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தமிழ்நாட்டை வடிகால் மாநிலமாக நினைப்பதா? கர்நாடக அரசை கண்டித்து விவசாயிகள் நூதன போராட்டம்

கர்நாடக பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடர் மழையின் காரணமாக அணைகள் நிரம்பியதால், தற்போது காவிரியில் தண்ணீரை திறக்கப்பட்டுள்ளது.

காவிரி ஆற்று மணலில் புதைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்
காவிரி ஆற்று மணலில் புதைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 4:23 PM IST

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திருச்சி: காவிரி நீர் திறப்பு விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டை வடிகால் மாநிலமாக நினைத்து கர்நாடக அரசு செயல்பட்டதாக கண்டனம் தெரிவித்து காவிரி ஆற்று மணலில் புதைந்து விவசாயிகள் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டும், காவிரியில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கான உரிய தண்ணீரை திறக்காமல் கர்நாடக அரசு இருந்தது. தொடர்ந்து, கர்நாடகப் பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடர்மழை காரணமாக அங்குள்ள அணைகள் நிரம்பியுள்ளன. இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது கர்நாடகா அரசு காவிரி நீரை திறந்து விட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டை வடிகால் மாநிலமாக நினைத்து கர்நாடக அரசு செயல்படுவதாக கண்டனம் தெரிவித்தும், மேகதாது அணை கட்டுவதைத் தீவிரமாக எதிர்க்கும் வகையிலும் ஆகஸ்ட் 2-ம் தேதி. தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்க தலைவர் அய்யாக்கண்ணு தலைமையிலான விவசாயிகள், திருச்சி காவிரி ஆற்று மணலில் உடலை புதைத்து நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளிடம் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி சமாதானம் செய்து வைத்தனர். இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கர்நாடகா மாநிலம் மேகதாது என்ற பகுதியில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே அணை கட்ட அம்மாநில அரசு தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக முயற்சி செய்து வருகிறது. மேகதாதுவில் அணை கட்டினால் தமிழ்நாடு வறண்ட பாலைவனமாக மாறும் எனவும், நீர் ஆதாரம் முற்றிலும் அழிந்து போகும் எனவும் இந்த திட்டத்திற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள், விவசாய சங்கங்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

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இதற்கிடையே, மேட்டூர் அணையில் போதிய நீர் இல்லாததால் ஜூன் மாதம் திறக்கப்பட வேண்டிய அணை திறக்கப்படவில்லை. இதனால் டெல்டாவில் குறுவை சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டது.

இதனையடுத்து, காவிரியில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கான நீரை திறக்கக்கோரி கர்நாடக அரசை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் தொடர் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வந்தனர். மேலும், காவிரியில் வினாடிக்கு 3,500 கன அடி வீதம் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் ஜூலை 30-ம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

CAUVERY ISSUE
காவிரி நீர் திறப்பு விவகாரம்
திருச்சி விவசாயிகள் போராட்டம்
MEKEDATU DAM
TRICHY FARMERS PROTEST

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