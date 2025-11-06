ETV Bharat / state

தமிழகத்திற்கு நவம்பா் மாதம் தர வேண்டிய காவிாி நீரை வழங்க கர்நாடகாவுக்கு உத்தரவு!

மேட்டூர் அணையிலிருந்து வினாடிக்கு 18,427 கனஅடி நீர் விவசாயம், குடிநீர் மற்றும் தொழிற்சாலை பயன்பாட்டிற்காக திறந்துவிடப்படுகிறது

காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் 45 வது கூட்டம்
காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் 45 வது கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 10:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழகத்திற்கு நவம்பா் மாதம் வழங்கவேண்டிய 13.78 டி.எம்.சி காவிாி நீரை வழங்க கர்நாடகாவிற்கு காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

புதுதில்லியில் எஸ்.கே.ஹல்தார் தலைமையில் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் 45வது கூட்டம் இன்று நடைப்பெற்றது. இதில் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தமிழகத்திற்கு தர வேண்டிய நீரை கர்நாடக அரசு தவறாமல் தருகிறதா? என்பது குறித்தும், வரும் காலங்களில் கர்நாடகா தமிழகத்திற்கு தர வேண்டிய நீரை உறுதி செய்யும் விதமாக, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தில் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு உறுப்பினர் மற்றும் நீர்வளத்துறை செயலாளர் ஜெ.ஜெயகாந்தன், மற்றும் காவிரி தொழில்நுட்பக் குழுமம் மற்றும் பன்மாநில நதிநீர்ப் பிரிவு தலைவர் இரா. சுப்பிரமணியம், ஆகியோர்கள் சென்னை தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து காணொலி காட்சி வாயிலாக கலந்து கொண்டார்கள். அப்போது பேசிய தமிழ்நாடு உறுப்பினர், "தற்பொழுது நவம்பர் 5 ஆம் தேதி நிலவரப்படி மேட்டூர் அணையின் நீர் இருப்பு 89.741 டி.எம்.சி ஆக உள்ளது, அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 6,401 கன அடியாக உள்ளது" என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: சொத்தை எழுதி வாங்கி விட்டு ஏமாற்றிய மகன்! மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்த மூதாட்டி!

மேலும், அணையிலிருந்து வினாடிக்கு 18,427 கனஅடி நீர் விவசாயம், குடிநீர் மற்றும் தொழிற்சாலை பயன்பாட்டிற்காக திறந்துவிடப்படுகிறது என்றும் கூறினார். மேலும், கர்நாடக அணைகளின் நீர் இருப்பு மற்றும் நீர்வரத்து கணிசமான அளவு இருந்து வருவதால், தமிழகத்திற்கு நவம்பர் மாதத்திற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய நீர் அளவான 13.78 டி.எம்.சி. நீரினை உச் சநீதிமன்ற ஆணையின் படி கர்நாடக அரசு திறந்துவிட வேண்டியதை உறுதிசெய்யுமாறும் ஆணையத்தில் வலியுறுத்தினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, தமிழக அரசு கேட்ட நீரின் அளவை மறுப்பின்றி கர்நாடகா அரசு ஏற்றுக்கொண்டது. இந்நிலையில், தமிழகத்திற்கு நவம்பா் மாதம் வழங்கவேண்டிய 13.78 டி.எம்.சி காவிாி நீரை வழங்க கர்நாடகாவிற்கு காவிரி ஆணையம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. ஆணைய தலைவர் ஹல்தார் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, கேரளா பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.

கர்நாடகாவில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால், இந்த முறை தமிழகத்திற்கு தர வேண்டிய நீரை உடனடியாக திறந்துவிட அம்மாநிலம் சம்மதித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

TAGGED:

CAUVERY WATER MANAGEMENT AUTHORITY
காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம்
13 78 டிஎம்சி காவிாி நீர்
KARNATAKA TO PROVIDE WATER TO TN
CAUVERY WATER MANAGEMENT ORDER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

Exclusive: 'வரும் தை பொங்கல் எங்கள் கிராமத்தில் தான்' - உறுதி எடுத்துக்கொண்ட நாட்டாகுடி மக்கள்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.