ஆதாரங்களை சுர்ஜித்தின் பெற்றோர் மறைக்கத் தூண்டியது அம்பலம்! குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்த சிபிசிஐடி!
கைதான சரவணனின் ஜாமின் மனுக்கள் ஏற்கனவே இரண்டு முறை தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது மீண்டும் மூன்றாவது முறையாக தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : October 30, 2025 at 11:38 AM IST
திருநெல்வேலி: கவின் ஆணவ படுகொலை வழக்கில், சுர்ஜித்தின் பெற்றோர் ஆதாரங்களை மறைக்க தூண்டியது விசாரணையில் தெரிய வந்திருப்பதாக, சிபிசிஐடி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையில் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த ஜூலை 27 ஆம் தேதி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த கவின் செல்வகணேஷை காதல் விவகாரத்தில் நெல்லை கேடிசி நகர் பகுதியில் வைத்து அவர் காதலித்த பெண்ணின் சகோதரர் வெட்டி படுகொலை செய்தார். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பாளையங்கோட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்ட நிலையில், கவின் கொலை வழக்கு தொடர்பாக சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தையான காவல் உதவியாளர் சரவணன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து டிஜிபி உத்தரவுபடி வழக்கானது சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது. சிபிசிஐடி போலீசார் இந்த வழக்கு தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், கொலைக்கு உதவியதாக சுர்ஜித் உறவினர் ஜெயபால் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டார். வழக்கு நெல்லை மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது.
இதனிடையே கைதான சரவணன் இதுவரை மூன்று முறை ஜாமின் கோரி மனு தாக்கல் செய்த நிலையில் அந்த மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. அதே போல் ஜெயபால் தாக்கல் செய்த ஜாமின் மனுவும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. இதனிடையே இந்த வழக்கானது சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை மூலமும் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக இதுவரை 37 ஆவணங்களை சிபிசிஐடி போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளனர். மேலும் 69 சாட்சியங்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வாக்குமூலமும் பெற்றுள்ளனர்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் முதல் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள சுர்ஜித், இரண்டாவது குற்றவாளியாக கேட்கப்பட்டுள்ள சரவணன், மூன்றாவது குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள சுர்ஜித்தின் தாயாரான உதவி காவல் ஆய்வாளர் கிருஷ்ணகுமாரி மற்றும் கொலைக்கான ஆதாரங்களை மறைத்ததாக கைது செய்யப்பட்டு நான்காவது குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள ஜெயபால் ஆகியோர் மீது குற்றம்சாட்டி விசாரணையை நிறைவு செய்து முதல் தகவல் அறிக்கையை சிபிசிஐடி போலீசார் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
மேலும், இந்த வழக்கு தொடர்பாக கிருஷ்ணகுமாரியிடம் விசாரணை மேற்கொண்டபோது, கொலைக்கான ஆதாரங்களை மறைப்பதற்கு அவரும், அவருடைய கணவர் சவரணனும் தூண்டியது தெரிய வந்ததாகவும் அந்த குற்றப்பத்திரிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.