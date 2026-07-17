கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தோருக்கு அரசுப் பணி வழங்கத் தடைக்கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி
உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர்.
Published : July 17, 2026 at 4:23 PM IST
சென்னை: கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு அரசு வேலை வழங்கத் தடை விதிக்க வேண்டும் என்று தொடரப்பட்ட வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தது தொடர்பாக சிபிஐ இறுதி விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் செய்யும் வரை உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு அரசு வேலை வழங்கத் தடை விதிக்க வேண்டும் என்று சென்னையைச் சேர்ந்த பிரபாகரன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு செப்.27- ஆம் தேதி, கரூரில் தவெக நடத்திய தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் சிக்கி 18 பெண்கள்,13 ஆண்கள் மற்றும் 10 குழந்தைகள் உள்ளிட்ட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். 110 பேர் காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதையடுத்து உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு 10 லட்சம் ரூபாயும், காயமடைந்தவர்களுக்கு 1 லட்சம் ரூபாயும் இழப்பீடாக வழங்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் தொடர்பான வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி அக்.13- ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு, உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசின் இந்த அறிவிப்பால் வழக்கில முக்கிய நபர்களாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள அமைச்சர்கள் ஆனந்த், நிர்மல்குமாருக்கு எதிராக சாட்சிக் கூற யாரும் முன்வரமாட்டார்கள். கருணை அடிப்படையில் வேலை என்பது அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பட்டியலினத்தவருக்கு மட்டுமே வழங்க வேண்டும் என்ற விதி உள்ள நிலையில், கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்குவதாக அறிவித்தது சட்டவிரோதமாகும். அரசின் இந்த முடிவுக்கதடை விதிக்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (ஜூலை 17) விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், "கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு அரசு வேலை வழங்கக்கூடாது என்ற கோரிக்கையை ஏற்க முடியாது. ஏற்கெனவே பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்துக்கு வேலை வழங்கப்பட்டுவிட்டது.
உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி சிபிஐ விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு கட்டுப்பட்டது தான் அரசு வேலை என்று உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வும் தெரிவித்துள்ளது. இதனால் இதிவ் எந்த தடை உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது" எனத் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து மனுவை வாபஸ் பெறுவதாக மனுதாரர் தெரிவித்ததை ஏற்ற நீதிபதிகள், வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.