கரூர் கோயில் நில விவகாரம்: பத்திரப்பதிவுக்கு தடை கோரிய வழக்கில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவு
சுமார் 3,085 ஏக்கர் பட்டா நிலங்களுக்கு பத்திரப் பதிவுக்கான விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கம் செய்து சமீபத்தில் தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டது.
Published : July 30, 2026 at 10:01 AM IST
மதுரை: கரூர் கோயில் நிலங்களை பத்திரப்பதிவு செய்வதற்கான தடை நீக்கப்பட்டதை ரத்து செய்யக் கோரி தொடர்ந்த வழக்கில், மனுதாரர் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
கரூர் மாவட்டத்தில் கோயில் நிலங்களை பத்திரப் பதிவு செய்வதற்காக இருந்த தடையை தமிழ்நாடு அரசு நீக்கத்தை எதிர்த்து, சேலத்தைச் சேர்ந்த திருத்தொண்டர்கள் சபை அறக்கட்டளையின் அறங்காவலர் ராதாகிருஷ்ணன் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அவரது மனுவில், “கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில், கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில், ரவீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில், குப்புச்சிபாளையம் விக்ருதீஸ்வரர் திருக்கோயில் உள்ளிட்ட கோயில்களுக்கு சொந்தமான பல கோடி மதிப்புள்ள நிலங்கள் 15 கிராமங்களில் உள்ளன. இதில் 3,390 தனி நபர்கள் பெயரில் பட்டா வழங்கபட்டது. இந்த நிலங்களை பத்திரப் பதிவு செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், சுமார் 3,085 ஏக்கர் பட்டா நிலங்களுக்கு பத்திரப் பதிவுக்கான விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், கோயில் நிலங்களை பட்டா மாறுதல் தனிநபர் பத்திரப் பதிவு செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. இதன் காரணமாக கோவில் நிலங்கள் அனைத்தும் பரிபோக கூடிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, அரசாணையை ரத்து செய்தும், அதுவரை பத்திரப் பதிவுக்கு தடை விதித்தும் உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்” எனக் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இந்த மனு நீதிபதிகள் சி.வி கார்த்திகேயன், நீதிபதி சக்திவேல் ஆகியோர்களின் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனு தாரர் ராதாகிருஷ்ணன் நேரில் ஆஜராகி, இந்து சமய அறநிலையத்துறை மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் தரப்பில் தனக்கு பதில் அறிக்கை நகல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் பல்வேறு குளறுபடிகள் உள்ளது. எனவே, இதுகுறித்து நான் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் வேண்டும் என நீதிபதிகளிடம் கோரிக்கை வைத்தார்.
மேலும், இந்த வழக்கில் இந்து சமய அறநிலைத்துறையின் ஆணையாளர் தரப்பில் தாக்கல் செய்த பதில் மனுவில், “கரூர் மாவட்டத்தில், பல்வேறு கோயில், வக்ஃப் வாரியத்திடமிருந்து பெறப்பட்ட தகவல் தொடர்புகளின் அடிப்படையில், பத்திரப் பதிவுத் துறையால் சுமார் 3,701 சர்வே எண்கள் பத்திரம் செய்ய தடை செய்யப்பட்ட பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
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மத நிறுவனங்களால் முடக்கப்பட்ட நிலங்கள், தகுந்த அதிகாரிகளால் ரயத்துவாரி பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் என்பதாலும், அதன்பிறகு UDR திட்டத்தின் போது அவர்களின் பெயர்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டு, வருவாய் பட்டாக்களும் வழங்கப்பட்டன என்பதாலும், ஆவணப் பதிவிற்காக முடக்கத்தை நீக்குமாறு கோரி, சொத்துக்களின் உரிமையாளர்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு பல மனுக்களை அளித்தனர்.
இதில் மொத்தம் 3,701 சர்வே எண்களுக்கு பத்திரப் பதிவு செய்வதற்கான தடை ரத்து செய்யப்பட்டு ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும், அதில் வக்ஃபு வாரியத்திற்கு சொந்தமான 154 சர்வே எண்ணுக்கு கட்டுப்பட்ட இடங்களும் பத்திரப்பதிவு செய்ய தடை இல்லை என்ற ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது” என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதில் எந்த விதிமுறை மீறலும் இல்லை என்றும், தமிழ்நாடு அரசின் சட்டத்திற்கு உட்பட்ட இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது என இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து இந்த வழக்கின் மனுதாரர் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணை நீதிபதிகள் ஒத்தி வைத்தனர்.