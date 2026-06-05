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தமிழக அரசு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும்; அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் ஒருமனதாக தீர்மானம்

ஆளுநர் உரையில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு குறித்த அறிவிப்பு இடம்பெற வேண்டும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தினார்.

அனைததுக் கட்சிகளின் தலைவர்கள்
அனைததுக் கட்சிகளின் தலைவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 5, 2026 at 10:09 PM IST

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சென்னை: பாமக சார்பில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் தமிழக அரசு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் என்று ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

சென்னை, தி.நகரில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துவதன் தேவை குறித்தான அனைத்துக் கட்சி ஆலோசனைக் கூட்டம் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. தமிழ்நாட்டில் 69% இடஒதுக்கீட்டைப் பாதுகாப்பதற்காக சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை மாநில அரசே நடத்த வேண்டியதன் தேவை குறித்து இந்தக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ரவிசந்திரன், அமமுக செந்தமிழன், தமிழக வெற்றிக் கழக செய்தித் தொடர்பாளர் வீர விக்னேஷ்வரன், காங்கிரஸ் சென்னை மாவட்ட தலைவர் முத்தழகன், தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன், கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி ஈஸ்வரன், புரட்சி பாரதம் பூவை ஜெகன் மூர்த்தி, பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சி என்.ஆர்.தனபாலன், கொங்கு இளைஞர் பேரவை - தனியரசு, நாம் தமிழர் கட்சியின் களஞ்சியம் உள்ளிட்ட 42 கட்சிகள் மற்றும் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.

இந்தக் கூட்டத்தில் வரவேற்புரையாற்றிய பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பேச்சுகையில், "மக்களின் வாழ்வியல் பற்றிய தரவுகளை தெரிந்து கொண்டால்தான் மக்களுக்கான திட்டங்களை அரசு கொடுக்க முடியும். இதற்கு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும். இந்த கணக்கெடுப்பின் மூலம் பெறப்படும் தரவுகளை வைத்து அடுத்த 50 ஆண்டுகளில் மக்களின் வாழ்வாதாரங்களை உயர்த்த முடியும்" என்றார்.

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தொடர்ந்து, "நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கலின்போது, ஆளுநர் உரையில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு தமிழகத்தில் எடுக்கப் படும் என்று கூற வேண்டும், அதற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் இதனை நிறைவேற்றிக் கொடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கிறேன்" அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தினார்.

ஆளும் கட்சியான தவெக சார்பாக பங்கேற்ற அக்கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் வீர விக்னேஷ்வரன் பேசியபோது, "தமிழ்நாட்டில் சரியான நேரத்தில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும். முதலமைச்சர் கண்டிப்பாக அதனை சரியான நேரத்தில் செயல்படுத்துவார். தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெரியாரை கொள்கைத் தலைவராக ஏற்றுக் கொண்ட இயக்கம். விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் என்பது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேசுகையில், "பாஜகவை பொறுத்தவரை பாமகவின் முன்னெடுப்புக்கு ஆதரவை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பும், சாதிவாரி கணக்கெடுப்பும் சேர்த்து நடத்தப்படும் என பிரதமர் மோடி அறிவித்திருந்தார்.

அதன்படி, மக்கள்தொகை மற்றும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு 2027 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் நடைமுறைக்கு வரும். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை மத்திய அரசால் மட்டும் செயல்படுத்த முடியாது. மாநில அரசின் ஒத்துழைப்பும் அவசியம் இதில், நீதிமன்ற குறுக்கீடும் உள்ளது. பாமகவின் முன்னெடுப்புக்கு பாஜக முழுமனதாக ஆதரிப்போம்" என்றார்.

இந்த அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் 69% இடஒதுக்கீட்டைப் பாதுகாக்கவும், பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட, சிறுபான்மையின, பட்டியலின, பழங்குடியின மக்களுக்கு சமூகநீதித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தவும் சமூகநீதி சர்வே எனும் சாதிவாரி மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும், இதுதொடர்பாக கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட தலைவர்கள் முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்து நேரில் வலியுறுத்த உள்ளதாக ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இதனையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், " தமிழ்நாட்டில் அமலில் உள்ள 69% இடஒதுக்கீட்டிற்கு ஆபத்து உள்ளது. இதுகுறித்த தரவுகள் இல்லாமல் நீதிமன்றத்தின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க முடியாது. எனவே முதலமைச்சர் விஜய் விரைவில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்துவார் என நம்புகிறோம்.

சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு என்பது ராக்கெட் அறிவியல் இல்லை. சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்துவது பெரிய நடைமுறை அல்ல. திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது உள்ள சூழல் வேறு. சட்டரீதியாக சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த எவ்வித தடையும் இல்லை. ஆளுநர் உரைக்கு முன்னதாகவே முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்து சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என வலியுறுத்த உள்ளோம்" என்றார்.

மேலும், "திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு, பாமக தலைமையிலான சாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கான அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களை ஆதரிப்பதாக கூறினார். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் எஸ்.எஸ்.பாலாஜியும் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு எங்களுக்கு ஆதரவளித்துள்ளார்." என்றும் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.

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PMK ALL PARTY MEETING
ANBUMANI
பாமக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம்
சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு
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