சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு மிக அவசியம் - அமைச்சர் வன்னி அரசு பேட்டி
கூட்டணி தொடர்பான அறிவிப்புகளை திருமாவளவனே வெளியிடுவார் என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 11, 2026 at 8:01 PM IST
சென்னை: சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு பழங்குடியின மக்களுக்கும், தலித்துக்களுக்கும் எடுக்க வேண்டும். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு என்பது மிக முக்கியமானது என அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி. தலைமையில் சென்னையில் அனைத்துக் கட்சிகள் மற்றும் சமுதாய தலைவர்கள் பங்கேற்ற கூட்டம் நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தக் கோரி தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தில் பாஜக, அதிமுக, தவாக, காங்கிரஸ், தமிழக வெற்றிக் கழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளின் சார்பில் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்யை பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி. நேரில் சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பின் போது, தமிழ்நாட்டில் 69% இடஒதுக்கீட்டைப் பாதுகாப்பதற்காக சமூகநீதி சர்வே எனப்படும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை மாநில அரசே நடத்த வேண்டியதன் தேவை குறித்தும், பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் சென்னையில் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சி மற்றும் சமுதாயத் தலைவர்கள் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் குறித்தும் நடப்பு கூட்டத் தொடரிலேயே அறிவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
இந்த நிலையில் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சமூக நீதித் துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, "கூட்டணி தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியது எங்கள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தான். கூட்டணி தொடர்பான அனைத்து அறிவிப்புகளையும் அறிவிப்பது அவர் பொறுப்பு, அவர் அறிவிப்பார்.
சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்பது தான் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிலைப்பாடு, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பின் ஒரு பகுதியாக ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை சார்பில் பழங்குடியின மக்களின் கணக்கெடுப்பு நடத்தி முடித்திருக்கிறார்கள்.
அதே போல் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பில் பொதுவாக எடுப்பதற்கு முன்பாகவே, சமூகநீதித்துறையின் சார்பில் ஆதிதிராவிட மக்கள் கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும், சமூக பொருளாதாரம் என்னவென்று எடுக்க வேண்டும்.
சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு பழங்குடியின மக்களுக்கும், தலித்துக்களுக்கும் எடுக்க வேண்டும். சட்டத்தின் அடிப்படையில் எங்களது துறையின் சார்பில் பரிந்துரைக் கொடுத்திருக்கிறோம். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு என்பது மிக முக்கியமானது" என தெரிவித்தார்.