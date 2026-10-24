செஞ்சி சிறுமி மாயமான வழக்கில் சிபிசிஐடி விசாரணை தீவிரம் - தகவல் அளிப்பவர்களுக்கு ரூ. 2 லட்சம் சன்மானம் அறிவிப்பு
மாயமான சிறுமி விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் எனும் கோணத்தில் சிபிசிஐடி காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 24, 2026 at 1:57 PM IST
விழுப்புரம்: செஞ்சியில் காணாமல் போன சிறுமி குறித்து தகவல் தெரிவிப்பவர்களுக்கு ரூபாய் 2 லட்சம் சன்மானமாக வழங்கப்படும் என்று காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சியை அடுத்த நடுப்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்த 7 வயது சிறுமி கடந்த அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி பிறந்த நாளை குடும்பத்தினருடன் கொண்டாடினார். பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்கள் முடிந்த பிறகு, பெற்றோருடன் வழக்கம் போல் சிறுமி தூங்கச் சென்றுள்ளார். ஆனால், மறுநாள் அதிகாலை சிறுமியை காணவில்லை என கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, சிறுமியின் உறவினர்கள், கிராமமக்கள் இணைந்து வீட்டின் அருகிலுள்ள வயல்வெளி, கால்வாய் பகுதிகளில் அவரை தேடினர். எங்கு தேடியும் அவர் கிடைக்காததால் இது குறித்து சத்தியமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அதன்பேரில், வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் உடனடியாக விசாரணையை தொடங்கினர்.
சிறுமி காணாமல் போன வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம்
தொடர்ந்து, வீட்டின் சுற்றுப்புறங்களில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை காவல் துறையினர் ஆய்வு செய்தனர். அப்பகுதியில் உள்ள கிணறுகள், நீர்த்தேக்கங்கள், விளை நிலங்கள், மலைப்பகுதிகள் மற்றும் அருகில் உள்ள கிராமங்கள் என அனைத்து இடங்களிலும் தேடுதல் வேட்டை நடந்தது. ட்ரோன்கள் கொண்டும் தேடப்பட்டது.
இந்நிலையில், சிறுமி மாயமாகி 13 நாட்களுக்கு மேலாகியும், காவல் துறையினருக்கு எந்த தடயமும் கிடைக்கவில்லை. இதையடுத்து, இந்த வழக்கின் விசாரணையை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றி டிஜிபி மகேஷ்குமாா் அகா்வால் உத்தரவிட்டாா். இதனைத் தொடர்ந்து, சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி கீதா, இன்ஸ்பெக்டர் ரேவதி தலைமையிலான குழுவினா் கடந்த அக்டோபர் 21 ஆம் தேதி விசாரணையை தொடங்கினர்.
இதையடுத்து, விழுப்புரம் மாவட்ட காவல் துறையினரிடம் சிறுமி மாயமான வழக்கு தொடா்பான ஆவணங்களை சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் பெற்றுள்ளனர்.
சிறுமியை மர்ம கும்பல் கடத்தி சென்று, அருகில் உள்ள கிராமங்களின் வழியே தப்பியோடியிருக்கலாமா என்ற கோணத்தில் தீவிர விசாரணை நடந்து வருகிறது. வழக்கு தொடர்பாக சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் பதிவான சுமார் 600 செல்போன் அழைப்புப் பதிவுகளும் சோதிக்கப்பட்டு வருவதாக சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தகவல் தெரிவிப்பவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் சன்மானம்
சிறுமி மாயமான பகுதியில் வசிக்கும் குற்ற பின்னணி உள்ளவா்கள் மற்றும் போக்சோ வழக்குகளில் தொடா்புடையவா்கள் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு, அவர்களிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதனிடையே, மாயமான சிறுமி குறித்த தகவல் தெரிவிப்பவர்களுக்கு ரூபாய் 2 லட்சம் சன்மானம் வழங்கப்படும் என சிபிசிஐடி காவல்துறை தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மாயமான 7 வயது சிறுமி விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் எனும் கோணத்தில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: 43 அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை - ரூ. 1.50 கோடி யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளில் சந்தேகம்
சிபிசிஐடி காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜவகர் மற்றும் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் கீதா ஆகியோர் சிறுமியின் தாயாரிடம் நேரில் விசாரணை நடத்தினர். தற்போது வரை நடைபெற்ற விசாரணையின் அடிப்படையில் சிறுமி உயிருடன் இருக்க அதிக வாய்ப்பு உள்ளதால் விரைவில் அவர் மீட்கப்படலாம் என சிபிசிஐடி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.