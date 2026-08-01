காவிரி நீரை திறந்துவிடக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் விரைவில் வழக்கு: அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார்
காவிரி நீரை வைத்து கர்நாடகாவில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அரசியல் செய்து வருவதாக அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார்.
Published : August 1, 2026 at 9:45 PM IST
மதுரை: காவிரியில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்துவிடக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் விரைவில் வழக்கு தொடரவுள்ளதாக அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார்.
மதுரை மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள முதலமைச்சரின் இளைஞர் விளையாட்டு அரங்கத்தை எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் இன்று திறந்து வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசுகையில், "தமிழகத்திற்கு காவிரி நீரை வழங்குவதில் உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் காவிரி ஒழுங்காற்று ஆணைய உத்தரவுகளுக்கு எதிராக கர்நாடகா அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. 3,500 கன அடி தண்ணீர் திறக்க கூறியும், கர்நாடகா அரசு தண்ணீரை திறக்கவில்லை.
கர்நாடகா முதலமைச்சர் தமிழகத்திற்கு எதிராக பேசி வருகிறார். ஆகவே, சூழ்நிலையை கருத்தில்கொண்டு ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி தமிழக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது.
கடந்த 2 மாதங்களில் மட்டும், காவிரியிருந்து தமிழகத்திற்கு 17 டிஎம்சி தண்ணீர் வந்திருக்க வேண்டும். காவிரியிலிருந்து தண்ணீர் கொடுக்க கூடாது என்பதே கர்நாடக அரசியல் கட்சிகளின் நிலைப்பாடு.
ஆனால், காவரி விவகாரத்தில் தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நிலைப்பாட்டில் உள்ளன. அவர்களின் ஒரே குறிக்கோள், கர்நாடகாவில் இருந்து காவிரி நீரை முதலமைச்சர் விஜய் தமிழகத்திற்கு கொண்டுவரக் கூடாது என்பதுதான்.
காவிரி விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தீர்வு கண்டு விடுவாரோ எனும் அச்சத்தில், தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் பாஜகவோடு சேர்ந்து நமக்கு எதிராக செயல்பட்டு வருகிறார்கள். இவர்களை வைத்துக்கொண்டு எப்படி அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை நடத்தி ஒத்தக் கருத்தை எட்ட முடியும்?
காவிரி நீரை தமிழகத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கு அனைத்து வகையிலும் ஆலோசனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. காவிரி விவகாரத்தில் சட்டப்பேரவையில் விவாதித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அந்த தீர்மானத்திற்கு எதிராக, பாஜகவுடன் கூட்டணியில் உள்ள ஒரு கட்சி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கிறது.
சட்டப்பேரவையில் காவிரி விவகாரம் குறித்து ஒரு மனதாக விவாதித்த பிறகு அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் கூட்ட வேண்டிய தேவையில்லை. காவிரி விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் எந்த ஒரு சமூக தீர்வையும் எட்டக்கூடாது என்கிற எண்ணத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளை வைத்து அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்த முடியாது.
தற்போதைய சூழ்நிலையில் முதலமைச்சர் விஜய் கர்நாடகா செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. கர்நாடகா அரசு தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் தர மறுப்பதும், பின்னர் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு நாம் சென்றதும் தண்ணீர் திறந்து விடுவதும் தொடர்கதையாக உள்ளது.
காவிரி நீரை திறந்து விடக் கோரியும், மேகதாது அணையில் தடுப்பணை கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் தனித்தனியாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்ய இருக்கிறோம்.
உச்சநீதிமன்றத்தில் காவிரி நீர் தொடர்பான வழக்குகளை கடந்த கால அரசுகள் சரியாக கையாளவில்லை. தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டதும், வழக்குகள் கிடப்பில் போடப்படுவதால் எந்த ஒரு தீர்வும் எட்டப்படவில்லை. காவிரி விவகாரத்தில் நிரந்தர தீர்வை எட்ட தவெக அரசு முயற்சித்து வருகிறது.
காவிரி நீரை வைத்து கர்நாடகாவில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அரசியல் செய்து வருகிறது. ஆனால் அவர்களை தாண்டி, நமது ஜீவாதார உரிமைகளை பெறுவதற்கு நாம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டி உள்ளது.
கர்நாடக அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஆதரவாக தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் செயல்படுவது தான் வருத்தமாக உள்ளது" என அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, தமிழகத்தில் மின் கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டு தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "தமிழகத்தில் உள்ள 15,000 வீடுகளில் மின் கணக்கு மறு அளவீடு செய்யப்பட்டது. அதில் 100 பேருக்கு மட்டுமே குளறுபடிகள் உள்ளன. தமிழகத்தில் மின் கட்டணம் உயர்த்தப்படவில்லை. மின் பயன்பாடு அதிகரிப்பதால்தான் மின் கட்டணம் அதிகரித்திருக்கிறது" என கூறினார்.