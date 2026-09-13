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மயிலாடுதுறை வந்த காவிரி நீர்; மலர் தூவி மரியாதை செய்த விவசாயிகள்

மயிலாடுதுறை மாவட்ட எல்லையான திருவாலங்காடு முதல் கதவணைக்கு காவிரி நீர் இன்று காலை வந்தடைந்தது.

திருவாலங்காடு முதல் கதவணைக்கு வந்த காவிரி நீர்
திருவாலங்காடு முதல் கதவணைக்கு வந்த காவிரி நீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 13, 2026 at 7:03 PM IST

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மயிலாடுதுறை: மேட்டூரில் திறந்துவிடப்பட்ட காவிரி நீர் கடைமடை பகுதியான திருவாலங்காடுக்கு இன்று காலை வந்து சேர்ந்தது.

கர்நாடக மாநிலம் குடகுமலையில் உற்பத்தியாகும் காவிரி நீர் பல்லாயிரம் மைல்கள் கடந்து காவிரி கடைமடை மாவட்டமான மயிலாடுதுறை மாவட்டம் பூம்புகாரில் கடலில் கலக்கிறது. ஆண்டுதோறும் டெல்டா மாவட்டங்களின் பாசனத்துக்காக ஜூன் 12-ம் தேதி மேட்டூரிலிருந்து காவிரி நீர் திறக்கப்படுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டு காவிரியில் போதிய நீர் இல்லாததால் தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை. நிலத்தடி நீர்மட்டமும் குறைந்ததால், டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடி முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், தமிழக முதல்வர் விஜய் செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி அன்று மேட்டூரில் இருந்து டெல்டா பாசனத்திற்காக தண்ணீரை திறந்து வைத்தார். தொடக்கத்தில் விநாடிக்கு 3,000 கனஅடி திறக்கப்பட்டு பின்னர் படிப்படியாக நீரின் அளவு அதிகரிக்கப்பட்டது. இதனிடையே 45 நாள்களுக்கு மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், இன்று காவிரி நீர் கடைமடை பகுதியான மயிலாடுதுறை மாவட்ட எல்லையான திருவாலங்காடு முதல் கதவணைக்கு காவிரி நீர் இன்று வந்தடைந்தது. நீர்வள ஆதாரத்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் சங்கர், உதவி பொறியாளர் யாஷிகா தலைமையில் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் காவிரி அன்னையை வரவேற்று சிறப்பு பூஜைகள் செய்து, நெல் மணிகளை தூவி வணங்கி வழிபட்டனர்.

தொடர்ந்து 803 கன அடி நீரை பாசனத்திற்காக திறந்து விட்டனர். மேட்டூர் அணையின் விதிகளின் படி, காவிரி கடலுடன் கலக்கும் பூம்புகாருக்கு முன்னதாக, மேலையூர் கடைமடை கதவணை பகுதிக்கு காவிரி நீர் சென்று சேர்ந்த பின்னர், மற்ற கிளை ஆறுகள், வாய்க்கால்களுக்கு தண்ணீர் பிரித்து அனுப்பப்படும். அதன் படி இன்னும் ஓரிரு தினங்களில், தண்ணீர் பாசனத்திற்காக நீர் பகிர்ந்து அளிக்கப்படும் என்று பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த தண்ணீரை நம்பி சம்பா சாகுபடியை விவசாயிகள் தொடங்க உள்ளனர். ஆனால் 45 நாட்கள் மட்டுமே தண்ணீர் திறக்கப்படும் என்பதால் தண்ணீர் விவசாயத்திற்கு போதுமானதாக இருக்காது என்றும், முறை வைக்காமல் தண்ணீரை வழங்கி விவசாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

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