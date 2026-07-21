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பழநி கோயில் நிலம் மோசடி விவகாரம்: 6-வது நாளாக தொடரும் சிபிசிஐடி விசாரணை

கோயில் இடத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் பத்திரப்பதிவு செய்தது தொடர்பாக இன்று 6-வது நாளாக சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை நடந்தி வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 3:14 PM IST

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திண்டுக்கல்: பழநி கோயில் நிலம் மோசடி தொடர்பாக, முன்னாள் இணை ஆணையர் மாரிமுத்து உட்பட நால்வரிடம் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் இன்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி அடிவாரம் சன்னிதி வீதியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு தண்டபாணி சுவாமிகள் மடத்திற்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான நிலம், நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி போலி ஆவணங்கள் மூலம் வெறும் ரூ.2 கோடிக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

அதாவது, கடந்த 6 ஆம் தேதி தனியார் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமானது என கூறி, தனியார் ஒருவருக்கு இந்த இடம் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பின்னர் இந்த சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்து, சர்ச்சையை கிளப்பியது.

இது தொடர்பாக, பழநி கோயில் நிலங்கள் பிரிவு கண்காணிப்பாளர் முருகானந்தம் அளித்த புகாரின்பேரில், புதிய குற்றவியல் சட்டத்தின் கீழ் சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், போலி அறக்கட்டளை பிரமுகர் முருகதாஸ் உள்ளிட்ட 4 பேர் மீது கூட்டுச்சதி, மோசடி உள்ளிட்ட 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த பழநி அடிவாரம் போலீசார், விசாரித்து வந்தனர்.

ஆனால், கோயில் நிலம் விற்கப்பட்டதற்கு மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவே, ஜூலை 15 ஆம் தேதி இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி-க்கு மாற்றி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது. அரசின் உத்தரவையடுத்து, வழக்கு ஆவணங்கள் அனைத்தும் இணையதளம் வாயிலாக சிபிசிஐடி அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.

அதன்படி, சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி அஜய் தங்கம் தலைமையில், திண்டுக்கல், தேனி, சிவகங்கை, விருதுநகர் மற்றும் மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 5 இன்ஸ்பெக்டர்கள் மேற்பார்வையில் 20-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் திண்டுக்கல் அலுவலகத்தில் முதற்கட்ட தகவல் அறிக்கை தயார் செய்து, பழநியில் சம்பந்தப்பட்ட இடத்தில் கள ஆய்வும் மேற்கொண்டனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, ஜூலை 17 ஆம் தேதி சிபிசிஐடி எஸ்பி சஜிதா, திண்டுக்கல் வருகை தந்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினார். புகார் அளித்த கண்காணிப்பாளர் முருகானந்தம், அறநிலையத்துறை ஆய்வாளர் சிவனேசன், கோயில் செயல் அலுவலர் கணபதி, ஓய்வு பெற்ற வட்டாட்சியர் மாரியப்பன், ஓய்வு பெற்ற கிராம நிர்வாக அலுவலர் சின்னச்சாமி மற்றும் வட்டாட்சியர் சஞ்சய் காந்தி ஆகியோரிடம் சுமார் 4 மணி நேரமாக தீவிர விசாரணை நடைபெற்றது.

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தொடர்ந்து நேற்று (ஜூலை 20) பழநி பத்திரப்பதிவுத் துறை அலுவலகத்தில் சுதா மல்லிகா தலைமையிலான 3 பேர் கொண்ட குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அதே வேளையில், எஸ்பி சஜிதா பழநிக்கு நேரடியாக சென்று விசாரணை நடத்தினார். மேலும், பழநி கோயிலின் முன்னாள் இணை ஆணையர் மாரிமுத்து உள்ளிட்ட பலருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது.

அதனடிப்படையில், இன்று (ஜூலை 21) காலை 10.30 மணி முதல் திண்டுக்கல் சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில், பழநி கோயிலின் முன்னாள் இணை ஆணையர் மாரிமுத்து, ஓய்வு பெற்ற வட்டாட்சியர் மாரியப்பன், ஓய்வு பெற்ற கிராம நிர்வாக அலுவலர் சின்னச்சாமி மற்றும் அறநிலையத்துறை ஆய்வாளர் சிவனேசன் ஆகிய நால்வரிடமும் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சர்ச்சைக்குரிய இந்த அறக்கட்டளை இடத்தை பழநி மலைக்கோயில் இணை ஆணையரே தக்கராக இருந்து பராமரிப்பார் என உயர் நீதிமன்றமும், உச்ச நீதிமன்றமும் ஆணை பிறப்பித்து இருந்தன. அதனடிப்படையில் கடந்த 2025 செப்டம்பரில் பழநி கோவில் இணை ஆணையராக இருந்த மாரிமுத்து தலைமையில் இந்த இடம் பழநி மலைக் கோயில் கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

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