காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சி பகுதியாக அறிவிக்க வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு பி.ஆர்.பாண்டியன் கோரிக்கை
காவிரி விவகாரம் குறித்து தமிழக முதலமைச்சரை பேச்சுவார்த்தைக்கு கர்நாடக அரசு அழைப்பது சட்டப்படியும், அரசியலமைப்பு சட்டப்படியும் செல்லாது.
Published : July 27, 2026 at 4:31 PM IST
மயிலாடுதுறை: வறட்சியின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களை "வறட்சி மாவட்டங்களாக" அறிவிக்க வேண்டும் என்று பி.ஆர்.பாண்டியன் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே கொள்ளிடத்தில் தமிழக அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட தமிழக அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி ஆர் பாண்டியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "கர்நாடக அரசு, தமிழக முதலமைச்சரை காவிரி விவகாரம் குறித்து பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைப்பது சட்டப்படியும், அரசியலமைப்பு சட்டப்படியும் செல்லாது. எனவே, தமிழக முதலமைச்சர் இந்த அழைப்பை முற்றிலுமாக நிராகரிக்க வேண்டும்.
காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் பங்கு
2013 உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பு மற்றும் 2018 காவிரி மேலாண்மை ஆணைய அமைப்பிற்குப் பிறகு, காவிரி தண்ணீர் பங்கீடு மற்றும் மேகதாது அணை தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் அனைத்தும் காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் மூலம் மட்டுமே நடைபெற வேண்டும். முதலமைச்சர்கள் நிலையில் பேசுவதால் எந்தப் பயனும் இல்லை.
இரு மாநில முதலமைச்சர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அது முரண்பாட்டில் முடிந்தால் கர்நாடகாவில் வாழும் தமிழர்களுக்குப் பாதுகாப்பற்ற சூழலும், இனக்கலவரமும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. கர்நாடக அரசியல்வாதிகளின் அரசியல் சுயநல நடவடிக்கைகளால் கர்நாடக வாழ் தமிழர்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படக் கூடாது" என்று எச்சரித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், "மயிலாடுதுறை மாவட்ட விவசாயிகளின் முக்கியக் கோரிக்கைகள் கடைமடையில் கதவணை கட்ட வேண்டும்: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கொள்ளிடம் ஆற்று வழியாகக் கடல் நீர் உட்புகுவதைத் தடுக்க, கொள்ளிடம் முகத்துவாரத்திலிருந்து சுமார் 5 கி.மீ. தொலைவில் கதவணை அமைக்க வேண்டும்.
சீர்காழி - வைத்தீஸ்வரன் கோயில் இடையே செல்லும் உப்பனாற்றில் கதவணை கட்டி கடல் நீர் உட்புகுவதைத் தடுக்க வேண்டும்.
கொள்ளிடம் வலது கரையில் நீர்ப்பாசனத் துறையால் அமைக்கப்பட்ட 20 கி.மீ. தூரச் சாலை பழுதடைந்துள்ளதால் அதனை உடனடியாகச் சீரமைக்க வேண்டும். இக்கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சீர்காழியில் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்துவதென விவசாயிகள் சங்கம் முடிவு செய்துள்ளது" என்றார்.
அத்துடன், "காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் நிலவும் கடுமையான வறட்சி காரணமாக, டெல்டா பகுதிகளை வறட்சி மாவட்டங்களாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
சென்ற ஆண்டு 6.31 லட்சம் ஏக்கரில் குறுவை சாகுபடி செய்யப்பட்டு நல்ல மகசூல் கிடைத்தது. ஆனால், இந்த ஆண்டு தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் சுமார் 2 லட்சம் ஏக்கர் அளவில் மட்டுமே நிலத்தடி நீரை நம்பி குறுவை சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
போதிய மழை இல்லாததால் கடுமையான வறட்சி நிலவுகிறது. இதனால் நிலத்தடி நீர் மட்டம் வெகுவாகக் கீழே சென்றுவிட்டது. விவசாயிகள் ஆழ்துளைக் கிணறுகளை மேலும் ஆழப்படுத்தும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பல இடங்களில் நட்ட பயிர்கள் கருகத் தொடங்கியுள்ளதால், அடுத்து வரவிருக்கும் சம்பா சாகுபடியும் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
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வறட்சியின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களை "வறட்சி மாவட்டங்களாக" அறிவிக்க வேண்டும். வறட்சியை எதிர்கொள்வது மற்றும் எல்நினோ (El Nino) தாக்கத்தால் ஏற்பட்டுள்ள இழப்புகளை எவ்வாறு ஈடுசெய்வது என்பது குறித்து விவாதிக்க, வரும் ஆகஸ்ட் 1-ஆம் தேதி திருவாரூரில் சிறப்பு மாநாடு நடத்தப்பட உள்ளது.
இந்த மாநாட்டில் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ICAR) மற்றும் தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த முன்னணி வேளாண் விஞ்ஞானிகள் கலந்துகொண்டு, டெல்டா விவசாயிகளையும் பயிர்களையும் பாதுகாப்பதற்கான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கவுள்ளனர்" என்று பி.ஆர்.பாண்டியன் கூறினார்.