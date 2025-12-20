ETV Bharat / state

'நீ சமைக்க கூடாது...' அரசு பள்ளியில் வீசும் சாதி அனல்! பெற்றோர் எதிர்ப்பால் பறிக்கப்பட்ட வேலை!

அரசு அதிகாரத்தில் உள்ள படித்தவர்களே, இது போன்று சாதிய வன்கொடுமையை கடைப்பிடிப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என வேதனையோடு தெரிவிக்கிறார் நிரோஷா.

காலை உணவு திட்ட பணியாளர் நிரோஷா
காலை உணவு திட்ட பணியாளர் நிரோஷா (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 20, 2025 at 11:24 AM IST

BY எஸ். கண்ணன்

கரூர்: ''பெற்றோர் தரப்பில் சாதி பாகுபாடு பார்த்தாலும், அரசு பள்ளியில் பல குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லித் தரும் ஆசிரியர், பெற்றோருக்கு அறிவுரை கூறி அனுப்பி இருக்க வேண்டும். மாறாக, என்னை அங்கு சமைக்க கூடாது என கூறி வெளியேற்றி விட்டார். புகார்கள் கொடுத்த பிறகு என்னை மீண்டும் பணிக்கு அழைக்கின்றனர். ஆனால் எனக்கு ஏற்பட்ட அநீதிக்கு, தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இது போன்ற சம்பவங்கள் இனியும் தொடராது'' என்கிறார் காலை உணவு திட்ட பணியாளர் நிரோஷா.

சாதி, மத, இன பிளவுவாத சக்திகளுக்கு எதிராக பல தலைவர்கள் போராடி மறைந்த இந்த மண்ணில், இன்னமும் சாதி பற்று அனல் வீசிக்கொண்டுதான் இருக்கிறது. 'பிறப்பால் அனைவரும் சமம்' என்கிற தத்துவம் எத்தனையோ வடிவில் எடுத்து கூறப்பட்டாலும், தீண்டாமை கொடுமை இன்னும் முழுமையாக மறைந்தபாடில்லை.

பொருளாதார, தொழில் வளர்ச்சியில் முன்னேறிய மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது. அரசு சார்ந்த திட்டங்களில் நாட்டிற்கே முன்மாதிரியாக இருக்கிறது. ஆனால், சாதிக் கொடுமையால் இன்னமும் தமிழ்நாடு கறைப்பட்டு காெண்டுதான் இருக்கிறது.

வேங்கைவயல் குடிநீர் தொட்டியில் மலம் கலக்கப்பட்டது, நாங்குநேரியில் ஆதிக்க சாதி மனப்பான்மையில் சக பள்ளி மாணவன் மீதான கொலை வெறி தாக்குதல், திண்டிவனம் திமுக பெண் கவுன்சிலரின் காலில் பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்த அரசு ஊழியரை விழச் செய்தது, சிவகங்கையில் புல்லட் ஓட்டியதற்காக பட்டியலின இளைஞரின் கையை வெட்டியது போன்றவை தமிழ்நாட்டின் சாதிய வன்கொடுமைகளுக்கு வலிகள் நிறைந்த உதாரணம்.

மேற்கண்ட சம்பவங்களின் வடுக்கள் இன்னும் மறையாத சூழலில், கரூர் அரசு பள்ளியில் காலை உணவு திட்டத்தின் பணியாளரை சாதி காரணம் காட்டி சமைக்கக் கூடாது என தலைமை ஆசிரியை மிரட்டியுள்ள சம்பவம் ஒன்று அரங்கேறியுள்ளது.

காலை உணவு திட்டம்

தமிழ்நாட்டில், கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு, 1ம் வகுப்பு முதல் 5ம் வகுப்பு வரை உள்ள அரசு தொடக்க பள்ளிகளில், காலை உணவு திட்டத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் துவக்கி வைத்தார். இரண்டாம் கட்டமாக, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் மாநகராட்சி, நகராட்சி உள்ளிட்ட அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் சுமார் 1,545 அரசு பள்ளிகளில் காலை உணவு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

சின்னரெட்டியபட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி
சின்னரெட்டியபட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இத்திட்டம் முதன்முதலில் கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கிருஷ்ணராயபுரம் வட்டத்தில்தான் சோதனை செய்யப்பட்டது. தற்போது, கரூர் மாவட்டத்தில் 746 அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் காலை உணவு திட்டம் மூலம் 30,254 மாணவர்கள் பயன்பெற்று வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இந்த திட்டத்தின் கீழ் சமையல் பணி செய்யும் பட்டியலின பெண்கள் மீது சாதிய வன்கொடுமைகள் நிகழ்வது கரூர் மாவட்டத்தில் தொடர்கதை ஆகிவிட்டது. இத்திட்டம் துவக்கப்பட்ட சில நாட்களிலேயே கரூர் அருகே உள்ள அரவக்குறிச்சி வேலன் செட்டியூர் அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் பட்டியலின பெண் சமைக்க கூடாது என எதிர்ப்பு எழுந்தது. இதனால் அப்போதைய கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபு சங்கர் நேரடியாக பள்ளிக்குச் சென்று, பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டார்.

நீ சமையல் செய்தால்...

தற்போது அதன் தொடர்ச்சியாக இன்னொரு கொடுமை நிகழ்ந்துள்ளது. கரூர் மாவட்டம், தோகைமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட சின்னரெட்டியபட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி உள்ளது. இங்கு காலை உணவு திட்டத்தில் கடந்த 4 மாதங்களாக சமையல் பணியாளராக பொன்னாம்பட்டியை சேர்ந்த நிரோஷா (35) வேலை பார்த்து வந்தார். இவர் பட்டியலின (அருந்ததியர்) சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர். இதனிடையே, இவர் இங்கு சமைப்பது அப்பள்ளியில் பயிலும் ஒருதரப்பு மாணவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், அப்பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி வரும் பானுமதி, ''நீ சமையல் செய்தால், ஆதிக்க சமூகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் சாப்பிட மறுக்கிறார்கள். எனவே இனி சமைக்க வர வேண்டாம்.'' எனக் கூறியுள்ளார்.

இதனால் மனமுடைந்த நிரோஷா, இதுகுறித்து தோகமலை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில், வட்டார இயக்க மகளிர் திட்ட மேலாளர் சத்யா என்பவரை அணுகியுள்ளார். அப்போது, அவரும் வேறு நபரை நியமித்து விட்டதாகவும், இனி பணிக்கு வர வேண்டாம் எனவும் கூறியுள்ளார். தனக்கு நேர்ந்த இந்த சாதிய கொடுமை குறித்து, கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலும், கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திலும் நிரோஷா புகார் மனு அளித்துள்ளார்.

இதனை அறிந்த நமது ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று அனைத்து தரப்பினரிடமும் கள ஆய்வு மேற்கொண்டது.

அலைக்கழிப்பு...

அப்போது பாதிக்கப்பட்ட காலை உணவு திட்ட பணியாளர் நிரோஷா அளித்த பேட்டியில், ''தமிழ்நாடு அரசின் காலை உணவு திட்டத்தில் கடந்த நான்கு மாதங்களாக பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 16ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை அன்று, பள்ளி தலைமை ஆசிரியை பானுமதி, இனி நீ சமைக்க வரக்கூடாது என என்னை கூப்பிட்டு கூறினார். அடுத்த நாள் காலையில், எனக்கு பதிலாக வேறொரு பெண் சமையல் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். இதுகுறித்து தாந்தோணி வட்டார மகளிர் உரிமை திட்ட மேலாளரை தொடர்புகொண்டு கேட்டபோது, ''வேறொரு நபரை பணிக்கு நியமித்து விட்டோம்'' என தெரிவித்தார். நேரில் சந்திக்க சென்றபோது, என்னை ஒரு நாள் முழுவதும் தோகைமலை அலுவலகத்தில் அமர வைத்து, சந்திக்காமல் திருப்பி அனுப்பி வைத்து விட்டனர்.

காலை உணவு திட்ட பணியாளர் நிரோஷா
காலை உணவு திட்ட பணியாளர் நிரோஷா (ETV Bharat Tamil Nadu)

இனியும் தொடரக்கூடாது...

சாதிய வன்கொடுமையால் நான் பாதிக்கப்பட்டதை போல பல பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே நான் தைரியமாக புகார் அளிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து, கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர், கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் தோகமலை காவல் நிலையம் ஆகிய இடங்களில் புகார் அளித்தேன். புகார் அடிப்படையில் இன்று காவல்துறையினர், மாவட்ட கல்வி அதிகாரி ஆகியோர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். எனது தாய் - தந்தையர் காலத்தில் இருந்தே சாதிய வன்கொடுமைகள் இருக்கின்றன. எனது காலத்திலாவது, இந்த கொடுமைகள் மாற வேண்டும். எதிர்கால தலைமுறைக்கு இந்த சாதிக் கொடுமைகள் தொடரக்கூடாது. அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் சாதி ரீதியான ஒடுக்குமுறையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அரசு அதிகாரத்தில் உள்ள படித்தவர்கள், இது போன்ற சாதிய வன்கொடுமையை கடைப்பிடிப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. பெற்றோர் தரப்பில் சாதி பாகுபாடு பார்த்தாலும், அரசு பள்ளியில் பல குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லித் தரும் ஆசிரியராக இருப்பவர், மாணவர்கள் - பெற்றோருக்கு அறிவுரை கூறி அனுப்பி இருக்க வேண்டும். மாறாக, என்னை அங்கு சமைக்க கூடாது என கூறி, வெளியேற்றி விட்டார்.

அதிகார துஷ்பிரயோகம்...

அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியை அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்துள்ளார். அவருக்கு ஆதரவாக தோகமலை வட்டார வளர்ச்சி மகளிர் திட்ட இயக்குநர் சத்யாவும் உடந்தையாக உள்ளார். எனவேதான், தக்க நடவடிக்கை வேண்டுமென புகார் அளித்துள்ளேன். இதன் காரணமாக மீண்டும் பணிக்கு என்னை அழைக்கின்றனர். ஆனால், எனக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு, தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இது போன்ற சம்பவங்கள் இனியும் தொடராது'' என்கிறார்.

பேச மறுப்பு...

இந்நிலையில், சம்மந்தபட்ட தோகைமலை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் உள்ள சமூக நல மகளிர் திட்ட மேலாளர் சத்யாவை நேரில் சந்தித்து கேட்டபோது, '' மீண்டும் அந்த இடத்தில், நிரோஷாவை பணி செய்ய கூறிவிட்டோம். வேறு யாரும் அங்கு பணியில் இல்லை என்று மழுப்பலாக பதில் அளித்தார். அதே போல, சின்னரெட்டியபட்டி அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியை பானுமதியை தொடர்பு கொண்டபோது, அவர் பேச மறுத்து விட்டார்.

இச்சம்பவம் குறித்து கரூர் மாவட்ட கல்வி அலுவலரிடம் கேட்டதற்கு, ''பானுமதியிடம் நேரில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. விசாரணை அறிக்கையை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலருக்கும், கரூர் மாவட்ட ஆட்சியருக்கும் அளிக்க உள்ளேன்'' என தெரிவித்தார்.

