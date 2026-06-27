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மாணவர்களின் அடையாள அட்டையில் சாதிப் பெயர் இடம்பெறாது - அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

'சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா' என்பதே தமிழ்நாடு அரசின் கொள்கை என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 27, 2026 at 9:22 PM IST

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சென்னை: சமூக விவரங்கள் மாணவர் அடையாள அட்டையில் இடம்பெற உள்ளதாக வெளியாகும் தகவல்கள் உண்மைக்குப் புறம்பானவை என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் அடையாள அட்டையில் சமூக விவரங்கள் இடம்பெறும் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியதாக நேற்று செய்திகள் வெளியாகின.

இந்த நிலையில், இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "எந்த காரணம் கொண்டும் மாணவர்களின் அடையாள அட்டையில் சாதி பெயர் இடம் பெறாது. சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா என்பதே தமிழ்நாடு அரசின் கொள்கையும் நிலைப்பாடு.

முன்பு காகிதத்தில் வழங்கப்பட்ட அடையாள அட்டைகள் காணாமல் போவது, வெள்ளம் போன்ற இயற்கைச் சீற்றங்களில் சேதமடைவது போன்ற பிரச்சனைகள் இருந்தன. அதனால், தற்போது நீடித்த பயன்பாட்டுக்காக அட்டை வடிவில் வழங்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கும் சாதிக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறேன். பள்ளி மாணவர்களை சாதிப் பெயரால் அடையாளப்படுத்தும் எந்த நடவடிக்கையும் அரசு மேற்கொள்ளாது. அமைச்சரின் பேச்சு தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

தமிழக வெற்றி கழகத்தை ஆதரித்த கட்சிகளே தமிழக வெற்றி கழகத்தை விமர்சித்து வருகிறது என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "தோழர் மகேந்திரன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை விட்டு விலகியிருந்தாலும், கம்யூனிச சிந்தனையை விட்டு விலகவில்லை. ஆனால், தோழர் முத்தரசன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருந்தாலும், கம்யூனிசக் கொள்கையில் இருந்து விலகிவிட்டாரோ? என்ற சந்தேகம் எழுகிறது.

நாங்கள் நாகரிகமான அரசியலை முன்னெடுத்து வருகிறோம். சட்டப்பேரவையில் கடுமையான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டபோதும், அநாகரிகமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாமல், பேரவையின் மாண்பைக் காத்து செயல்பட்டோம். இளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்தாலும், நாகரிகமான அணுகுமுறைக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருந்தோம்.எந்தக் கட்சியாக இருந்தாலும், தனிப்பட்ட விருப்பு, வெறுப்புகளை ஒதுக்கிவைத்து, மக்கள் அளித்த தீர்ப்பை மதிக்க வேண்டும்" என்றார்.

மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் அடையாள அட்டையில் சாதி பெயர் இடம் பெறும் என்ற தகவல் நேற்று வெளியான நிலையில், இது தொடர்பாக இன்று அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் சார்பில் செய்தி குறிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
அமைச்சர் செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த செய்தி குறிப்பில், "பள்ளி மாணவர்கள் எளிதாகவும், விரைவாகவும் வருவாய் துறை சார்ந்த சேவைகளைப் பெறும் நோக்கில், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை, பள்ளிக் கல்வித் துறையுடன் இணைந்து பள்ளிகளிலேயே சமூகச் சான்றிதழ் உள்ளிட்ட பல்வேறு சான்றிதழ்களை வழங்கி வருகிறது.மாணவர்களின் நலன் கருதி இ-சேவை மையங்கள் மூலமாக இச்சேவைகளை மேலும் விரிவுபடுத்துவது தொடர்பாகவும் ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.இதுதொடர்பாக நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்வில் மாணவர்களுக்கான அடையாள அட்டை குறித்து வெளியான கருத்துகள் தொடர்பாக சில தவறான புரிதல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.

மாணவர்களுக்கான சமூகச் சான்றிதழ் வழங்குவது தொடர்பாக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை, பள்ளிக் கல்வித் துறையுடன் இணைந்து செயல்படும். ஆனால், மாணவர்களுக்கான அடையாள அட்டையின் வடிவமைப்பு, அதில் இடம்பெறும் விவரங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து அம்சங்களும் பள்ளிக் கல்வித் துறையின் பரிசீலனை மற்றும் முடிவிற்கு உட்பட்டவையாகும்மேலும், மாணவர் அடையாள அட்டையில் இடம் பெற உள்ள விவரங்கள் குறித்து தற்போது துறைகளுக்கிடையேயான ஆலோசனை நடைபெற்று வருகின்றன. அத்துடன், மாணவர்களின் தனியுரிமை மற்றும் தகவல் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில், எதிர்காலத்தில் ஏதேனும் மின்னணு தகவல் ஒருங்கிணைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், மாணவரின் பெயர், வகுப்பு, பள்ளியின் பெயர் மற்றும் இரத்த வகை போன்ற அடிப்படை விவரங்கள் மட்டுமே வெளிப்படையாக இடம்பெறும்.

பிற விவரங்கள் தேவைக்கேற்ப பாதுகாப்பான QR குறியீட்டு வடிவில் மட்டுமே அணுகக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்பது தொடர்பாகவும் ஆலோசனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதுதொடர்பான அனைத்து அம்சங்களும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளின் விரிவான ஆலோசனைக்குப் பின்னரே முடிவு செய்யப்படும். எனவே, சமூக விவரங்கள் மாணவர் அடையாள அட்டையில் இடம்பெற உள்ளதாக வெளியாகும் தகவல்கள் உண்மைக்குப் புறம்பானவை" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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STUDENT IDENTITY CARDS
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மாணவர் அடையாள அட்டை
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