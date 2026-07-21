ETV Bharat / state

வறண்ட மேட்டூரும் - வஞ்சிக்கப்பட்ட டெல்டாவும் | டெல்லியில் நாளை வாழ்வா? சாவா? போராட்டம்

கர்நாடக அணைகளின் மதகுகள் திறக்கப்பட்டு, மேட்டூருக்கு தண்ணீர் வந்து, டெல்டா மாவட்டங்களின் விவசாயக் கனவுகள் நனவாகுமா? என்பதை நாளை டெல்லியில் ஒலிக்கப் போகும் தமிழ்நாடு அரசு முன் வைக்கும் வாதங்கள் தான் தீர்மானிக்கப் போகின்றன.

தண்ணீரின்றி வறண்டு காணப்படும் மேட்டூர் அணை
தண்ணீரின்றி வறண்டு காணப்படும் மேட்டூர் அணை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 3:54 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

- By எஸ். சையத் இப்ராஹிம்

காவிரி... வெறும் ஆறு அல்ல, தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியமான டெல்டா மாவட்டங்களின் உயிர் நாடியான ஜீவநதி. ஆனால், தற்போது ஜூன் முடிந்து, ஜூலை மாதத்தில் முக்கால்வாசி கடந்து விட்டது. ஆனால், வழக்கமாக ஜூன் 12 ஆம் தேதி பாசனத்திற்காக திறக்கப்படும் மேட்டூர் அணை இன்னும் திறக்கப்படவில்லை. காரணம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தண்ணீரை கடலென பாய்ச்சி, டெல்டா மாவட்டங்களை பச்சைப் பசேலென மாற்றும் மேட்டூர் அணை, இந்த ஆண்டு மௌனமாக, வறண்டு காட்சியளிப்பதே.

இந்த இக்கட்டான சூழலில், காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் அவசரக் கூட்டம் டெல்லியில் நாளை நடைபெறவுள்ளது. இது டெல்டா விவசாயிகளை மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களின் கவனத்தையும் டெல்லியை நோக்கி திருப்பியிருக்கிறது.

காவிரி நதி நீர்ப் பிரச்சினை என்றால் என்ன?

கர்நாடகாவின் குடகு மலையில் (தலைக்காவிரி) உற்பத்தியாகும் காவிரி ஆறு, தமிழ்நாட்டின் பூம்புகார் அருகே வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது. சுமார் 800 கிலோ மீட்டர் நீளம் கொண்ட இந்த நதி பெரும் பகுதியாக தமிழ்நாட்டில் ஓடுகிறது. காவிரி கர்நாடகாவில் வெறும் 320 கிலோ மீட்டர் தூரமும், ஒகேனக்கல் வழியாக தமிழகத்திற்குள் நுழைந்து, 416 கிலோ மீட்டரும் பயணிக்கிறது. இது மட்டுமல்லாமல் கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய இரு மாநிலங்களின் எல்லைப் பகுதியாகவே சுமார் 64 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த ஆறு ஓடுகிறது.

மேல் மாநிலமான கர்நாடகாவிற்கும், கீழ் மாநிலமான தமிழ்நாட்டிற்கும் இடையே இந்த நதிநீரை பகிர்ந்து கொள்வதில் நிலவும் முரண்பாடே ‘காவிரி நிதிநீர்ப் பிரச்சினை’ ஆகும். ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில், 1892 மற்றும் 1924 ஆகிய ஆண்டுகளில் அன்றைய சென்னை மாகாணத்திற்கும், மைசூர் சமஸ்தானத்திற்கும் இடையே இரு முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாயின. இதன்படி, காவிரி நீரின் பெரும் பகுதியை (சுமார் 75%) தமிழ்நாடு பயன்படுத்திக் கொள்ள ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

காவிரிப் பிரச்சினை எப்போது தீவிரமடைந்தது?

1924 ஆம் ஆண்டு போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் 50 ஆண்டுகள் கால வரம்புடையது என்பதால், அது 1974 ஆம் ஆண்டு முடிவுக்கு வந்தது. அதன் பிறகு தான் இந்த பிரச்சினை விஸ்வரூபம் எடுத்தது. 1974 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு, கர்நாடக அரசு காவிரியின் குறுக்கே ஹேமாவதி, கபினி, ஹாரங்கி போன்ற புதிய அணைகளை கட்டி தண்ணீரை தேக்க தொடங்கியது. இதனால் தமிழகத்திற்கு வர வேண்டிய இயற்கையான நீர்வரத்து பெருமளவில் குறைந்தது.

இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த வழக்கில், நீண்ட சட்டப் போராட்டத்திற்கு பிறகு, 2018-ஆம் ஆண்டில் உச்ச நீதிமன்றம் இறுதித் தீர்ப்பை வழங்கியது. அதன்படி, ஒரு சாதாரண மழைப் பொழிவுள்ள ஆண்டில் கர்நாடகா தமிழ்நாட்டிற்கு 177.25 டி.எம்.சி தண்ணீரை மாதாந்திர அட்டவணைப்படி பிலிகுண்டுலு எல்லையில் திறந்து விட வேண்டும் என உத்தரவி்ட்டது.

காவிரி ஏன் தமிழ்நாட்டின் உயிர்நாடி ?

தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை மற்றும் திருச்சி உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களின் 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் காவிரி நீரை மட்டுமே நம்பியுள்ளன. குறுவை, சம்பா, தாளடி ஆகிய முப்போகச் சாகுபடிகளுக்கு காவிரி நீர் இன்றியமையாதது.

அது மட்டுமன்றி, சென்னை, திருச்சி, சேலம் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் 20-க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களின் கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டங்களுக்கும் காவிரியே முதன்மை ஆதாரம் என்றால் மிகையல்ல.

கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு டெல்டா மாவட்டங்களில் சுமார் 6.31 லட்சம் ஏக்கரில் குறுவை சாகுபடி நடைபெற்ற நிலையில், இந்த ஆண்டு மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாததால் அது வெறும் 2 லட்சம் ஏக்கராகச் சுருங்கி போய்விட்டதாக விவசாயிகள் சங்கங்கள் வேதனை தெரிவித்து வருகின்றன. மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாததால் இந்த ஆண்டு லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமும், தமிழ்நாட்டின் வேளாண் உற்பத்தியும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் கண்ணீர் விடுகின்றனர்.

காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் மூலம் பெற்ற நன்மைகள்

உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பின்படி நதிநீர்ப் பகிர்வை அரசியல் தலையீடின்றி செயல்படுத்த உருவானது தான் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறைக் குழு ஆகும்.

இதனால் தண்ணீர் கேட்பதற்காக தமிழ்நாடு ஒவ்வொரு முறையும் நீதிமன்றத்தை நாட வேண்டிய அவசியம் குறைந்தது. கடந்த வறட்சி காலங்களின் போது, கர்நாடகா தண்ணீர் தர மறுத்த போதும், இந்த ஆணையத்தின் உத்தரவுகள் மூலமாகவே விநாடிக்கு 5,000 கன அடி வீதம் தண்ணீர் பெறப்பட்டு ஓரளவு பயிர்கள் காக்கப்பட்டன.

தமிழகத்தின் அனுமதியின்றி காவிரியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் புதிய அணை கட்ட கர்நாடகா தீவிர முயற்சி எடுத்து வருகிறது. ஆனால், மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டங்களில் தமிழ்நாடு அரசின் கடுமையான எதிர்ப்பு காரணமாக, இந்த திட்டத்திற்கு இதுவரை இறுதி ஒப்புதல் கிடைக்காமல் தடுத்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சட்டமன்றத்தின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்மானம்

இந்த நிலையில், ஜூன் 19-ந் தேதி நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைக் கூட்டத் தொடரில், காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது என்ற இடத்தில் கர்நாடக அரசு புதிய அணை கட்ட எடுக்கும் ஒருதலைபட்சமான முயற்சிகளுக்கு எதிராக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "மேகதாதுவில் புதிய அணை கட்டப்பட்டால், தமிழகத்திற்கு இயற்கையாக கிடைக்க வேண்டிய காவிரி நீர்வரத்து முற்றிலும் முடக்கப்படும். ஏற்கனவே காவிரிப் படுகை என்பது பற்றாக்குறையான ஒன்றாக இருக்கும் சூழலில், புதிய அணை உருவானால் டெல்டா மாவட்டங்களின் முப்போகச் சாகுபடியும் கேள்விக்குறியாகிவிடும். நமது விவசாயப் பெருங்குடி மக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும், தமிழக மக்களின் குடிநீர் உரிமையையும் காக்க நாம் அனைவரும் ஓரணியில் நின்று போராட வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம்.

மத்திய நதிநீர் ஆணையம், கர்நாடகாவின் இந்த ஒருதலைப்பட்சமான விரிவான திட்ட அறிக்கையை எவ்விதத்திலும் பரிசீலிக்கவோ, அங்கீகரிக்கவோ கூடாது. மேலும், மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சகம் இந்தத் திட்டத்திற்கு எவ்விதமான தொழில்நுட்ப அல்லது பசுமை சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகளையும் வழங்கக் கூடாது என்று இந்தச் சட்டமன்றத் தீர்மானத்தின் வாயிலாக மத்திய அரசை மிக அழுத்தமாக வலியுறுத்துகிறேன்" என்றார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் முன் வைத்த கோரிக்கை

இந்த தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்றுப் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டின் தண்ணீர் உரிமைகளை பாதுகாப்பதில் திமுக உறுதியாக நிற்பதாக கூறினார்.

மேலும் அவர், "மேகதாதுவில் எந்தவொரு புதிய அணையும் கட்டப்படக் கூடாது என்பதில் திமுக எப்போதுமே உறுதியான நிலைப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது. தமிழகத்தின் நீர் உரிமைகளில் எவ்வித சமரசமும் செய்து கொள்ள முடியாது. கர்நாடகாவில் எங்களது கூட்டணி ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த போதும் கூட, அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மேகதாது அணை திட்டத்தை கடுமையாக எதிர்த்தார். திமுக அரசின் தொடர்ச்சியான சட்டப் போராட்டங்கள் மற்றும் எதிர்ப்பு காரணமாகவே மத்திய நீர்வள ஆணையம் மேகதாது திட்ட அறிக்கையை முன்பு திருப்பி அனுப்பியது" என்று குறிப்பிட்டார்.

மேலும், இந்த தீர்மானத்தில் ஒரு முக்கியத் திருத்தத்தை கொண்டு வரக் கோரிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், 1956-ஆம் ஆண்டின் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நதிநீர்த் தகராறுகள் சட்டத்தின் கீழ் மேகதாது விவகாரத்தைக் கையாள மத்திய அரசு ஒரு தனித் தீர்ப்பாயத்தை அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தீர்மானத்தில் சேர்க்குமாறு வலியுறுத்தினார்.

இந்த ஆலோசனையை ஏற்றுக் கொண்ட முதலமைச்சர் விஜய், சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசித்து அதனைத் தீர்மானத்தில் திருத்தமாக இணைத்தார். இதன் பின்னர், அதிமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட அனைத்துக் கட்சிகளின் ஆதரவோடு இத்தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. இருப்பினும், இந்த தனித் தீர்ப்பாய விவகாரத்திற்கு பாமக, தேமுதிக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.

தனி தீர்ப்பாயத்தை பாமக உள்ளிட்டோர் எதிர்ப்பது ஏன்?

மீண்டும் ஒரு புதிய தீர்ப்பாயத்தை கோருவது, ஏற்கனவே தமிழ்நாடு பெற்ற மிக வலுவான சட்டப்பூர்வ உரிமைகளையும், சாதகமானத் தீர்ப்புகளையும் பலவீனப்படுத்திவிடும் என்று அவர்கள் வாதிடுகின்றனர்.

மேகதாது விவகாரத்தை மீண்டும் ஒரு புதிய தீர்ப்பாயத்திற்கு எடுத்து சென்றால், அது பிரச்சினையை ஆரம்ப புள்ளியில் இருந்து புதிய கோணத்தில் விவாதிக்க வழி வகுக்கும். இது கர்நாடக அரசுக்கு தங்களின் புதிய வாதங்களை (உதாரணமாக, பெங்களூரு நகர குடிநீர்த் தேவை) முன் வைக்கக் கூடுதல் அவகாசத்தையும், சட்டப்பூர்வ வாய்ப்பையும் தாராளமாக வழங்கிவிடும் என்று அவர்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர்.

காவிரி நடுவர் மன்றமும், உச்ச நீதிமன்றமும் நமக்கு சாதகமாக தீர்ப்பளித்துள்ள நிலையில், இருக்கும் உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதற்கு பதிலாக புதிய தீர்ப்பாயம் மூலம் மீண்டும் மத்திய அரசின் மத்தியஸ்தத்தை நாடுவது நமது சொந்த மாநிலத்தின் வாழ்வாதார நலன்களை அடகு வைப்பதற்கு சமம் என்று பாமக கடுமையாக சாடி வருகிறது.

காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?

இந்த ஆண்டு மேட்டூர் அணை இன்னும் திறக்கப்படாத நிலையில், டெல்லியில் நாளை நடக்கும் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டம் தமிழ்நாட்டிற்கு மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.

நடப்பு நீர் ஆண்டு தொடங்கிய ஜூன் 1-ம் தேதியில் இருந்து தற்போது வரை தமிழ்நாட்டிற்கு வர வேண்டிய பங்கில் இன்னும் பெரும் பகுதி தண்ணீர் வரவே இல்லை. எனவே, நாளை நடக்கும் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரிகள், சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் மற்றும் வர வேண்டிய தண்ணீரின் துல்லியமான தகவல்களோடு பங்கேற்க உள்ளார்கள்.

மேலும், நடப்பு நீர் ஆண்டிற்கான ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதப் பங்கை உடனடியாக தமிழ்நாட்டிற்கு பகிர்ந்து அளிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்றும், மேகதாது அணைக்கு எவ்வித தொழில்நுட்ப அனுமதியும் வழங்கக் கூடாது போன்ற வலுவான வாதங்களை முன் வைப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கர்நாடக அணைகளின் மதகுகள் திறக்கப்பட்டு, மேட்டூருக்கு தண்ணீர் வந்து, டெல்டா மாவட்டங்களின் விவசாயக் கனவுகள் நனவாகுமா? என்பதை நாளை டெல்லியில் ஒலிக்கப் போகும் தமிழ்நாடு அரசு முன் வைக்கும் வாதங்கள் தான் தீர்மானிக்கப் போகின்றன.

TAGGED:

METTUR DAM WATER LEVEL 2026
MEKEDATU DAM RESOLUTION TN ASSEMBLY
DELTA CAUVERY WATER SHORTAGE
CM VIJAY CAUVERY LEGAL OPTIONS
CWMA MEETING NEW DELHI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.