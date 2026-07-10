ETV Bharat / state

காவிரி விவகாரத்தில் இவ்வளவு பிரச்சனைக்கும் திமுக தான் காரணம் - அமைச்சர் நிர்மல்குமார் குற்றச்சாட்டு

பரந்தூர் விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் நிலைப்பாடு விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் பேட்டி
அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 9:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: காவிரி விவகாரத்தில் இவ்வளவு பிரச்சனை இருப்பதற்கு காரணமே திமுக தான் என்று அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று (ஜூலை 10) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மின்சாரத்துறை மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், "திமுக மூத்த தலைவர் துரைமுருகன், காவிரி விவகாரம் குறித்து தெரிந்துக் கொண்டு பேச வேண்டும் என்று சொல்கிறார். திமுக காவிரி விவகாரத்தில் செய்த துரோகத்தைப் பட்டியலிட வேண்டும். இன்றைக்கு காவிரி விவகாரத்தில் இவ்வளவு பிரச்சனை இருப்பதற்கு காரணமே திமுக தான்.

1971 முதல் காவிரிக்கு எதிரான வழக்கை அப்போதைய மத்திய அரசின் அழுத்தம் காரணமாக கருணாநிதி வாபஸ் வாங்கினார். இப்படி பல துரோகத்தை கருணாநிதி செய்திருக்கிறார். கடுமையாகப் போராடி, காவிரி நடுவர் மன்றத் தீர்ப்பை அரசிதழில் வெளியிடுவதற்கானப் போராட்டத்தை முன்னெடுத்து அதில் வெற்றி கண்டவர் ஜெயலலிதா அம்மையார். காவிரி விவகாரத்தில் கருணாநிதி பண்ண துரோகத்திற்கு முழு சாட்சியாக துரைமுருகன் இருக்கிறார்.

பெங்களூரு சொத்துகளை காப்பாற்றுவதற்காக பல துரோகம் செய்தது திமுக. காவிரி விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு, தமிழ்நாட்டின் உரிமையை சட்டப் போராட்டத்தின் மூலம் தான் மேற்கொள்வோம். அதில் எந்தவொரு சமரசமும் கிடையாது. மேகதாது அணையைக் கட்ட சட்டப்பூர்வமாக எந்தவொரு அனுமதியும் கிடைக்கப் போவது கிடையாது. கரூர் சம்பவம் நடந்த பின் நேரலை கேமராவுடன் செந்தில் பாலாஜி முதல் ஆளாகச் சென்றது எப்படி? எஸ்பிக்கு கூட தெரியாத விஷயம், செந்தில் பாலாஜிக்கு தெரிந்தது எப்படி? இரவோடு இரவாக அப்போதைய முதலமைச்சர் கரூர் வந்ததற்கான காரணம் என்ன?

இதையும் படிங்க: திருச்சி கிழக்கு உள்ளிட்ட 5 தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலை அறிவிக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தடை

அரசு கோயில் நிலத்தை எடுத்து யாரிடமும் கொடுக்கவில்லை. கோயில் நிலங்களை யாருக்கும் பட்டா போட்டு கொடுக்கவில்லை. ஏற்கெனவே அங்கே ஆண்டாண்டுகளாக இருந்தவர்களுக்கும் தலைமுறை தலைமுறையாக இருந்தவர்களுக்கும் விவசாயம் செய்தவர்களுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டது. கோயில் நிலங்கள் கொடுக்கப்படவில்லை. 10,000 குடும்பங்களை வெளியேற்ற இந்த அரசு தயாராக இல்லை. திருக்கோயில் இடங்களை யாரிடமும் கொடுக்கவில்லை. பரந்தூர் விவகாரத்தில் அரசின் நிலைப்பாடு விரைவில் அறிவிக்கப்படும்" என்று கூறினார்.

TAGGED:

அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார்
காவிரி விவகாரத்தில்
CAUVERY ISSUES
MEKEDATU DAM
MINISTER CTR NIRMALKUMAR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.