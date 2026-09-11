திருப்பரங்குமன்றம் மலை விவகாரம்; அறநிலையத் துறை பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு
அறநிலையத்துறை சார்பில் மனுத்தாக்கல் செய்வதற்காக கால அவகாசம் வழங்கிய நீதிபதிகள், வழக்கை செப்டம்பர் 25-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர்.
Published : September 11, 2026 at 7:57 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலைப் பகுதி முழுவதையும் தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவது தொடா்பான மனுவைப் பரிசீலிக்காத அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிய வழக்கில், அறநிலையத்துறை பதிலளிக்க உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரையைச் சேர்ந்த கே.கே.ரமேஷ், உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில், நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கோரி மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதில், "திருப்பரங்குன்றம் மலைப்பகுதி முழுவதையும் தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரவும், தொல்லியல் துறையிடம் அனுமதி பெற்ற பிறகே திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது ஏறி செல்லும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கவும் கோரி வழக்கு தொடர்ந்தேன். இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஸ்ரீமதி புதிதாக மனு அளிக்கவும், அதனை அதிகாரிகள் பரிசீலித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவிட்டார்.
ஆனால் எனது மனுவை பரிசீலித்து அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. ஆகவே நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாத அதிகாரிகள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என கூறியிருந்தார்.
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இந்த மனு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், ஸ்ரீமதி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. மத்திய அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர் கார்த்திகேயன் வெங்கடாஜலபதி ஆஜராகினார். அறநிலையத்துறை சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் கோபால சங்கர நாராயணன் வீடியோ கான்ப்ரன்ஸ் மூலம் ஆஜராகினார்.
அப்போது "திருப்பரங்குன்றம் மலையை முழுவதும் அளவிட வேண்டும். பின்னர் அங்க இருக்கும் அனைவருக்கும் நோட்டீஸ் வழங்கி, அதன் அடிப்படையில் எங்க வாதத்தையும் கேட்க வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து பேசிய நீதிபதிகள், “கோவில் தரப்பில் மட்டுமே ஆஜராக முடியும். திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் இடும்பன் கோயில், காசி விஸ்வநாதர் கோயில் என இரண்டு கோவில்கள் உள்ளது. இந்த விவகாரம் கோவில் மற்றும் தர்கா தொடர்புடையது. அறநிலையத்துறை இந்த வழக்கில் எதிர்மனுதாரராக இல்லை. எனவே, அறநிலையத்துறை சார்பில் ஆஜராக விரும்பினால் முறையாக மனுத்தாக்கல் செய்து, அதன் பின்னர் வாதிடலாம்” என்றார்.
மேலும், தமிழ்நாட்டிற்கென இதுதொடர்பான நடைமுறைகள் உள்ளன. எனவே, அறநிலையத்துறை சார்பில் மனுத்தாக்கல் செய்வதற்காக கால அவகாசம் வழங்கிய நீதிபதிகள், வழக்கை செப்டம்பர் 25-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர்.