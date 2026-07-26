ETV Bharat / state

மேகதாது பிரச்சனைக்கு முந்தைய திமுக அரசு தான் காரணம் - மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பதிலடி

காவிரி நதிநீர் பிரச்சனை தொடர்பாக டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாப்பதில் தமிழ்நாடு அரசு உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா (Etv Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 1:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: காவிரி நதி நீர் விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் உரிமைகளை தமிழ்நாடு அரசு உறுதியாக காக்கும் என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.

காவிரி நதிநீர் மற்றும் மேகதாது அணை குறித்த பிரச்சனைகளில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் எந்தவித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை என்று முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் கூறியிருப்பது உண்மைக்கு புறம்பானது என்று தமிழக விளையாட்டு மேம்பாடுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் 'காவிரி நீர் உரிமையும்… தமிழகத்தின் வாழ்வுரிமையும்! எனும் தலைப்பில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், "முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், காவிரி நதிநீர் மற்றும் மேகதாது அணை குறித்த பிரச்சினை தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை எனும் அடிப்படையில் பல கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளது உண்மைக்கு முரணானதாகும்.

காவிரி நதிநீர் பிரச்சனை தொடர்பாக டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம், மாநிலத்தின் குடிநீர் பாதுகாப்பு மற்றும் தமிழ்நாட்டின் சட்டப்பூர்வ நீர் உரிமை ஆகியவற்றை பாதுகாப்பதில் தமிழ்நாடு அரசு தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

அந்த அடிப்படையில், முதலமைச்சர் விஜய் கடந்த மே 5ஆம் தேதியன்று பிரதமர் மோடியை நேரில் சந்தித்து, காவிரி நீர் பகிர்வு தொடர்பாக தமிழ்நாட்டின் உரிமைகள், கர்நாடக அரசின் மேகதாது அணைத் திட்டம் மற்றும் அதனால் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து விரிவாக எடுத்துரைத்தார்.

காவிரி நடுவர் மன்றத்தின் இறுதித் தீர்ப்பும், உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பும் முழுமையாக அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும், மேகதாது அணைத் திட்டத்திற்கு எந்தவித அனுமதியும் வழங்கக்கூடாது என்றும் பிரதமரிடம் வலியுறுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து, இதுகுறித்து கடந்த ஜூன் 19ஆம் தேதியன்று பிரதமருக்கு, முதலமைச்சர் விஜய் விரிவான கடிதம் ஒன்றை அனுப்பினார்.

அதே நாளில், கர்நாடக அரசு காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்டும் ஒருதலைப்பட்ச முயற்சிக்கு முதலமைச்சர் விஜய் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், கர்நாடக அரசின் மேகதாது திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கைக்கு மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சகம் எந்தவித அனுமதியும் வழங்கக்கூடாது என்றும், மாநிலங்களுக்கு இடையிலான நதிநீர் பிரச்சனையை சரிசெய்ய நடுவர் மன்றத்தை மத்திய அரசு அமைக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.

காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு கூட்டங்களில் தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை தொடர்ந்து நமது உரிமைகளை வலியுறுத்தி வருகிறது. எனவே, தமிழ்நாட்டின் சட்டப்பூர்வ நீர் உரிமையைப் பாதுகாப்பதற்காக சட்டரீதியாகவும், நிர்வாக ரீதியாகவும், அரசியல் ரீதியாகவும் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆனால், இதற்கு முன்பு முதலமைச்சர் பொறுப்பில் இருந்த மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற திமுக ஆட்சியில், கர்நாடக அரசு மேகதாது அணை கட்டுவதற்கான திட்ட அறிக்கையை தயார் செய்த நிலையில், அதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு மனுத்தாக்கல் செய்தது. அந்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. இதை எதிர்த்து, அன்றைய திமுக அரசு, மீண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனுவைத் தாக்கல் செய்தது.

அந்த சீராய்வு மனுவையும் உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. அதையடுத்து, மறுசீராய்வு மனுவை அன்றைய திமுக தலைமையிலான அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தது. தமிழக உரிமையைக் காக்கும் கடைசி வாய்ப்பாக இருந்த அந்த மனு மீதும், உரிய வாதங்களை வலுவாக முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு எடுத்து வைக்கவில்லை.

அதையடுத்து, உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி அமர்வு, மறு சீராய்வு மனுவையும் கடந்த ஏப்ரல் 25 அன்று தள்ளுபடி செய்தது. கடந்த ஆட்சியில் நடைபெற்ற இதுபோன்ற சட்டக் குளறுபடிகளால்தான், தமிழ்நாட்டின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சினையான காவிரி நநி நீர் பிரச்சினையும், மேகதாது அணை விவகாரமும் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய சோதனையாக உருவெடுத்துள்ளது.

இதுபோன்ற கடந்தகால குளறுபடிகளைப் பேசுவதன் மூலம், காவிரி நதி நீர் விவகாரத்தில், மேகதாது அணை பிரச்சினையில் தமிழகத்தின் உரிமைக் குரலை திசைதிருப்ப நாங்கள் விரும்பவில்லை. அப்படிப்பட்ட குறுகிய அரசியல் நோக்கம் எங்களுக்குக் கிடையாது.

அதே நேரத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மட்டுமல்ல... வேறு யாரிடம் இருந்தும் ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனங்கள் வந்தால், அவற்றை கருத்தில் கொள்வதற்கும், கவனப்படுத்துவதற்கும், ஏற்றுக் கொள்வதற்கும் நாங்கள் எப்போதும் தயாராகவே இருக்கிறோம். அதை முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

காவிரி நீர் உரிமை என்பது அரசியல் சார்ந்த பிரச்சனை அல்ல; அது தமிழ்நாட்டு மக்களின் வாழ்வுரிமை, டெல்டா விவசாயிகளின் எதிர்காலம் மற்றும் மாநிலத்தின் நீராதார பாதுகாப்புடன் தொடர்புடைய அடிப்படை உரிமைப் பிரச்சினையாகும். அதில், எந்தவித குறுகிய அரசியல் நோக்கத்தோடும், அரசியல் ஆதாயத்தின் கணக்குகளோடும், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு செயல்படவில்லை.

மாறாக, காவிரி நடுவர் மன்றத்தின் தீர்ப்பும், உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பும் முழுமையாக அமல்படுத்தப்படும் வரையிலும், தமிழ்நாட்டின் உரிமை முழுமையாக நிலைநாட்டப்படும் வரையிலும், சட்டப்பூர்வமான மற்றும் அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு உட்பட்ட அனைத்து வழிமுறைகளிலும் தொடர்ந்து இந்த அரசு முன்னெடுக்கும். காவிரி நதி நீர் விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் உரிமைகளைக் காக்கும்! தமிழகத்தின் காவிரி டெல்டா விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மீட்கும்!” என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கூறியுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: "மக்கள் போராட்டங்களை நசுக்கும் ஆட்சியாளர்களை எதிர்த்து சிபிஐ எப்போதும் குரல் கொடுக்கும்" - வீரபாண்டியன்

இதற்கு முன்னதாக, காவிரி நதிநீர் விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசுடன், தமிழ்நாடு அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று முன்னாள் முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று (ஜூலை 25) தனது சமூக வலைதளப்பக்கத்தில் தெரிவித்திருந்தார்.

அந்த பதிவில், “கர்நாடக அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் முடிவை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். கடந்த காலங்களில் காவிரி நீர் விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்ற யோசனை சொல்லப்பட்டபோதெல்லாம் அதனை உறுதியாக திமுக அரசு நிராகரித்தது.

உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதாக இல்லாமல் பிரச்சனைகளை இழுப்பதாகவே அந்த பேச்சுவார்த்தைகள் அமையும். கர்நாட்கம் விரித்திருக்கும் சதிவலையில் வலியச் சென்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் சிக்குவது ஏன்?

கர்நாடக மாநிலத்தை ஆள்வது காங்கிரஸ். தமிழ்நாடு அரசிலும் காங்கிரஸ் கட்சி பங்கு வகிக்கிறது. எனவே, கண் துடைப்பிற்காக இந்த பேச்சுவார்த்தை நாடகம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதா? காவிரி உரிமை தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைக்கு கர்நாடகம் செல்லும் தவறான முயற்சியை முதலமைச்சர் விஜய் கைவிட வேண்டும்” என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

AADHAV ARJUNA ON MK STALIN
AADHAV ARJUNA TWEET
MKSTALIN TWEET
மேகதாது அணை விவகாரம்
CAUVERY RIVER WATER PROBLEM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.