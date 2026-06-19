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ஆகாஷ் மரண வழக்கு: போலீசார் மீது சிபிசிஐடி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்

குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, நீதிமன்றம் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரணையை தொடங்கவுள்ளது.

மானாமதுரை ஆகாஷ்
மானாமதுரை ஆகாஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 19, 2026 at 12:53 PM IST

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மதுரை: மானாமதுரையை சேர்ந்த ஆகாஷ் காவல்நிலைய மரண வழக்கில், ஆய்வாளர் முதல் காவலர் வரை என 6 பேர் மீது சிபிசிஐடி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்திருக்கிறது.

சிபிசிஐடி தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையில் காவல்துறையைச் சார்ந்த ஆய்வாளர் திலீபன், உதவி ஆய்வாளர் குகன், காவலர் காளீஸ்வரன், காவலர் பழனி, காவலர் தெய்வேந்திரன் மற்றும் காவலர் மகேந்திரன் ஆகிய 6 பேரின் பெயர்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை கிருஷ்ணராஜபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த பட்டியலின இளைஞர் ஆகாஷ் டெலிசன், கடந்த மார்ச் 6ஆம் தேதியன்று இருவரை அரிவாளால் வெட்டிய வழக்கில் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

இதனிடையே, அவர் தப்ப முயன்ற போது ஆகாஷின் காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதாக கூறி, அவரை மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் போலீசார் அனுமதித்தனர். ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி கடந்த மார்ச் 8ஆம் தேதி அவர் உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, அவது உறவினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.

வழக்கின் தீவிரம் கருதி, விசாரணை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது. சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் சம்பவ இடம், பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை, சாட்சிகள் வாக்குமூலம், சிசிடிவி காட்சிகள், அறிவியல் பூர்வ ஆதாரங்கள் என அனைத்தையும் தீவிரமாக ஆய்வு செய்தனர்.

பல மாதங்கள் நடத்தப்பட்ட விசாரணைக்கு பின்னர், சிபிசிஐடி போலீசார் இன்று சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் விரிவான குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்தனர். குற்றப்பத்திரிகையில் மேற்கண்ட 6 காவல்துறையினர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள், சாட்சிகள் பட்டியல், ஆவணங்கள், மருத்துவ அறிக்கைகள் அனைத்தும் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

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குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு நீதிமன்றம் சம்மன் அனுப்பி விசாரணையை தொடங்கவுள்ளது. நீதிமன்ற விசாரணையின் மூலம் இந்த வழக்கில் உண்மை வெளிவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முன்னதாக, ஜூன் 15ஆம் தேதி ஆகாஷின் உடலை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்ட போதிலும், பெற்றோரும் உறவினரும் உடலை வாங்க முன்வராததால், ஜூன் 17ஆம் தேதி ஆகாஷின் பெற்றோர் முன்னிலையில் போலீசாரே மதுரை மாவட்டம், தத்தனேரி மின் மயானத்தில் தகனம் செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

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