விஷம் கலந்த தண்ணீரை குடித்த கால்நடைகள் உயிரிழப்பு - மர்ம நபருக்கு வலைவீச்சு

விஷம் கலந்த தண்ணீரை குடித்து உயிருக்கு போராடி வரும் 7 மாடுகள், 15க்கும் மேற்பட்ட செம்மறி ஆடுகள், 6 வெள்ளாடுகள் காப்பாற்ற முடியாத நிலையில் உள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்

கால்நடைகள்
கால்நடைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 27, 2026 at 1:42 PM IST

1 Min Read
செங்கல்பட்டு: திருக்கழுக்குன்றம் அருகே கால்நடைகளை விஷம் வைத்து கொன்ற மர்ம நபரை காவல் துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருக்கழுக்குன்றம் அருகே தண்டரை ஊராட்சிக்குட்பட்ட பகுதி ஆதி கேசவபுரம். இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி சங்குபாணி என்பவர் கால்நடை வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இவர் சொந்தமாக 25 கறவை மாடுகள், 100 செம்மறி ஆடுகள், 20 வெள்ளாடுகள் வைத்து ஜீவனம் செய்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில், விவசாயி சங்குபாணி வீட்டின் அருகே உள்ள தொட்டியில் தண்ணீர் குடித்த கால்நடைகள் இன்று அடுத்தடுத்து மயங்கி விழுந்தன. இதில் ஐந்து மாடுகள், ஏழு ஆடுகள், இரண்டு வெள்ளாடுகள் என தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தன.

மேலும், உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் 7 மாடுகள், 15-க்கும் மேற்பட்ட செம்மறி ஆடுகள் மற்றும் 6 வெள்ளாடுகள் ஆகியவை உடனடியாக கால்நடை மருத்துவனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன. இவைகள் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதாக கால்நடை மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

அடுத்தடுத்து கால்நடைகள் உயிரிழந்தது குறித்த காரணம் தெரியாமல் விவசாயி சங்குபாணி பெரும் அதிர்ச்சியும், வேதனையும் அடைந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து உயிரிழந்த கால்நடைகளை கால்நடை மருத்துவர்கள் உடற்கூறு ஆய்வு மேற்கொண்டதில் அவை விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்ட அதிர்ச்சி தகவல் வெளியானது.

இது தொடர்பாக நடைபெற்ற விசாரணையில், கால்நடைகள் நீர் அருந்தும் தண்ணீர் தொட்டியில் கடந்த 15 ஆம் தேதி மர்ம நபர்கள் குருணை எனப்படும் கொடிய விஷத்தை நீரில் கலந்திருப்பது தெரிய வந்தது.

மேலும் மருத்துவர்கள் உயிருக்கு போராடி வரும் அனைத்து மாடுகளும், ஆடுகளும் காப்பாற்ற முடியாத நிலையில் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

இது குறித்து சங்குபாணி அளித்த புகாரின் பேரில், திருக்கழுக்குன்றம் காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து, கால்நடைகளை விஷம் வைத்து கொன்ற மர்ம நபரை தேடி தீவிரமாக வருகின்றனர். கால்நடைகள் விஷம் வைத்து கொலை செய்த சம்பவம் ஆதி கேசவபுரம் பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

