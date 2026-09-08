சாதி பாகுபாடு புகார்: கம்பூர் ஊராட்சி செயலாளர் பணி நீக்கம் - அமைச்சர் வன்னி அரசு தகவல்
புகாரைத் திரும்பப் பெறுமாறு தூய்மைப் பணியாளர் சசிகலாவிற்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டதாகவும், இதனால் அவர் விபரீத முடிவை எடுக்க முயன்றதாகவும் கூறப்படுகிறது.
Published : September 8, 2026 at 1:31 PM IST
மதுரை: மேலூர் அருகே கம்பூர் ஊராட்சியில் தூய்மைப் பணியாளரிடம் சாதி பாகுபாடு காட்டப்பட்டதாக எழுந்த புகாரின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை மாவட்டம் மேலூர் வட்டம் கம்பூர் ஊராட்சியில் கடந்த 8 ஆண்டுகளாக தூய்மைப் பணியாளராக பணியாற்றி வந்த 37 வயதான சசிகலா, தன்னிடம் சாதி அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டப்படுவதாகவும், ஊராட்சி அலுவலகத்தில் தேநீர் குடிக்க தனி டம்ளர் அல்லது காகிதக் கோப்பை பயன்படுத்துமாறு வற்புறுத்தப்பட்டதாகவும் புகார் அளித்திருந்தார். மேலும், சாதி அடிப்படையிலான பணிப் பாகுபாடு மற்றும் அவமதிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் சசிகலா குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.
இதுத் தொடர்பாக காவல்துறையிலும் புகார் அளிக்கப்பட்டு, வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இந்நிலையில், புகாரைத் திரும்பப் பெறுமாறு சசிகலாவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டதாகவும், இதனால் சசிகலா விபரீத முடிவை எடுக்க முயன்றதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதுத்தொடர்பாக, சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு தனது எக்ஸ் வலைத்தளப் பதிவில், “வன்கொடுமை புகார் மீது நடவடிக்கை” எனத் தெரிவித்து, சாதி பாகுபாடுடன் நடத்தப்படுவதாக தூய்மைப் பணியாளர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், சமூக நீதித்துறையின் அறிவுறுத்தலின்பேரில் சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி செயலாளர் ரூபா செப்டம்பர் 7-ஆம் தேதி பணி இடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், “முந்தைய காலங்களைப் போல அல்லாமல், சாதி பாகுபாடுகளை எந்த வகையிலும் அனுமதிக்காமல், தற்போதைய த.வெ.க. ஆட்சியில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது” என்றும் அமைச்சர் வன்னி அரசு தனது எக்ஸ் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.
சாதி பாகுபாடு, இரட்டை குவளை நடைமுறை போன்ற புகார்கள் மீண்டும் எழுந்துள்ள நிலையில், புகார் அளித்த தூய்மைப் பணியாளருக்கு எதிராக ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படும் அழுத்தம் மற்றும் அச்சுறுத்தல் குறித்தும் முழுமையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன.
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இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கம்பூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் செல்வராஜை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, “கம்பூர் ஊராட்சி செயலாளர் ரூபா பணி இடை நீக்கம் செய்யப்பட்டது வன்மையான கண்டனத்துக்குரியது. ஏற்கனவே அவர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் கம்பூரில் ஊராட்சி செயலராக பணியாற்றி வருகிறார்.
தனிக்குவளையில் அதாவது தேங்காய் கொட்டச்சியில் சசிகலாவை, ஊராட்சி செயலாளர் ரூபா தேநீர் அருந்த சொன்னார் என்பது முற்றிலும் உண்மைக்கு மாறானது. ஊராட்சி செயலாளர் ரூபா மீது பொய் வழக்குப் பதிவு செய்த காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் இதற்கு உடந்தையாக இருந்தவர்கள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அமைச்சர் வன்னி அரசு போன்றவர்கள் இதில் இத்தனை அவசரம் காட்டுவது ஆச்சரியமாக உள்ளது. ரூபா சாதி ரீதியாக செயல்பட்டு இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இது வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது. இதில் ஏதோ பெரிய சூழ்ச்சி உள்ளது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.