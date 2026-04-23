வாக்களித்ததை வீடியோ எடுத்த நபரால் பரபரப்பு

வாக்குப்பதிவின் போது அதனை வீடியோ எடுத்தால் மூன்று மாதம் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் எச்சரித்துள்ளது.

வாக்குப்பதிவு இயந்திரம்
வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் (Credits - ECI 'X' page)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 23, 2026 at 1:53 PM IST

விருதுநகர்: தான் வாக்களித்ததை வீடியோ எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியிட்ட நபரால் சிவகாசியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

17-வது தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவுத் தொடர்ந்து விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. காலை முதலே இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள், தமிழ் திரையுலகினர் உள்ளிட்டோர் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர். மொத்தம் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் 4,023 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் காவல் துறையினர் மற்றும் துணை ராணுவ வீரர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் கண்காணிப்புக் கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு தேர்தல் அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனர்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் வாக்களிக்கும் போது அதை படம் பிடிப்பது மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் பிரிவு 128-ன் படி கடும் குற்றமாகும். எனவே, வாக்குச்சாவடிக்குள் வாக்காளர்கள் செல்போன், கேமரா, ஸ்மார்ட் வாட்ச் போன்ற டிஜிட்டல் சாதனங்களை எடுத்துச் செல்லவும், பயன்படுத்தவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், வாக்குச் சாவடிக்கு வெளியே வாக்காளர்களின் செல்போன்களைப் பாதுகாக்க சிறப்பு வசதியும் முதன் முறையாக செய்யப்பட்டுள்ளது. இதையும் மீறி வாக்குச்சாவடிக்குள் செல்போன் கொண்டுச் சென்று வாக்குப்பதிவின் போது புகைப்படம், வீடியோ எடுத்தால் மூன்று மாதம் வரை சிறைத் தண்டனை மற்றும் அபராதம் (அல்லது) இரண்டும் சேர்த்து விதிக்கப்படுவதுடன், சம்மந்தப்பட்ட செல்போனும் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் எச்சரித்திருந்தது.

வாக்களிப்பதன் ரகசியம் காப்பதற்காக தேர்தல் ஆணையம் இத்தகைய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. எனினும், விரல் மையுடன் வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு வெளியே சென்று செல்ஃபி மற்றும் புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசி, போஸ் காலனியை சேர்ந்த வாக்காளர் ஒருவர், தான் வாக்களிக்கும் போது எந்த கட்சிக்கு வாக்களித்தேன் என்பதை வீடியோவாகப் பதிவுச் செய்து சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த வீடியோ பதிவேற்றம் செய்வதற்கு முன்பாக, "எனது வாக்கை முதல் ஆளாக இந்த சின்னத்திற்கு மகிழ்ச்சியாக வாக்களித்தேன்" என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வீடியோவை வெளியிட்ட நபர் குறித்து தேர்தல் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும், கைது செய்யும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

