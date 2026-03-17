தமிழகத்தில் இதுவரை ரூ.23.28 கோடி மதிப்பிலான பணம், பொருட்கள் பறிமுதல் - தேர்தல் ஆணையம் தகவல்

தேர்தல் விதிகளுக்கு உட்பட்ட முன்மொழிவுகளை ஆய்வு செய்ய 3 பேர் கொண்ட குழுவை அரசு அமைத்துள்ளது. தேர்தல் நடத்தை விதிகளின் கீழ் தேர்தல் ஆணையத்தின் அனுமதி பெற வேண்டிய முன்மொழிவுகளை இந்தக் குழு பரிசீலிக்கும்.

தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் - கோப்புப்படம்
Published : March 17, 2026 at 5:35 PM IST

சென்னை: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்காக தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்ததில் இருந்து இன்று வரை ரூ.23.28 கோடி மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்டு விசாரணையில் உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில், ஏப்ரல் மாதம் 23 -ம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம், மார்ச் 15 -ம் தேதி அறிவித்தது முதல், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளன.

ஒரு வேட்பாளர் அதிகபட்சமாக 40 லட்ச ரூபாய் வரை மட்டுமே தேர்தல் பணிகளுக்கு செலவிட வேண்டும். வேட்பாளரின் தேர்தல் செலவினங்களை கண்காணிப்பதற்காக, பல்வேறு தேர்தல் செலவின கண்காணிப்பு குழுக்கள் மாவட்ட அளவில் அமைக்கப்பட்டு மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரால் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

தேர்தல் களத்தில் போட்டியிடும் அரசியல் கட்சியின் வேட்பாளர்களுக்கும் சுயேட்சை வேட்பாளர்களுக்கும் சமமான சூழலை உருவாக்கி தர வேண்டும் என்ற நோக்கில் வேட்பாளர்களின் தேர்தல் செலவினங்கள் உன்னிப்பாக கண்காணிக்கப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தேர்தல் கண்காணிப்பு பணிகளை தீவிரமாக கண்காணித்திட 234 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும் பறக்கும் படை, நிலை கண்காணிப்பு குழுக்கள் மட்டுமன்றி, 25 துறை சார்ந்த கண்காணிப்பு குழுக்களும் ஈடுபட்டுள்ளன. இதில் வருமானவரித்துறை, அமலாக்கத்துறை, சுங்கத்துறை உள்ளிட்ட துறைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அனைத்து தரப்பினராலும் முறையாக பின்பற்றப்படுகிறதா என மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனர்.

தமிழகம் முழுவதும் இதுவரை 1.68 லட்சம் சுவர் விளம்பரங்கள் நீக்கப்பட்டு 61 இனங்களில் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க முதல் தகவல் அறிக்கை பதியப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்ததில் இருந்து இன்று வரை, தமிழகம் முழுவதும் ரூ.23.28 கோடி மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அவை குறித்த வழக்கு விசாரணையில் உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

தேர்தல் நடத்தை விதிகளின்படி மறைந்த தலைவர்களின் சிலைகள் மறைக்கப்படவேண்டியதில்லை. தற்போது அரசியல் களத்தில் உள்ள தலைவர்களின் புகைப்படங்கள் அரசு பொது இடங்களிலோ, அரசு கட்டடங்களிலோ இருந்தால் அவை மறைக்கப்பட வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

பொதுமக்கள், அரசியல் கட்சியினர், வேட்பாளர்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் ரொக்கப் பணம் எடுத்து செல்லும் பொழுது அவை எப்படி பெறப்பட்டது? எதற்காக எடுத்து செல்லப்படுகிறது? என்பதற்கான ஆவணம் அல்லது காரணத்தை எழுத்து மூலம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இதற்கிடையே, தேர்தல் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட முன்மொழிவுகளை ஆய்வு செய்ய 3 பேர் கொண்ட மேற்பார்வைக் குழுவை அரசு அமைத்துள்ளது. அந்தக் குழுவில், தலைமை செயலாளர் தலைமையில், பொதுநிர்வாகத் துறையின் செயலாளர், பிரதான செயலாளர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறையின் செயலாளர் ஆகியோர் இடம்பெறுவர். தேர்தல் நடத்தை விதிகளின் கீழ் தேர்தல் ஆணையத்தின் அனுமதி பெற வேண்டிய அனைத்து முன்மொழிவுகளையும் இந்தக் குழு பரிசீலிக்கும்.

இந்த குழுவால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட முன்மொழிவுகள் மட்டுமே, சம்பந்தப்பட்ட தலைமை தேர்தல் அலுவலர் மூலம் அவருடைய குறிப்புகளுடன் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அனுப்பப்படும்.

