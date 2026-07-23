காவிரி விவகாரம்: முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பிய மு.க.ஸ்டாலின்
குறுவை பாதிப்பு மற்றும் சம்பா சாகுபடி ஏமாற்றத்தில் இருக்கும் விவசாயிகளுக்கு "புதிய நிவாரணத் தொகுப்பினை” அறிவிக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய்யை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : July 23, 2026 at 8:36 PM IST
சென்னை: காவிரி விவகாரம் குறித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.
டெல்லியில் நேற்று (ஜூலை 22) நடந்த காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் 53- வது கூட்டத்தில் காவிரியில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்துவிட முடியாது என்று கர்நாடகா அரசு திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது. இதனால் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
தென்மேற்கு பருவமழையும் சரிவர பெய்யாத காரணத்தால் விவசாயிகள் செய்வதறியாது தவித்து வருகின்றனர். மேலும், கர்நாடகா அரசின் மேகதாது அணைக் கட்டும் திட்டத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் அனைத்துக் கட்சிகளும் கடும் எதிர்ப்பைப் பதிவுச் செய்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில், "தமிழ்நாட்டின் கோரிக்கையை காவிரி நதிநீர் மேலாண்மை ஆணையம் மீண்டும் மீண்டும் நிராகரித்து காலதாமதம் செய்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஏற்கெனவே முழுக்கடன் தள்ளுபடி செய்யாமல் விவசாயிகளை ஏமாற்றிவிட்டது இந்த அரசு. குறுவையும் பாதித்து சம்பா சாகுபடியும் கேள்விக்குறியாகும் பேராபத்தில் காவிரி டெல்டா விவசாயிகள் உள்ளனர்.
மாண்புமிகு @CMOTamilNadu அவர்களுக்குச் சில கேள்விகள்:— M.K.Stalin (@mkstalin) July 23, 2026
1) தமிழ்நாட்டின் கோரிக்கையைக் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் தொடர்ந்து நிராகரித்து வரும் நிலையில் இதுகுறித்து பிரதமரிடம் பேசாதது ஏன்?
2) தமிழ்நாட்டின் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறார்?
3) தமிழ்நாட்டிற்குத் தண்ணீர்… pic.twitter.com/MvFirtgPin
நெருக்கடியான இச்சூழ்நிலையில், முதலமைச்சர் அவர்கள் பிரதமர் அவர்களைச் சந்தித்திருக்க வேண்டும். ஆனால் முதலமைச்சரும் பேசவில்லை. நீர்வளத்துறை அமைச்சரும் பேசவில்லை. மேகதாது அணைக்கு எதிரான சட்டமன்றத் தீர்மானத்தை அனைத்துக் கட்சிகளையும் அழைத்துக் கொண்டு பிரதமரிடம் நேரில் கொடுக்க நேரமில்லாமல் இருக்கிறார் முதலமைச்சர். தமிழ்நாட்டிற்குக் காவிரி நீர் தர மறுக்கும் கர்நாடக அரசையும் தட்டிக் கேட்க முடியாமல் தவிக்கிறார்.
அர்த்தமற்ற மவுனத்தைக் கலைத்து மாநில உரிமையை நிலைநாட்ட போர்க்கால நடவடிக்கையில் ஈடுபடுக! குறுவை பாதிப்பு மற்றும் சம்பா சாகுபடி ஏமாற்றத்தில் இருக்கும் விவசாயிகளுக்கு "புதிய நிவாரணத் தொகுப்பினை” அறிவித்திடுக!
முதலமைச்சர் விஜய்க்கு சில கேள்விகள்
- தமிழ்நாட்டின் கோரிக்கையைக் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் தொடர்ந்து நிராகரித்து வரும் நிலையில் இதுகுறித்து பிரதமரிடம் பேசாதது ஏன்?
- தமிழ்நாட்டின் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறார்?
- தமிழ்நாட்டிற்குத் தண்ணீர் தர மறுக்கும் கர்நாடக அரசை எதிர்த்துப் பேச என்ன பயம்?
- அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை ஏன் கூட்டவில்லை?
- மேகதாது அணைக்கு எதிரான சட்டமன்றத் தீர்மானத்தை அனைத்துக் கட்சி உறுப்பினர்களுடன் சென்று பிரதமரிடம் நேரில் அளிப்பது எப்போது?
- தவிக்கும் டெல்டா விவசாயிகளுக்கான நிவாரணத் தொகுப்பு எங்கே?" என்று அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.