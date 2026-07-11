நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றக்கோரிய வழக்கு - தமிழ்நாடு அரசை பாராட்டிய நீதிபதிகள்
சம்மந்தப்பட்ட நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை மூன்று மாதத்தில் முழுமையாக அகற்றப்பட வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
Published : July 11, 2026 at 3:59 PM IST
மதுரை: நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றக்கோரிய வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசின் நடவடிக்கையை உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை நீதிபதிகள் பாராட்டியுள்ளனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், மாத்தூரைச் சேர்ந்த காசிராஜன் என்பவர் உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரைக் கிளையில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில், "புதுக்கோட்டை மாவட்டம், குமாரமங்கலம் ஊராட்சியில் தேவளி பெரியகுளம் உள்ளது. விவசாயிகளின் நீர் ஆதாரமாக இந்த குளம் உள்ளது. இந்த நிலையில் நீர்நிலைப் பகுதியில் சுமார் 15 ஏக்கர் நிலங்கள் தனிநபர்களால் ஆக்கிரமிப்புச் செய்யப்பட்டு அதில் கட்டடங்கள், தார் சாலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
நீர்நிலை புறம்போக்கு பகுதியை ஆக்கிரமிப்பு செய்து ஊராட்சி அதிகாரிகள் உதவியுடன் முறைகேடாக பட்டாக்கள் பெற்று தற்போது தார் சாலைகளை அமைத்து வருகின்றனர். இதன்மூலம் தங்களது நிலங்களை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்ய தயாராக உள்ளனர். இதனால் நீர் மாசுபாடு ஏற்படுவதுடன் விவசாயத்துக்கான சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பும் ஏற்படும். எனவே, மேற்கண்ட பகுதியில் சட்டவிரோதமாகப் பெறப்பட்ட பட்டாக்களை ரத்துச் செய்து நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை அப்புறப்படுத்த உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கோரியிருந்தார்.
இந்த மனு நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு குறித்து விசாரணைச் செய்யும் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், புகழேந்தி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று (ஜூலை 11) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் கண்ணன், "தார் சாலைப் போடப்பட்டுள்ள சம்மந்தப்பட்டப் பகுதி நீர்நிலை பகுதி தான்; அதனை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து நீதிபதிகள், "நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிப்புச் செய்யக் கூடாது என பல்வேறு உத்தரவுகள் போடப்பட்டிருக்கிறது. இருந்தாலும், இந்த நிலை தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. எனவே, சம்மந்தப்பட்ட நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை மூன்று மாதத்தில் முழுமையாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டனர். மேலும், மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு இந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும். அப்போது, நீதிமன்ற உத்தரவு நிறைவேற்றியது குறித்து அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டிருந்தனர்.
இதேபோல் பல்வேறு வழக்குகளும் விசாரணைக்கு வந்தபோது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகள் புகார் குறித்து உரிய அளவீடு செய்து ஆக்கிரப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று பதில் மனுவைத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
|இதையும் படிங்க: எம்.சாண்ட் உள்ளிட்ட கனிமங்களை வெளிமாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கலாம்: தமிழக அரசு அதிரடி
அதைத் தொடர்ந்து நீதிபதிகள், "இதுப்போன்று பதில் அறிக்கை பார்ப்பது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. நீதிமன்றம் உத்தரவுப் பிறப்பித்தும் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படாத சூழல் இருந்தது. தற்போது அரசே ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படும் என பதில் மனுத்தாக்கல் செய்வதைப் பார்க்கும்போது வியப்பாக உள்ளது" என்று தமிழ்நாடு அரசுக்கு பாராட்டுத் தெரிவித்தனர்.