ஸ்கார்பியோ காரில் மாடுகளை கடத்தி சென்ற கும்பல்: வெளியான அதிர்ச்சி சிசிடிவி காட்சிகள்

தேர்தல் நாளான ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி காவலர்கள் தேர்தல் வேளையில் ஈடுபட்டு இருந்த சமயம் பார்த்து, திருட்டு கும்பல் மீண்டும் மாடுகளை கடத்தியுள்ளனர்.

மாடுகள் கடத்தப்படும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 29, 2026 at 8:56 PM IST

திருவள்ளூர்: இரவு நேரங்களில் சாலைகளில் சுற்றித் திரியும் மாடுகளை மர்ம நபர்கள் திருடும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவள்ளூர் வீரராகவர் சுவாமி கோவில் எதிரில் காக்களூர் ஏரிக்கு செல்லும் சாலை பகுதியில் இரவு நேரங்களில் சுற்றித் திரியும் கால்நடைகளை மர்ம கும்பல் ஒன்று அவ்வப்போது திருடி வந்தது. தேர்தல் நடத்தை விதிமுறையால் காவல்துறையினர் கெடுபிடி அதிகமாக இருந்த காரணத்தால் கடந்த சில வாரங்களாக மாடுகளை கடத்தும் கும்பல் திருட்டு சம்பவங்களில் ஈடுபடாமல் இருந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், தேர்தல் நாளான ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி அனைத்து காவல்துறையினரும் தேர்தல் வேளையில் ஈடுபட்டு இருந்த சமயம் பார்த்து, திருட்டு கும்பல் மீண்டும் மாடுகளை கடத்தியுள்ளனர். ராக்கி திரையரங்கம் அருகே சாலையில் சுற்றித்திரிந்த கால்நடைகளை ஸ்கார்பியோ காரில் வந்து இந்த கும்பல் கடத்தி சென்றுள்ளனர். இந்த காட்சிகள் அனைத்தும் அருகில் இருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது.

அந்த சிசிடிவி பதிவில் 4-க்கும் மேற்பட்டோர் அங்கிருந்த மாடு ஒன்றை லாவகமாக ஸ்கார்பியோ காரில் தூக்கிப்போட்டு கொண்டு சர்வ சாதாரணமாக கடத்தி செல்லும் காட்சி பதிவாகி உள்ளது. இது போன்று கால்நடைகளை திருடும் கும்பலை தடுக்க, இரவு நேர ரோந்துப்பணிகளை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

