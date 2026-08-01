ETV Bharat / state

காவிரி விவகாரம்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் திமுக அவசர மனு தாக்கல்

காவிரி விவகாரத்தில் சூழ்நிலைகளைக் கருத்தில் கொண்டு நீதியை நிலைநாட்டுவதற்குத் தேவையான பிற உரிய உத்தரவுகளையும் உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று திமுக தாக்கல் செய்துள்ள அவசர மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 1, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் வழங்கிய உத்தரவுகளை அமல்படுத்தி காவிரி நீரை உடனடியாக தமிழ்நாட்டிற்கு திறந்துவிடக்கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் திமுக அவசர மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.

கடந்த 2018- ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 16- ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்தவும், காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறை குழு (CWRC) மற்றும் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் (CWMA) வழங்கிய உத்தரவுகளை அமல்படுத்தவும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் திமுக சார்பில் அவசர மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

திமுகவின் விவசாயிகள் அணி செயலாளர் ஏ.கே.எஸ்.விஜயன் மூலம் திமுக சார்பில் சிவில் மேல்முறையீட்டு வழக்கு எண் 2453/2007-ல் இடைக்கால மனுவைத் தாக்கல் செய்து, தமிழ்நாட்டிற்கு காவிரி நீரை உடனடியாக திறந்துவிடஅவசர உத்தரவு பிறப்பிக்கவும், 2018- ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 16- ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்தவும், காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறை குழு (CWRC) மற்றும் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் (CWMA) வழங்கிய உத்தரவுகளை அமல்படுத்தவும் உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளது.

அந்த மனுவில், "நடப்பாண்டில் ஜூலை 28- ஆம் தேதி அன்று காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறை குழு (CWRC) வழங்கியதும், ஜூலை 30- ஆம் தேதி அன்று காவிரிநீர் மேலாண்மை ஆணையம் (CWMA) உறுதி செய்ததுமான உத்தரவை கர்நாடக அரசுஉடனடியாக முழுமையாக செயல்படுத்துமாறு உத்தரவிட வேண்டும். அதன்படி, உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து தொடர்ந்து 15 நாட்களுக்கு தினமும் 3,500 கனஅடி தண்ணீர் பிலிகுண்டுலுவில் திறந்துவிடவும், ஜூலை 29- ஆம் தேதி முதல் ஏற்பட்டுள்ள பற்றாக்குறையையும் ஈடுசெய்யுமாறு உத்தரவிட வேண்டும்.

ஜூலை 26-ஆம் தேதி நிலவரப்படி, விகிதாச்சார அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய 9.46 டி.எம்.சி. நீர்பற்றாக்குறையை ஈடு செய்யும் வகையில், 15 நாட்களுக்கு தினமும் சுமார் 7,000 கனஅடி தண்ணீர் பிலிகுண்டுலுவில் கிடைக்குமாறு கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். கர்நாடக அணைகளிலிருந்து திறக்கப்படும் நீரையும், பிலிகுண்டுலுவில் கிடைக்கும் நீரின் அளவையும் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் (CWMA) தினசரி கண்காணித்து, அதன் அமலாக்கநிலையை உச்சநீதிமன்றத்தில் அறிக்கையாக தாக்கல் செய்யுமாறு உத்தரவிடவேண்டும்.

வழக்கின் உண்மை நிலைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, நீதியை நிலைநாட்டுவதற்குத் தேவையான பிற உரிய உத்தரவுகளையும் உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பிக்க வேண்டும். கர்நாடக அரசு, காவிரி நீர் மேலாண்மைத் திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ள சட்டப்பூர்வ அமைப்புகளின் கட்டாய உத்தரவுகளைப் பின்பற்றாமல் காவிரி நீரைதிறந்துவிட மறுத்துள்ளதால், காவிரி டெல்டாபகுதியைச் சேர்ந்த இலட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்கவும், 2018- ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 16- ஆம் தேதி பிறப்பிக்கப்பட்ட உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை முழுமையாக அமல்படுத்தவும், இந்த விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் உடனடியாக தலையிட வேண்டும்.

மேல்முறையீட்டில் திமுகவையும், காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தையும் (CWMA) ஒரு தரப்பினராக இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும்" என்று மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது. இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

இதனிடையே, கேரளம் மாநிலத்தில் பெய்து வரும் தென்மேற்கு பருவமழையினால் கர்நாடகா அணைகள் மளமளவென நிரம்பி வருகின்றன. அந்த வகையில், கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள கபினி அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 10,000 கன அடி தண்ணீர் காவிரி ஆற்றில் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: திருப்பதியில் வேளாண் பட்ஜெட்டை வைத்து வழிபாடு - அமைச்சரின் செயலால் சர்ச்சை

TAGGED:

காவிரி விவகாரம்
SUPREME COURT
DMK FILES PETITIONS
CAUVERY ISSUE
TAMIL NADU FARMERS CAUVERY WATER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.