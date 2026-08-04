தமிழகத்தை வந்தடைந்தது காவிரி நீர் - உற்சாகத்தில் விவசாயிகள்
கபினி அணையில் உபரி நீர் திறப்பு ஏற்ற இறக்கமாக இருந்த நிலையில் திறந்துவிடப்பட்டதிலிருந்து 3 நாட்கள் கழித்து காவிரி நீர் இன்று தமிழக எல்லைக்குள் வந்துள்ளது.
Published : August 4, 2026 at 7:11 AM IST
தருமபுரி: கர்நாடகாவின் கபினி அணையில் இருந்து காவிரியில் திறந்து விடப்பட்ட தண்ணீர் இன்று (04.08.2026) அதிகாலை தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவை வந்தடைந்தது.
கேரளம், கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதையடுத்து, கர்நாடகாவில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் தொடர் மழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக கர்நாடகாவில் முக்கிய அணைகளில் ஒன்றான கபினி அணைக்கான நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் அணையின் பாதுகாப்பு கருதி, உபரி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த சனிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 1) முதலில் விநாடிக்கு 5 ஆயிரம் கன அடியாகவும், பின்பு பத்தாயிரம் கன அடியாகவும், சனிக்கிழமை நள்ளிரவு நேரத்தில் 25 ஆயிரம் கன அடியாகவும் தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது. கபினி அணையில் இருந்து காவிரியில் திறந்து விடப்பட்ட உபரி நீர் இன்று (04.08.26) அதிகாலை தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலுவை வந்தடைந்தது.
நேற்று (03.08.2026) மாலை விநாடிக்கு 500 கன அடியாக இருந்த தண்ணீர் வரத்து, இன்று (04.08.2026) அதிகாலை விநாடிக்கு 1000 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. இந்த தண்ணீர் வரத்து படிப்படியாக மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் வரும் நாட்களில் கிருஷ்ணராஜ சாகர் அணையிலிருந்தும் உபரிநீர் திறக்கப்பட்டால் தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் காவிரி நீரின் அளவு அதிகரிக்கும்.
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ஆண்டுதோறும் ஜூன் 12ஆம் தேதி கர்நாடகாவிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்துவிடப்படுவது வழக்கம். ஆனால், இந்த ஆண்டு நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் போதிய அளவில் மழை பெய்யாததால் தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறக்கப்படாது என கர்நாடக அரசு மறுத்தது. இதனால் டெல்டா மாவட்டங்கள் வறண்டு விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் பருவமழையால் தமிழ்நாட்டிற்கு காவிரி நீர் திறந்துவிடப்பட்டிருப்பது விவசாயிகளிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.