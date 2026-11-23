ஓபிசியினரையும் இணைத்து சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் - திமுக எம்.பி. வில்சன் கோரிக்கை
ஓபிசியினரையும் இணைத்து சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தக் கோரி நவ.28-ல் டெல்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள போராட்டத்திற்கு ஆதரவுக்கோரி திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை அகில இந்திய ஓபிசி தலைவர்கள் நேரில் சந்தித்துப் பேசினர்.
Published : November 23, 2026 at 4:04 PM IST
சென்னை: ஓபிசியினரையும் இணைத்து சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் என்பது தான் திமுகவின் நிலைப்பாடு என்று திமுக எம்.பி. பி.வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று (நவ.23) திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலினை அகில இந்திய ஓபிசி தலைவர்கள் நேரில் சந்தித்துப் பேசினர்.
இந்த சந்திப்புத் தொடர்பாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினரும், மூத்த வழக்கறிஞருமான பி.வில்சன், "இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை ஓபிசி அமைப்புகளின் தலைவர்களும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து, வருகிற நவ.28-ஆம் தேதி டெல்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பின்போது ஓபிசியினரையும் சேர்த்து கணக்கெடுக்க வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக போராட்டம் நடைபெறவுள்ளதாகக் கூறி திமுகவின் ஆதரவை கோரியுள்ளனர்.
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், ஏற்கனவே சமூகநீதி விஷயத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் பங்கு என்னென்னவென்று எடுத்து விளக்கி, இதுபோன்ற விஷயங்களில் திமுகவின் நிலைப்பாடு என்னவென்று அவர்களுக்குத் தெரிவித்தார்.
ஆரம்பத்திலிருந்தே இதுசம்பந்தமாக எங்களுடைய தலைவர் சாதிவாரி கணக்கெடுக்கும்போது ஓபிசி என்ற ஒரு பிரிவு (Column) உருவாக்கி, இந்தியாவில் எத்தனை பேர் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் என்பதைக் கணக்கெடுக்க வேண்டும் என்பதை ஏற்கெனவே அறிவித்திருக்கிறார்; இதுசம்பந்தமாக பிரதமருக்குக் கடிதம் கூட எழுதியிருக்கிறார் என்பதை மு.க.ஸ்டாலின் எடுத்துரைத்தார்.
பல மாதங்களுக்கு முன்பே சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அறிக்கை ஒன்றிய அரசிடமிருந்து வந்தபோதே பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களையும் சேர்ந்து இக்கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் என்று திமுக வேண்டுகோள் விடுத்தது. இதையும் எங்களுடைய தலைவர் இன்று இவர்களிடம் தெரிவித்தார்.
அதுமட்டுமில்லாமல், 1931- ஆம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்ட சாதிவாரி கணக்கெடுப்பின்படி, ஒன்றிய அரசு மண்டல் கமிஷனை அமைத்தபோது, 1931 சென்சஸின்படி 27% பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு தந்தது. அதன் பிறகு எந்தவொரு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பும் இதுவரை இந்தியாவில் செய்யப்படவில்லை.
2017-ல் 4,800 கோடி ரூபாய் செலவில் சாதிவாரி கணக்கு எடுக்கப்படும் என்று எஸ்இசிசி (SECC) டேட்டா என்று கூறி ஆரம்பித்தார்கள். ஆனால் அதன் பின்பு அதில் குளறுபடிகள் இருக்கிறது, வெளியிட முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள்.
இன்று 11,500 ரூபாய் கோடி செலவில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை ன்றிய அரசு அறிவித்துள்ளது. அவர்கள் ஒரு படிவமும் வெளியிட்டார்கள். அந்தப் படிவத்தில் எஸ்சி, எஸ்டி என்பது மட்டும்தான் இருக்கிறது. ஓபிசி என்ற ஒரு தனியான டிராப்-டவுன் பாக்ஸ் இல்லை. இந்த டிராப்-டவுன் பாக்ஸ் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை ஓபிசி சங்கங்களுடைய கோரிக்கை; திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் கோரிக்கையும்கூட.
ஆனால், 50% இட ஒதுக்கீடு வரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் ஒன்றிய அரசு இந்த சாதிவாரி கணக்கெடுப்பின்போது ஓபிசி, பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு உண்டான இடத்தை அளிக்கமாட்டேன் என்கிறது. ஆகவே, இது இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பான்மையான ஓபிசி மக்களைப் பாதிக்கிறது.
மேலும், பீகாரில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு அதிக இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்தார்கள்; உடனே அங்குள்ள உயர்நீதிமன்றம் அதனை ரத்து செய்துவிட்டது. இந்த விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றமும் இன்றுவரை எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்காமல் உள்ளது. அதேபோல தெலங்கானாவில் ஓபிசி பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீடு உயர்த்திக் கொண்டு வரப்பட்டது. ஆனால் அங்குள்ள உயர்நீதிமன்றம் அந்தச் சட்டத்தை ரத்து செய்துவிட்டது.
எனவே இதுபோன்ற சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தும்போது, குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் ஹெட்கவுன்ட்டை எடுத்தால்தான் அந்த இட ஒதுக்கீடு சட்டம் நீதிமன்றத்தில் நிற்கும்.
ஒன்றிய அரசு வரும் மார்ச் மாதம் முதல் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை தொடங்கப் போகிறது. எனவே, இதற்கென ஒரு காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே அனைவரின் கோரிக்கையாகும். திமுக ஏற்கெனவே இந்தப் போராட்டத்தை முன்னெடுத்து, அதனை அகில இந்திய அளவில் கொண்டு செல்கிறது" என்று வில்சன் கூறினார்.