ETV Bharat / state

கபினியில் இருந்து கொள்ளேகால் பகுதியை வந்தடைந்த காவிரி - தமிழக எல்லையை தொடுவது எப்போது?

தமிழ்நாடு எல்லையான பிலிகுண்டுலுவுக்கு நாளை (ஆக.04) காலைக்குள் காவிரி தண்ணீர் வந்தடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

காவிரியில் கரைபுரண்டோடும் தண்ணீர்
காவிரியில் கரைபுரண்டோடும் தண்ணீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 10:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தருமபுரி: கபினி அணையில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர், கொள்ளேகால் பகுதியை இன்று மாலை வந்தடைந்தது.

கேரளம், கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் தென்மேற்கு பருவமழைத் தீவிரமடைந்துள்ளது. குறிப்பாக, கர்நாடகா மாநிலத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக கர்நாடகாவில் முக்கிய அணைகளில் ஒன்றான கபினி அணைக்கான நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்த சூழலில், அணையின் பாதுகாப்பு கருதி, கபினி அணையில் இருந்து உபரிநீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு கபினி அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 25,000 கனஅடி வரை காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த தண்ணீரானது இன்று (ஆக.03) மாலை 04.00 மணியளவில் கர்நாடகா மாநிலம், சாம்ராஜ் நகர் மாவட்டம், கொள்ளேகால் பகுதியை வந்தடைந்தது. நாளை (ஆக.04) காலை 10.00 மணிக்குள் தமிழ்நாடு எல்லையான பிலிகுண்டுலுவுக்கு காவிரி தண்ணீர் வந்தடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கபினி அணையில் இருந்து உபரிநீர் வெளியேற்றத்தின் அளவு அவ்வப்போது ஏற்றம், இறக்கமாக உள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டிற்கு காவிரி தண்ணீரின் வருகை தாமதமாகியுள்ளது. நீர்வரத்து வினாடிக்கு 30,000 கனஅடி முதல் 50,000 கனஅடிக்கும் மேலாகவும், நீர்வரத்தின் வேகம் சீராக இருக்கும் பட்சத்தில் 12 மணி நேரத்தில் காவிரி தண்ணீர் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தடையும்.

வரும் நாட்களில் கிருஷ்ணராஜ சாகர் அணையில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் உபரிநீர் திறக்கப்படும் பட்சத்தில் காவிரி தண்ணீர் தமிழ்நாட்டிற்கு விரைவாக வந்தடையும். காவிரி தண்ணீர் வருகைக்காக தமிழ்நாடு விவசாயிகள் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

இதையும் படிங்க: பழனியில் ரூ.100 கோடி நில மோசடி விவகாரம்- மேலும் 2 பேர் சஸ்பெண்ட்

TAGGED:

காவிரி தண்ணீர்
பிலிகுண்டுலு
KOLLEGAL REGION
CHAMARAJANAGAR DISTRICT
CAUVERY WATER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.