மலேசியாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு கள்ள நோட்டுக்கள் கடத்த சதி - 90 நாட்களுக்குள் சிபிசிஐடி குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல்
குற்றவாளிகள் சட்டரீதியான பிணை கோருவதற்கான வாய்ப்பைத் தவிர்க்கும் வகையில் உரிய காலத்துக்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 8:17 AM IST
சென்னை: திருவல்லிக்கேணியில் போலி இந்திய ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் வெளிநாட்டு பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் மலேசியாவிலிருந்து கள்ள நோட்டுகளை இந்தியாவுக்குள் கடத்த சதித்திட்டம் தீட்டியது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 4 பேருக்கு எதிராக 90 நாட்களுக்குள் சிபிசிஐடி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது.
சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலைய சிறப்புக் குழுவினருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் கடந்த ஜூலை 15ஆம் தேதி திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள ஒரு தங்கும் விடுதியில் சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது ரூ.22,21,300 மதிப்பிலான போலி இந்திய ரூபாய் நோட்டுகள், வெளிநாட்டு பணம் மற்றும் கைப்பேசிகள் கைப்பற்றப்பட்டன. இதுதொடர்பாக திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்றது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, ஜூலை 16ஆம் தேதி மற்றொரு குற்றவாளியிடமிருந்து ரூ.7,500 மதிப்பிலான போலி இந்திய ரூபாய் நோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதையடுத்து இந்த வழக்கில் கைப்பற்றப்பட்ட கள்ள நோட்டுகளின் மதிப்பு மொத்தம் ரூ.22,28,800 ஆக உயர்ந்தது.
சிபிசிஐடி விசாரணை
கள்ள நோட்டுகள் புழக்கத்தில் விடப்படுவது நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கும் தேசியப் பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்பதால், தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி உத்தரவின்பேரில் ஜூலை 20ஆம் தேதி இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது. பின்னர், சிபிசிஐடி குற்றப்பிரிவின் கள்ள நோட்டு வழக்குகள் பிரிவில், வழக்கு மறுபதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
அந்த விசாரணையில், மலேசியாவிலிருந்து போலி இந்திய ரூபாய் நோட்டுகளைப் பெற்று, அவற்றை இந்தியாவுக்குள் கடத்துவதற்குக் குற்றவாளிகள் சதித்திட்டம் தீட்டியிருந்தது தெரியவந்தது. இதுதொடர்பாக, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாட்டைச் சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன் (41), சென்னை அண்ணா சாலையைச் சேர்ந்த சபீக் ரஹ்மான் (37), பெங்களூரு கே.ஆர்.புரத்தைச் சேர்ந்த சீனிவாசன் (48), சென்னை ஆயிரம் விளக்குப் பகுதியைச் சேர்ந்த செய்யது அப்துல் ரஹ்மான் (39) ஆகிய 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்த வழக்கில் குற்றச்சாட்டுகளை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், சிபிசிஐடி போலீஸார் 44 சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடத்தினர். மேலும், வங்கிப் பரிவர்த்தனைப் பதிவுகள், பயண ஆவணங்கள், கண்காணிப்புக் கேமரா காட்சிகள் மற்றும் குற்றவாளிகளின் கைப்பேசிகளில் இருந்து பெறப்பட்ட மின்னணு ஆதாரங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய ஆவணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன.
90 நாட்களில் குற்றப்பத்திரிகை
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போலி இந்திய ரூபாய் நோட்டுகளின் தன்மை மற்றும் அவற்றின் உண்மைத்தன்மையை ஆய்வு செய்வதற்காக, மைசூருவில் உள்ள பாரதிய ரிசர்வ் வங்கி நோட்டு முத்ரன் நிறுவனத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. இவ்வாறு சேகரிக்கப்பட்ட சாட்சியங்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட நான்கு பேருக்கு எதிராக, பாரதிய நியாய சன்ஹிதா, 2023 பிரிவுகள் 61(2), 179, 180 மற்றும் 238(b)-இன் கீழ், சென்னை எழும்பூரில் உள்ள 29-ஆவது பெருநகர குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில், அக்டோபர் 13-ஆம் தேதி சிபிசிஐடி போலீஸார் குற்றப்பத்திரிகையைத் தாக்கல் செய்தனர்.
போலி ஆவணங்கள் மற்றும் இந்திய ரூபாய் கள்ள நோட்டுகள் தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிமன்றத்தில் இந்தக் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
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இந்த வழக்கில் முதல் குற்றவாளி கைது செய்யப்பட்ட நாளான ஜூலை 16-ஆம் தேதியிலிருந்து 90 நாட்களுக்குள், பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா, 2023-இன் பிரிவு 187(3)-இன் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சட்டக் காலக்கெடுவுக்குள் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
இதன்மூலம், குற்றவாளிகள் சட்டரீதியான பிணை கோருவதற்கான வாய்ப்பைத் தவிர்க்கும் வகையில் உரிய காலத்துக்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வழக்கின் விசாரணையைத் தாமதமின்றித் தொடங்குவதற்கும் இது வழிவகுக்கும். இந்தக் கள்ள நோட்டுக் கடத்தல் சம்பவத்தின் பின்னணியில் உள்ள விரிவான குற்ற வலையமைப்பு குறித்தும், இதனுடன் தொடர்புடைய பிற நபர்கள் குறித்தும் சிபிசிஐடி போலீஸார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.