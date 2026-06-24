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நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் சேமிப்பு கிடங்கு கட்ட கோரிய வழக்கு - நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் பதிலளிக்க உத்தரவு

ஒரு நாள் மழையினால் விவசாயிகளின் பல நாள் உழைப்பு வீணாகி, பெரும் இழப்பு ஏற்படுவதாக நீதிபதிகளை கவலை தெரிவித்தனர்.

மதுரை அமர்வு
மதுரை அமர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 7:47 PM IST

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மதுரை: நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நிரந்தர சேமிப்பு கிடங்குகளை கட்ட உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில், தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக தலைவர் விரிவான பதில் மனுவை தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தஞ்சை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் அமிர்தராஜ் ஹமீதுதீன். இவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில், தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களிலும் நிரந்தர சேமிப்பு கிடங்குகளை கட்ட உத்தரவிட கோரி மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார்.

அந்த மனுவில், 'தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களிலும் அறிவியல் அடிப்படையில் சேமிப்பு கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்காக நிரந்தர சேமிப்பு கிடங்குகளை கட்ட உத்தரவிட வேண்டும்.

மேலும் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல்லை, மழை, வெள்ளம் போன்றவற்றிலிருந்து பாதுகாக்கும் வகையில் சேமிப்பு, பராமரிப்பு, கையாளுதல், போக்குவரத்து மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான நிலையான வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்கி நடைமுறைப்படுத்தவும், இதுபோன்ற சேதங்களால் விவசாயிகளுக்கு ஏற்பட்ட இழப்புகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்கும் வகையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ளவும் உத்தரவிட வேண்டும்' எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.

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இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், ஜோதிராமன் அமர்வு முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது. இதுகுறித்து விசாரித்த நீதிபதிகள், "மனுதாரர் குறிப்பிட்டிருக்கும் இடம் மட்டுமல்ல, பல மாவட்டங்களில் இந்த பிரச்சனை உள்ளது. ஒரு நாள் மழையில், பல மாத உழைப்பு வீணாகிறது. பெரும் இழப்பு ஏற்படுகிறது. விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்” என கருத்து தெரிவித்தனர்.

மேலும், இந்த வழக்கு தொடர்பாக தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக தலைவர் விரிவான பதில் மனுவை தாக்கல் செய்ய நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டு, வழக்கை ஜூலை மாதத்திற்கு ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

MADURAI BENCH
TNCSC
நெல் கொள்முதல் நிலையம்
நிரந்தர சேமிப்பு கிடங்கு
STORAGE WAREHOUSES CASE

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