கல்யாண சாப்பாட்டுக்கு வந்த சோதனை:சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் கையை விரித்த கேட்டரிங் சர்வீஸ்... கதி கலங்கி நிற்கும் திருமண வீட்டார்
'திருமணம்' என்ற வார்த்தையைக் கேட்டாலே முதலில் நினைவுக்கு வருவது பட்டுப்புடவைகளோ, மேளதாளங்களோ அல்ல. தலைவாழை இலையில் வரிசையாக பரிமாறப்படும் அறுசுவை விருந்துதான்
Published : March 12, 2026 at 9:06 PM IST
எஸ்.சீனிவாசன்
"சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் திருமண சாப்பாடு வகைகளை குறைத்து, 'நோ கியாஸ், நோ ஆயில்' உணவுகளை சேர்க்கத் திட்டமிட்டுள்ளோம். இதே நிலை நீடித்தால், கேட்டரிங் மற்றும் அது சார்ந்த தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகும்" - எ்ன்று வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் கேட்டரிங் உரிமையாளர்கள்.
மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள போர் பதற்றம் காரணமாக, இந்தியா முழுவதும் வணிக ரீதியான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 'கரோனாவையே சமாளித்துவிட்டோம், இதை சமாளிக்க முடியாதா?' என, என்னதான் மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வந்தாலும், பொதுமக்கள் மத்தியில் சிலிண்டர் மீதான பதற்றம் குறையவில்லை.
இப்படிப்பட்ட சூழலில், வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர்களின் விலையும் அதிகரித்துள்ளதால், பல்வேறு ஹோட்டல்கள் இழுத்து மூடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளன. சில உணவகங்கள் விறகு மற்றும் கரி அடுப்புக்கு மாறியுள்ளன. இதனால், விறகுகளின் விலையும் மளமளவென உயர்ந்துள்ளது. இதேநிலை நீடித்தால், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள ஹோட்டல்கள், பேக்கரிகள் விரைவில் மூடப்படும் என அதன் சங்க நிர்வாகிகள் புலம்பித் தவிக்கின்றன.
இது ஒருபுறம் இருந்தாலும், வணிக சிலிண்டர்கள் தட்டுப்பாட்டால் திருமண நிகழ்வுகள் பாதிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அப்படி பாதிக்கும் பட்சத்தில் பலரும் வாழ்வாதாரத்தை இழக்கும் சூழல் ஏற்படும் என்றும் சமையல் கலைஞர்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர். சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டுக்கும், திருமண நிகழ்ச்சிகள் தடைப்படுவதற்கும் என்ன சம்பந்தம்? என பலருக்கும் கேள்வி எழலாம்...
இது என்னப்பா கல்யாண சாப்பாட்டுக்கு வந்த சோதனை
ஆனால், 'திருமணம்' என்ற வார்த்தையைக் கேட்டாலே முதலில் நினைவுக்கு வருவது பட்டுப்புடவைகளோ, மேளதாளங்களோ அல்ல. தலைவாழை இலையில் வரிசையாக பரிமாறப்படும் அறுசுவை விருந்துதான். கல்யாண பெண், மாப்பிள்ளையை விடவும் பந்தியில் அமர்ந்திருக்கும் விருந்தினர்களின் கவனம் முழுவதும் அன்றைய 'மெனு'வில்தான் இருக்கும்.
அப்படிப்பட்ட கல்யாண விருந்து என்பது வெறும் சாப்பாடு மட்டுமல்ல.. திருமணத்து வரும் சொந்தக்காரர்கள் வயிறார சாப்பிட்டால் தான் மனதார வாழ்த்துவார்கள் எனக் கூறுவது உண்டு. அதனால் வீட்டில் கல்யாண பேச்சுத் தொடங்கும் போதே, "எந்த சமையல் கலைஞர் கைமணம் சிறப்பானது?" என்று இருவீட்டாரும் பட்டிமன்றமே நடத்துவார்கள். இன்று இணையத்தின் வளர்ச்சியால் முன் பின் கேள்விப்படாத அயல்நாட்டு உணவுகள் கூட நமது ஊர் கல்யாணப் பந்திகளில் இடம்பிடித்துவிட்டன.
இப்படி மாதக்கணக்கில் திட்டமிட்டு, ஆசை ஆசையாகக் காத்திருந்த கல்யாண விருந்துக்கு, எங்கோ நடக்கும் போர் சூழல், இந்தியாவில் நடக்கும் திருமணத்திற்கு 'சிலிண்டர்' வடிவில் முட்டுக்கட்டை போட்டுள்ளது. "கியாஸ் இல்லாவிட்டால் என்ன, விறகடுப்பில் சமைக்கலாமே?" என்று நினைக்கலாம். ஆனால், நவீன உணவுகளை விறகடுப்பில் சமைப்பது சாத்தியமற்றது என கையை விரிக்கின்றனர் சமையல் கலைஞர்கள். இந்த தட்டுப்பாடு ஒருபுறம் கல்யாண வீட்டாரை பதற்றமடைய செய்தாலும், மறுபுறம் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தையே கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது.
புலம்பும் கேட்டரிங் சர்விஸ்
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு கேட்டரிங் உரிமையாளர் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் ரஞ்சித் குமார் நம்மிடம் கூறுகையில், “கோவையில் 300-க்கும் மேற்பட்ட திருமண மண்டபங்கள் உள்ளன. இவற்றில் இந்த மாதம் சுபமுகூர்த்தம் நாளான 14, 15 மற்றும் 24, 25 ஆகிய தேதிகளில் 100க்கும் மேற்பட்ட திருமணங்கள் புக் ஆகியுள்ளன. இப்படிப்பட்ட சூழலில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருப்பது, திருமண நிகழ்வில் உணவு தயாரிக்க ஆர்டர் எடுத்துள்ள சமையல் கலைஞர்களுக்கு சவாலாக உள்ளது. சிலிண்டர் கேட்டு எந்த டீலரை அணுகினாலும், சிலிண்டர் ஸ்டாக் இல்லை என ஒரே வார்த்தையில் முடித்துவிடுகின்றனர்.
‘நோ கியாஸ், நோ ஆயில்’
திருமணத்திற்காக இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னரே பத்திரிக்கை அடித்து, மண்டபம் புக் செய்து, விருந்தினர்கள் வரவிருக்கும் கடைசி நேரத்தில், இப்படி ஒரு இக்கட்டான நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. சிலிண்டர் இல்லை என்றால் மிகவும் சிரமமான சூழல் ஏற்படும். திருமணம் என்றாலே அறுசுவை விருந்துதான்.
ஆனால் சிலிண்டர் இல்லாத காரணத்தால், நூறு வகையான உணவுகள் தயாரிக்கும் இடத்தில் 20 - 30 வகையான உணவுகள் மட்டுமே தயாரிக்க முடிவெடுத்துள்ளோம். எனவே எதார்த்தத்தை எடுத்துக்கூறி, ‘நோ கியாஸ், நோ ஆயில்’ உணவுகளை சமைத்து சமாளிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். இதனால், திருமண வீட்டார்களின் கனவும் சிதைகிறது. எனவே மத்திய, மாநில அரசுகள் இதில் தலையிட்டு சமூக தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.
எப்படிதான் சாமளிக்க போகிறீர்கள் என்ற கேள்விக்கு, “வரக்கூடிய காலங்களில் பல திருமணங்கள் நடக்கவுள்ளன. இதுபோன்ற சூழலில் சிலிண்டர்கள் பற்றாக்குறை, உணவு இல்லை என சொல்ல முடியாது. எனவே, உணவு வகைகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்க, வித்தியாசமான உணவுகள் கொடுக்க முடிவெடுத்துள்ளோம். புதிதாக சில மெனுக்கள் கொடுத்துள்ளோம். பழம், தானியங்களை வைத்து சாலட்டாக கொடுக்கவும், முடிந்தவரை அடுப்பு இல்லாமல் சமையல் செய்ய ஆலோசனை நடத்தி வருகிறோம்” என்றார்.
கியாஸ் போல விறகு விலையும் உயரும்
தொடர்ந்து பேசிய கேட்டரிங் நிறுவனத் தலைவர் நாகராஜ், “கல்யாணத்திற்கு வரும் கூட்டத்திற்கு எலக்ட்ரிக் அடுப்பு மூலம் சமைப்பது என்பது சாத்தியமல்ல. 50 - 100 பேருக்கு சமைக்கலாம். ஆயிரம் பேருக்கு எப்படி சமைப்பது? இதற்கு மாற்றாக விறகு அடுப்பிற்குத்தான் மாற வேண்டும். ஆனால், அதிலும் சில பிரச்சனைகள் உள்ளன. விறகடுப்பில் குறிப்பிட்ட உணவு வகைகளை தயாரிக்க முடியாது. சிலிண்டரின் விலை உயர்ந்தது போல, விறகுகளின் விலையும் உயரும்.
ஒரு வாரத்திற்கு மேல் தாக்குப்பிடிக்காது
திருமணத்திற்கு முன்பாக குறிப்பிட்ட தொகையை கல்யாண வீட்டார்களிடம் கூறியிருந்த நிலையில், இது பயங்கர நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும். இதே தொழிலை நம்பியுள்ள ஆயிரக்கணக்கான நபர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள்” என வேதனை தெரிவித்த அவர், “ஒருவேளை விறகு அடுப்புகளையே பயன்படுத்தினாலும், ஒரு வாரத்திற்கு மேல் தாக்குப்பிடிக்க முடியாது. திருமணங்கள் தடைப்படும், ஹோட்டல்கள் முழுமையாக மூடப்படும். கரோனா காலத்தில் ஏற்பட்ட சிக்கல் மீண்டும் வரும் அபாயம் எழுந்துள்ளது” என எச்சரித்தார் அவர்.
தொடர்ந்து கேட்டரிங் உரிமையாளர் சங்க பொருளாளர் ரஜினிகாந்த் பேசுகையில், “கேட்டரிங் மற்றும் அதுசார்ந்த தொழிலை மட்டுமே நம்பி லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் உள்ளனர். திருமணங்கள் நடக்கவில்லை என்றால், அதை நம்பியுள்ள அவர்களின் வாழ்வாதாரமும் கேள்விக்குறியாகும்” என்றார்.
கடைசி நேரத்தில் கையை பிசையும் திருமண வீட்டார்
இதுகுறித்து திருமண ஏற்பாடு செய்துள்ள நபர்கள் கூறும்போது, "வரும் 15ஆம் தேதி திருமணம் வைத்துள்ளோம். அதற்காக ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கு அழைப்பும் விடுத்துள்ளோம். கடைசி நேரத்தில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு, சமையலில் பிரச்சனை என்கிறார்கள். திருமணம் முழுமையடைய சமையல் முக்கியமானது. எனவே, மாநில அரசு போர்க்கால அடிப்படையிலாவது திருமண மண்டபங்களுக்கு சிலிண்டர்கள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.