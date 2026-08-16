தமிழகத்திற்கு எதிராக கர்நாடக பாஜகவினர் போராடிய போது எங்கே போனீர்கள்? - நயினார் நாகேந்திரனுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் கேள்வி
பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி எங்கே இருக்கிறார்? ஏன் கூனிக் குறுகி மவுனம் காக்கிறீர்கள்? என மாணிக்கம் தாகூர் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.
Published : August 16, 2026 at 12:49 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறக்கக்கூடாது என கர்நாடக பாஜகவினர் போராட்டங்களை முன்னெடுத்தபோது எங்கே போனீர்கள்? என்று நயினார் நாகேந்திரன், அன்புமணி ராமதாஸ் ஆகியோருக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவரும், விருதுநகர் எம்பியுமான மாணிக்கம் தாகூர் தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளதாவது, "காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படி கர்நாடக அரசு உரிய தண்ணீரைத் திறக்காததால் முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் தலைமையில் தமிழ்நாடு அரசு உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியது.
ஆணையத்தின் உத்தரவை கர்நாடகா செயல்படுத்தக் கோரிய தமிழ்நாடு அரசின் மனு மீதான விசாரணையை உச்சநீதிமன்றம் ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி (நாளை) விசாரணைக்கு வரவுள்ள நிலையை உணர்ந்து, தனது நிலையை புரிந்துகொண்ட கர்நாடக அரசு தற்போது கபினியிலிருந்து முறைப்படி தண்ணீரை திறந்துவிடத் தொடங்கியுள்ளது.
காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படி கர்நாடக அரசு உரிய தண்ணீரைத் திறக்காததால், @CMOTamilnadu தலைமையில் தமிழ்நாடு அரசு உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியது. ஆணையத்தின் உத்தரவை கர்நாடகா செயல்படுத்தக் கோரிய தமிழக அரசின் மனு மீதான விசாரணையை உச்சநீதிமன்றம் ஆகஸ்ட் 17-ஆம் தேதி (நாளை)… pic.twitter.com/sTWRIqFnkQ— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) August 16, 2026
இந்த மாதத் தொடக்கத்திலேயே கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் எடியூரப்பா மற்றும் அவரது மகனும், கர்நாடகா மாநில பாஜக தலைவருமான விஜயேந்திர எடியூரப்பா உள்ளிட்ட கர்நாடக பாஜகவினர் தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறக்கக் கூடாது என்று போராட்டங்களை முன்னெடுத்தனர்.
தற்போது சட்டப்படி தமிழ்நாட்டிற்கு முறைப்படி தண்ணீர் திறந்துவிடப்படும் நிலையிலும், அதைத் தடுத்து நிறுத்த அணை முற்றுகை நாடகங்களை அறிவித்துப் பதற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள். தமிழ்நாட்டிற்கு சட்டப்படி கிடைக்க வேண்டிய உரிமையைத் தடுத்து நிறுத்தத் துடிக்கும் பாஜகவின் இந்த வன்மமும்ம், தமிழர்களுக்கு எதிரான துரோகமும் மன்னிக்க முடியாதது.
பாஜகவின் கூட்டணி கட்சிகள் காங்கிரஸ் மீது பழி போடுவதற்கு முன் ஒன்றை நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் முதலமைச்சரே இருந்தாலும் தவறு செய்தால் தமிழ்நாட்டின் உரிமைக்காக தட்டிக்கேட்க நாங்கள் ஒருபோதும் தயங்கியதில்லை.
ஆனால், கர்நாடக பாஜகவினர் தமிழ்நாட்டிற்கு எதிராக செய்யும் இந்த அப்பட்டமான துரோகத்தை தட்டிக்கேட்க முடியாமல் பாஜகவின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அண்ணா எங்கே போனீர்கள்? கூட்டணி கட்சித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்பி எங்கே இருக்கிறார்? ஏன் கூனிக் குறுகி மவுனம் காக்கிறீர்கள்?
தமிழ்நாட்டை பற்றியும், நமது விவசாயிகளை பற்றியும், இவர்களுக்கு கவலையே இல்லையா? தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளின் வயிற்றில் அடிக்கும் உங்கள் கட்சியினரைக் கண்டிக்க வக்கில்லாமல் இங்கு வந்து அரசியல் நாடகம் நடத்துவதுதான் பாஜகவின் லட்சணமா? பாஜகவின் இந்த நயவஞ்சக கொல்லைப்புற அரசியலும், இதன் பின்னணியில் உள்ள உண்மைகளும் இப்போது வெளிச்சத்திற்கு வரத் தொடங்கிவிட்டன" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.