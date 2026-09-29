'5 தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான தடையை நீக்குக' - நீதிமன்றத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பு எழுத்துப்பூர்வ வாதம்
திருச்சிராப்பள்ளி (கிழக்கு) சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உடனடியாக இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் தன்னுடைய எழுத்துப்பூர்வ வாதத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 29, 2026 at 12:49 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஐந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தலுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் எழுத்துப்பூர்வ வாதம் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்தல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள 5 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த தடை கோரி வெங்கடாஜலபதி என்பவர் பொது நல வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கினை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், இடைத்தேர்தல் நடத்த இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று (செப் 29) மதியம் மீண்டும் இறுதி விசாரணைக்கு வருகிறது.
இந்த நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் எழுத்துப்பூர்வ வாதம் ஒன்று நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில், "இந்த வழக்கு பொது நல வழக்கு என்ற பெயரில் தாக்கல் செய்யப்பட்டாலும், ஐந்து தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தலை காலவரையின்றி தள்ளிவைக்கும் நோக்கத்தோடு தொடரப்பட்டுள்ளது. இது மறைமுகமாக உள்நோக்கம் கொண்ட வழக்காகும்.
மனுதாரர் முறையான வருமான வரியைகூட செலுத்தாதவர். அவர் பொதுநலன் என்கிற போர்வையில் நீதிமன்றத்தின் நேரத்தை வீணடிப்பது சட்டவிரோதமானது. மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் பிரிவு 151 (a)-வின் படி, ஒரு தொகுதியில் காலிப்பணியிடம் அறிவிக்கப்பட்டால் 6 மாதங்களுக்குள் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும்.
எனது பதவியை ராஜினாமா செய்ததை சபாநாயகர் ஏற்றுக் கொண்டதன் மூலம் அத்தொகுதி அதிகாரப்பூர்வமாக காலியாகியுள்ளது. அதற்கு தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் நடத்துவதில் எந்தவித சட்டத் தடையும் இல்லை.
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பல வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகளில் தேர்தல் மனுக்களை தாக்கல் செய்வதால் மட்டும் இடைத்தேர்தலை தடுத்து நிறுத்த முடியாது. குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் தேர்தல் நடத்துவதே மக்களின் பிரதிநிதித்துவ உரிமையை உறுதி செய்யும்" என கூறப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, "தேர்தலை தள்ளி வைப்பது பொதுமக்களுக்கு பிரதிநிதி இல்லாமல் செய்யும் செயலாகும். எனவே இடைத்தேர்தலைத் தடுக்கும் இடைக்கால தடை உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும். இடைத்தேர்தலுக்கு நடத்த தடை கோரிய வழக்கை அபராதத்துடன் தள்ளுபடி செய்து, திருச்சிராப்பள்ளி (கிழக்கு) சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உடனடியாக இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என்றும் முதலமைச்சர் விஜய்யின் எழுத்துப்பூர்வ வாதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.