சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும் – முதலமைச்சரிடம் அன்புமணி ராமதாஸ் கோரிக்கை
"தமிழகத்தில் ஊழல் பெரிய அளவில் குறைந்துள்ளது. அதே நேரத்தில், அரசு மாறியிருந்தாலும், அதிகாரிகள் இன்னும் முழுமையாக மாறவில்லை" என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : June 9, 2026 at 4:55 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யை, பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் இன்று நேரில் சந்தித்தார். அப்போது அவர், சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சி கூட்டத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களை வழங்கினார்.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 5) அன்று சென்னை, தியாகராய நகரில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் பாமக சார்பில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் தவெக, பாமக, அதிமுக, அமமுக, பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் என பல கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர். ஆனால், இந்த கூட்டத்தில் திமுக மற்றும் விசிக ஆகிய கட்சிகள் கலந்து கொள்ளவில்லை. இருந்தாலும், அந்த கட்சிகள் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.
இந்த நிலையில், இன்று முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய்யை நேரில் சந்தித்த பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், அனைத்து கட்சி கூட்டத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களை வழங்கினார். இதன் பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "சமீபத்தில் பாமக சார்பில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களை முதலமைச்சரிடம் வழங்கியுள்ளோம்.
தமிழ்நாட்டில், மாநில அரசே சமூக மற்றும் பொருளாதார அடிப்படையிலான சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும். இது குறித்த அறிவிப்பு ஆளுநரின் உரையின் போது இடம் பெற வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை முன் வைத்துள்ளோம். இது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கைகளை எடுப்பதாக முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்தார்.
சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு மூலம் பட்டியலின மக்களுக்கு அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும். அவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
மேலும், கடந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டின் பட்ஜெட் நான்கரை லட்சம் கோடி ரூபாயாக உள்ளது. அதே நேரத்தில், சாதிவாரி கணக்கெடுப்புச் செய்ய 700 கோடி ரூபாய் மட்டுமே ஆகும். இது தமிழ்நாடு அரசுக்கு பெரிய செலவு அல்ல.
தமிழகத்தில் ஊழல் பெரிய அளவில் குறைந்துள்ளது. அதே நேரத்தில், அரசு மாறியிருந்தாலும், அதிகாரிகள் இன்னும் முழுமையாக மாறவில்லை. புதிய அரசு பதவியேற்று ஒரு மாதம் மட்டுமே ஆகிறது. ஒரு மாதத்தில் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்க முடியாது.
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கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் திமுக அரசு எந்த புதிய மின் உற்பத்தி திட்டங்களையும் கொண்டு வரவில்லை. நான்கு முறை மின் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டும் மின் வாரியம் இன்னும் நஷ்டத்தில் இயங்குகிறது.
மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும். காவிரி நடுவர் மன்றம் தமிழ்நாட்டிற்கு நீர் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும். கர்நாடக அரசு உபரி நீரை மட்டுமே வழங்கி வருகிறது. மேகதாதுவில் அணை கட்டப்பட்டால், அந்த உபரி நீரையும் கர்நாடக அரசு வழங்க மறுக்கும் நிலை உருவாகும். தமிழ்நாட்டின் 28 மாவட்டங்கள் காவிரி நீரை நம்பியே உள்ளன. மேகதாது விவகாரத்தில் மாநில அரசு தீவிர கவனம் செலுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தினேன்" என்று அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.