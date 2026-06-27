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மாணவர்களின் அடையாள அட்டையில் சாதி பெயர் இடம்பெறாது - செங்கோட்டையன் விளக்கம்

பள்ளிகளில் வழங்கப்படும் அடையாள அட்டையில் சாதியைக் குறிப்பிட்டால், அது மாணவர்களிடையே பாகுபாட்டையோ அல்லது மனவருத்தத்தையோ ஏற்படுத்தலாம் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 27, 2026 at 10:16 PM IST

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ஈரோடு: பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் அடையாள அட்டையில் சாதி பெயர் இடம்பெறாது என்று வருவாய்த் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு மாவட்டம், கோபிசெட்டிபாளையம் கச்சேரி மேடு பகுதியில் முதல்வர் விஜய்யின் பிறந்த நாளை ஒட்டி நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இதில், தமிழக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கலந்து கொண்டு பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

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தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேசுகையில், "முன்பெல்லாம், 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வருவாய்த் துறையின் மூலமாக ஆசிரியர்கள் முன்னிலையில் சான்றிதழ்கள் (வருமானம், இருப்பிடம், சாதிச் சான்றிதழ் போன்றவை) வழங்கும் வழக்கம் இருந்தது.

கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக இந்த நடைமுறை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கு முன்பு, மாணவர்கள் வருவாய்த் துறை அலுவலகம், கிராம நிர்வாக அலுவலர் அல்லது வருவாய் ஆய்வாளர் ஆகியோரைத் தேடிச் சென்றுதான் சான்றிதழ்களைப் பெற முடிந்தது.

இப்போது வருவாய்த் துறையே நேரடியாகப் பள்ளிகளுக்குச் சென்று அந்தப் பணிகளைச் செய்து வருகிறது. அதேபோல், தற்போது பள்ளிக் கல்வித்துறையும் வருவாய்த் துறையும் இணைந்து, மாணவர்களின் முகவரி, கல்வித் தகுதி மற்றும் ஆதார் விவரங்களை உள்ளடக்கிய தரவுகளை (டேட்டா) அடையாள அட்டையாக வழங்கலாமா? என்பது குறித்தும் ஆலோசித்து வருகிறோம்.

10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்குத் தேவைப்படும் சான்றிதழ்களை வழங்கும் பணி கடந்த 5 ஆண்டுகளாகத் தொய்வின்றி நடைபெற்று வருகிறது; இது தொடர்ந்து நடைபெறும். ஆனால், இந்த புதிய 'டேட்டா கார்டில்' சாதி அடிப்படையில் எந்த விவரமும் இடம்பெறாது.

பள்ளிகளில் வழங்கப்படும் இந்த அட்டையில் சாதியைக் குறிப்பிட்டால், அது மாணவர்களிடையே ஒருவித பாகுபாட்டையோ அல்லது மனவருத்தத்தையோ ஏற்படுத்தலாம். அனைவரும் ஒரே மதம், சாதிக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் என்ற எண்ணத்தில்தான் பள்ளியில் குழந்தைகள் படிக்கிறார்கள். எங்களது இயக்கமும் சாதி, மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட இயக்கமாகும். எனவே, மாணவர் நலன் கருதியே இந்தத் திட்டம் பரிசீலிக்கப்படுகிறது.

மாணவர்களின் எதிர்பாராத விபத்துகள் ஏற்படும்போது இந்த முகவரி மற்றும் ஆதார் விவரங்கள் மூலம் அவர்களுக்கு உடனடியாக நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கும் இது ஏதுவாக அமையும். அதேபோல், வெளியூர்களுக்குச் சென்று திரும்பும்போது அவசரத் தேவைகளுக்கு மற்றவர்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

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சில ஊடகங்களில், இது சாதிச் சான்றிதழுடன் இணைக்கப்படப் போவதாகச் செய்திகள் வந்துள்ளன. ஆனால், சாதி விவரங்கள் இதில் எப்போதும் இணைக்கப்படப் போவதில்லை. அனைவரும் ஒன்றுதான், எல்லா மரமும் ஒன்றுதான், எல்லாரும் ஒன்றாக வாழ வேண்டும் என்ற நோக்கில்தான் நம்முடைய கல்வித்துறை செயல்பட்டு வருகிறது. எனவே, முகவரி, ரத்த வகை, ஆதார் எண் போன்ற 'டேட்டா'க்கள் மட்டுமே இதில் இருக்கும்.

10, 12-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இதனை எப்படிச் செயல்படுத்தலாம் என்பது குறித்து இரு துறைகளும் இணைந்து விரைவில் ஆய்வு செய்ய இருக்கிறோம் என்றார்.

வெங்கட நாராயணா நியமனம் - தவறில்லை

ஜனநாயகத் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் வெங்கட நாராயணாவை, டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து எழுப்பிய கேள்விக்கு, "பிரதிநிதிகளை நியமிப்பது என்பது அரசின் கொள்கை முடிவு. இந்தியாவில் இருக்கிற அனைவருக்கும் அந்தச் உரிமை இருக்கிறது. இதில் எந்தத் தவறும் இல்லை" என்று செங்கோட்டையன் பதில் அளித்தார்.

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