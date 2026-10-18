கனமழையால் நீரில் மூழ்கிய காலிஃப்ளவர்கள்; வேதனையில் விவசாயிகள்
இனி எங்களை போன்ற விவசாயிகளுக்கு வாழ்வாதாரம் இருக்க வேண்டுமானால், தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக தலையிட்டு, பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிவாரண நிதி வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : October 18, 2026 at 3:41 PM IST
தேனி: கனமழை காரணமாக குன்னூர் பகுதியில் சுமார் 10 ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்ட காலிஃப்ளவர் மழையில் மூழ்கி வீணானது.
தமிழ்நாட்டில் தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனையடுத்து, தேனி மாவட்டம் குன்னூர் பகுதியில் சுமார் 10 ஏக்கர் பரப்பளவில் காலிஃப்ளவர் விவசாயம் நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த சில மாதங்களாக காலிஃப்ளவர் பயிரிடப்பட்டு விவசாயம் நடைபெற்று வந்த நிலையில், சில நாட்களாக பெய்த கனமழையால் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த காலிஃப்ளவர் மழையில் நனைந்து வீணாகியது.
வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு
அறுவடை செய்வதற்கு தயாரான நிலையில் இருந்த காலிஃப்ளவர்கள் மழையில் வீணாகியது குறித்து பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் கூறும்போது, ”எனக்கு சொந்தமாக நிலம் கிடையாது. குத்தகைக்கு நிலம் எடுத்து விவசாயம் செய்து வருகிறேன். பல கஷ்டங்களுக்கு இடையில் கொண்டு வந்து சேர்த்த காலிஃப்ளவர்கள், கடந்த சில நாட்களாக பெய்த தொடர் மழையால் மூழ்கி வீணானது. இதனால், ஒரு காலிஃப்ளவரை கூட அறுவடை செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது.
6 மாதங்களுக்கு முன்பு 1200 ரூபாயாக இருந்த ஒரு மூட்டை உரம், இன்று 2000 முதல் 3000 ரூபாய் வரை உயர்ந்துவிட்டது. அதிகளவில் பணம் போட்டு, கடையிலும் கடன் வாங்கி, விவசாயம் செய்து வந்தோம். ஆனால், இன்று எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் இந்த மழையால் முற்றிலும் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. விவசாயிகளை நாட்டின் முதுகெழும்பு என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் இன்று நாங்கள் முதுகெலும்பு உடைந்து நிற்கிறோம்.
இதுமட்டுமின்றி, அருகில் உள்ள செங்குளம் கம்மாயும் தற்போது முழுமையாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு விட்டது. கம்மாய் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டதால், மழைக்காலங்களில் நீர் தேங்க வழியின்றி எங்கள் பயிர்களை மழைநீர் நாசம் செய்கிறது. அதனால், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, கம்மாயை தூர்வாரி கொடுத்தாலாவது எங்களைப் போன்ற விவசாயிகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
தமிழக அரசு நிவாரணம் வழங்க கோரிக்கை
கிட்டத்தட்ட 10 ஏக்கர் பரப்பளவில் காலிஃபிளவர் பயிரிட்டதில், குத்தை வாடகையும் சேர்த்து ரூ. 4 முதல் 5 லட்சம் வரை இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இனிமேல், எங்களால் எங்கு சென்று கடன் வாங்க முடியும், வட்டியும் கொடுக்க முடியாது, காசும் கொடுக்க முடியாது.
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அதனால், இனி எங்களை போன்ற விவசாயிகளுக்கு வாழ்வாதாரம் இருக்க வேண்டுமானால், தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக தலையிட்டு, பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு தகுந்த நிவாரண நிதி வழங்க வேண்டும். அபோதுதான் அடுத்த தலைமுறைக்கும் விவசாயம் நிலைத்திருக்கும், இதுவே அனைத்து விவசாயிகளின் கோரிக்கை” எனத் தெரிவித்தார்.