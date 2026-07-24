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சிறையில் சபரிவர்மன் கொலை செய்யப்பட்டது எப்படி? விசாரணையை தொடங்கியது சிபிசிஐடி

சிபிசிஐடி விசாரணையில் சபரிவர்மனை போலீசார் ஏன் அடித்துக் கொலை செய்தனர் என்ற விவரம் தெரிய வரும் என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

சபரிவர்மன்
சபரிவர்மன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 4:29 PM IST

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கன்னியாகுமரி: நாகர்கோவில் சிறையில் வியாபாரி சபரிவர்மன் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் தங்கள் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வடக்கு தாமரைக்குளம் அருகே உள்ள ஈத்தங்காடு பகுதியில் வசித்து வந்தவர் சபரி வர்மன் (வயது 34).

மாற்றுத்திறனாளியான இவர், தனது வீட்டின் அருகே சிறிய பெட்டிக் கடை ஒன்றை நடத்தி வந்தார். அவரது கடையில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக கூறி, தென்தாமரைக்குளம் காவல் துறையினர் கடந்த 9-ம் தேதி சபரிவர்மனை கைது செய்து நாகர்கோவில் சிறையில் அடைத்தனர்.

அங்கு விசாரணை கைதியாக அடைக்கப்பட்டிருந்த அவர், கடந்த 13 ஆம் தேதி சிறையில் வைத்தே அடித்து கொலை செய்யப்பட்டார்.

அவரை சிறை வார்டன்கள் 3 பேர் மற்றும் 8 விசாரணை கைதிகள் சேர்ந்து கை கால்களை கட்டிப் போட்டு கொடூரமான முறையில் அடித்து கொலை செய்ததாக விசாரணையில் தெரிய வந்தது.

இது குறித்து நேசமணி நகர் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து நாகர்கோவில் சிறை வார்டன் ஜெகன், தலைமை வார்டன் சுரேஷ், சிறைக் காவலர் சிவக்குமார் மற்றும் கைதிகள் 8 பேர் என மொத்தம் 11 பேரை கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, அவர்கள் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

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இந்த நிலையில், சபரிவர்மன் குடும்பத்தினர் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரின் கோரிக்கைக்கு இணங்க, இந்த கொலை வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. இதையடுத்து, நெல்லை சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி ராஜ்குமார் நவராஜ் தலைமையிலான அதிகாரிகளிடம், சபரிவர்மன் கொலை வழக்கு தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் போலீசார் ஒப்படைத்தனர்.

இதனை பெற்றுக் கொண்ட சிபிசிஐடி அதிகாரிகள், தங்களின் விசாரணையை உடனடியாக தொடங்கியுள்ளனர். நெல்லை சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி ராஜ்குமார் நவராஜ் தலைமையில் நெல்லை ஆய்வாளர் உலக ராணி, நாகர்கோவில் ஆய்வாளர் மரிய பிரான்சிகா ஆகியோர் கொண்ட குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

முதற்கட்டமாக, சபரிவர்மன் கொலை சம்பவம் நிகழ்ந்த நாகர்கோவில் மாவட்ட சிறைக்கு சென்று அவர்கள் விசாரணை செய்து வருகின்றனர். மேலும், அவரது மனைவி அனந்தவல்லி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரிடமும் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொள்ளவுள்ளனர்.

TAGGED:

CBCID
சபரிவர்மன்
NAGERCOIL
POLICE
SABARI VARMAN MURDER CASE

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