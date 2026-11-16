மேகதாதுவில் எந்த கொம்பனாலும் அணை கட்ட முடியாது - முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் உறுதி
காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சரின் அமைதியான போக்கு நம்முடைய உரிமைப் பறிபோகும் என்ற சந்தேகத்தை அனைவருக்கும் எழுப்புகிறது என்று திமுக முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் கூறியுள்ளார்.
Published : November 16, 2026 at 7:56 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டின் ஒப்புதல் இன்றி எந்தக் கொம்பனாலும் மேகதாதுவில் அணையைக் கட்ட முடியாது என திமுக முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள இல்லத்தில் திமுக பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் நீர்வளத்துறை அமைச்சருமான துரைமுருகன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம், மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு மௌனமாக இருக்கிறதா? என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்துப் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன், "மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும் என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியிருக்கிறார். ஆனால், அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்டாமல் இருக்கிறார். டெல்லிக்கு ஏன் செல்கிறோம்? என்பதையும் முதலமைச்சர் வெளிப்படையாகச் சொல்லாமல் இருக்கிறார். எங்கு சென்றாலும் முதலமைச்சர் தெளிவாக சொல்லிவிட்டு செல்ல வேண்டும்.
கர்நாடகா அரசு தைரியமாக, நாங்கள் அணையைக் கட்டியே தீருவோம் என்று கூறுகிறது. தமிழ்நாட்டின் ஒப்புதல் இன்றி எந்தக் கொம்பனாலும் மேகதாதுவில் அணையைக் கட்ட முடியாது.
தமிழ்நாடு ஒத்துக்கொள்ளாவிட்டாலும் மேகதாதுவில் அணை கட்டுவேன் என்று கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் கூறுகிறார், எந்த ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் அவர் அணையைக் கட்டுவேன் என்று கூறுகிறார் எனத் தெரியவில்லை. காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சரின் அமைதியான போக்கால் நம்முடைய உரிமைப் பறிபோய்விடுமோ என்ற சந்தேகம் அனைவருக்கும் எழுகிறது.
கர்நாடகா அரசுக்கு சாதகமாக உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு அளித்திருப்பதாக கூறுவது தவறான செய்தி; அதுபோன்ற எந்த உத்தரவும் தரப்படவில்லை. தமிழ்நாட்டிற்கு சரியாக தண்ணீரை வழங்க வேண்டும் என்றுதான் உத்தரவு அளிக்கப்பட்டது. அந்த உத்தரவை கர்நாடகா அரசு ஏற்றுக் கொண்டதா?" என்று துரைமுருகன் கேள்வி எழுப்பினார்.