடேசன் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், "ரூ.4 கோடி பறிமுதல் செய்யப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பான வழக்கை விசாரணை நீதிமன்றம் கோப்புக்கு எடுத்துள்ள நிலையில், அதை ரத்து செய்யுமாறு மனுதாரர்கள் கோர முடியாது.
புலன் விசாரணையின் போது நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்ட மனுதாரர்களுக்கு எதிராக வலுவான ஆதாரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆதாரங்கள் இருப்பதால் இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கூடாது" என சிபிசிஐடி பதில் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன், ஏற்கனவே சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் குற்றச்சாட்டு பதிவுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை நீட்டிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார். தொடர்ந்து, இந்த வழக்கு விசாரணையை ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டார்.