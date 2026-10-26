14 நாட்களை கடந்தும் கண்டுபிடிக்க முடியாத செஞ்சி சிறுமி: சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி, சாமியார்களிடம் சிபிசிஐடி தீவிர விசாரணை
ஆலம்பூண்டியில் உள்ள காடு, மலைகளில் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், அங்கு சுற்றித்திரியும் சாமியார்களிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிகிறது.
Published : October 26, 2026 at 8:54 PM IST
விழுப்புரம்: செஞ்சி சிறுமி மாயமான வழக்கு சிபிசிஐடி போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியிடமும், சாமியார்களிடமும் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே ஆலங்பூண்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஹேமாவதி என்ற 7 வயது சிறுமி மாயமாகி இன்றுடன் 14 வது நாளை கடந்துள்ளது.
கடந்த 11-ஆம் தேதி இரவு தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடிவிட்டு, பெற்றோருடன் தூங்கிய சிறுமி மறுநாள் மாயமானதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் சத்தியமங்கலம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். ஆனால், இதில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாததால், இந்த வழக்கு அண்மையில் சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது.
சிபிசிஐடி காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜவஹர், துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் கீதா தலைமையிலான அதிகாரிகள் ஆலம்பூண்டியில் முகாமிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சிறுமியின் தாய், தந்தை, உறவினர்களிடம் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், ஆலம்பூண்டியில் உள்ள காடு, மலைகளில் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், அங்கு சுற்றித்திரியும் சாமியார்களிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிகிறது.
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சிறுமி ஹேமாவதி படித்த ஆலம்பூண்டி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளிக்கு சிபிசிஐடி போலீசார் நேரடியாக சென்று விசாரணை நடத்தினர்.
இதில் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில், ஆலம்பூண்டி அருகே உள்ள பரதன்தாங்கல் கிராமத்தை சேர்ந்த சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியான ராஜதுரையை சிறையில் இருந்து அழைத்து வந்து சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். ராஜதுரை மீது திருட்டு, வழிப்பறி, கொலை முயற்சி என மொத்தம் 13 வழக்குகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், சிறுமி ரயில் மூலம் கடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்கிற கோணத்தில் விழுப்புரம், திண்டிவனம், புதுச்சேரி, கடலூர், திருவண்ணாமலை ஆகிய 5 ரயில் நிலையங்களில் உள்ள கடைகள் மற்றும் கேண்டீன்களில் பணியாற்றும் ஊழியர்களிடம் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும், அந்த ரயில் நிலையங்களில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையிலும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.