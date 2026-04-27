காபந்து அரசு இருக்கும்போது காவிரி மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டத்துக்கு என்ன அவசரம்? இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கேள்வி

நான்கு மாநிலங்களிலும் காபந்து அரசுகளே பதவியில் உள்ளன. மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புதிய அரசுகள் பதவி ஏற்றபின் காவிரி மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என்று மு.வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன்- கோப்புப்படம்
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன்- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 27, 2026 at 8:07 PM IST

சென்னை: டெல்லியில் நாளை மறுநாள் (ஏப்ரல் 29) நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள காவிரி மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டத்தை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கர்நாடகாவிடம் இருந்து காவிரியில் உரிய நீரை பேச்சுவார்த்தை மூலம் பெற்றுக் கொள்வதற்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டம் அவ்வப்போது நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஏற்கெனவே 49 முறை இந்த கூட்டம் நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், 50வது கூட்டம், ஏப்ரல் 29-ஆம் தேதி டெல்லியில் காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் தலைவர் எஸ்.கே.ஹல்தார் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது.

காவேரியின் குறுக்கே மேகதாது அணையை கட்டியே தீர வேண்டும் என்பதில் கர்நாடக அரசு தீவிரம் காட்டி வருகிறது. அதனை தடுக்க தமிழக அரசும் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்நிலையில், நாளை மறுநாள் நடைபெறும் காவிரி மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டத்தில், மேகதாது அணை குறித்து கர்நாடக அரசு விவாதிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, புதுச்சேரி, கேரளா ஆகிய மாநிலங்களின் அதிகாரிகள் பங்கேற்று தங்கள் மாநிலங்களுக்கு தேவையான நீரின் அளவு குறித்து தெரிவிப்பார்கள்.

இந்நிலையில், தமிழகத்தின் சார்பில் நீர்வளத்துறை செயலாளர் ஜெயகாந்தன் காணொளி வாயிலாக பங்கேற்று தமிழகத்தின் நீர் தேவை குறித்தும் தமிழக அரசின் கொள்கை முடிவுகள் குறித்தும் பேச உள்ளார்.

இதையும் படிங்க.. மேகதாது அணை குறித்து விவாதமா? காவிரி மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டத்தை ஒத்திவையுங்கள்: அன்புமணி வலியுறுத்தல்

தமிழகம், புதுச்சேரி, கேரளா ஆகிய மாநிலங்களின் சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் நடைபெற்று முடிந்து, மே மாதம் 4 -ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில், குறிப்பாக காபந்து அரசு ஆட்சியில் உள்ள சூழலில் திட்டமிட்டுள்ள காவிரி மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டத்தை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட், பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.

இதுகுறித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "காவிரி நதி நீரை கர்நாடகம், தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் கேரளா ஆகிய 4 மாநிலங்களும் பிரச்சினையின்றி பகிர்ந்து கொள்வதற்காக உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் பேரில் காவிரி நதி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவிரி ஒழுங்காற்று குழு கடந்த 2018-ம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டன.

அப்போது முதல் இந்த இரு அமைப்புகளும் அவ்வப்போது கூடி நதி நீர் பிரச்சினைகளை தீர்த்து வருகின்றன. இந்த வகையில் காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் 50-ஆவது கூட்டம், ஏப்ரல் 29-ஆம் தேதி டெல்லியில் நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆணையத்தின் தலைவர் எஸ்.கே.ஹல்தார் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க 4 மாநிலங்களின் அதிகாரிகளுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடந்து முடிந்துள்ளது. இதேபோன்று இப்பிரச்சினையில் தொடர்புடைய கேரளா புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களிலும் சட்டமன்றத் தேர்தல்களுக்கான வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்துள்ளது.

இந்த தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் வரும் மே மாதம் 4ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு, அதன் பிறகே 4 மாநிலங்களிலும் புதிய அரசுகள் பதவி ஏற்க உள்ளன. 4 மாநிலங்களிலும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள நிலையில், காபந்து அரசுகளே பதவியில் உள்ளன.

இதையும் படிங்க.. போலி பேராசிரியர்கள் நியமனம் எதிரொலி; புதிய நடைமுறையை அறிமுகம் செய்த அண்ணா பல்கலைக்கழகம்

மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுகள் பதவி ஏற்க இருக்கும் நிலையில் மாநில அதிகாரிகளை வைத்து இக்கூட்டத்தை நடத்துவது பொருத்தமற்றது. எனவே, இக்கூட்டத்தை ஒத்திவைக்க வேண்டும். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புதிய அரசுகள் பதவி ஏற்றவுடன் இக்கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

