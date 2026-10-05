இலங்கை சிறையில் உள்ள தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்கக் கோரிய வழக்கு முடித்து வைப்பு
இந்தியா - இலங்கை ஒப்பந்தப்படி, தூதரக அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, தமிழக மீனவர்கள் விரைவில் இந்தியா திரும்புவர் என்று இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் பதில் அளித்துள்ளது.
Published : October 5, 2026 at 9:11 PM IST
மதுரை: இலங்கை சிறையில் உள்ள தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்கக் கோரிய வழக்கை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு முடித்து வைத்துள்ளது.
இராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த நாம் தமிழர் கட்சியின் மீனவர் பாசறை நிர்வாகி தீரன் திருமுருகன் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல வழக்கினைத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், "இலங்கை கடற்படையினரால் தமிழ்நாடு மீனவர்கள் தொடர்ச்சியாக கைது செய்யப்படும் சூழலில் நீதிமன்றம் விடுதலை செய்தும், அவர்கள் தொடர்ந்து இலங்கையில் காவலில் இருக்கும் நிலை உள்ளது. 24 பேர் அவ்வாறு இருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில் 5 பேர் குறித்த விபரங்கள் மட்டுமே தெரிய வந்துள்ளது.
எனவே, விடுவிக்கப்பட்டும், மீள்குடியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால் இலங்கைக் காவலில் இருக்கும், தமிழக மீனவர்கள் தொடர்பான விபரங்களை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யவும், மீள்குடியேற்றத்திற்கு 7 நாட்களுக்குள்ளாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் செயல்முறையை உருவாக்கவும், உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு இன்று (அக்.05) உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் வேல்முருகன், ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் சார்பில் பதில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.
அதில், "கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு இலங்கை சிறையில் நடந்த கலவரத்தில் தமிழர்கள் யாரும் பாதிக்கப்படவில்லை. தமிழக மீனவர்கள் அத்துமீறி எல்லைத் தாண்டி நுழைந்து மீன்பிடித்தது உள்ளிட்டக் காரணங்களால் கைது செய்யப்படுகின்றனர். எல்லைத்தாண்டி மீன்பிடித்ததாகவும் இன்னும் பல குற்றச்சாட்டுகளில் தமிழக மீனவர்கள் உட்பட 39 இந்திய மீனவர்கள் இலங்கையில் உள்ள சிறைகளில் உள்ளனர்.
இதில் மனுதாரர் குறிப்பிட்டுள்ள தமிழக மீனவர்கள் உள்பட 12 இந்திய மீனவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர். அடுத்த கட்டமாக, 16 மீனவர்கள் விரைவில் விடுவிக்கப்பட உள்ளனர். மீதமுள்ள 11 மீனவர்கள், மூன்று மாதம் முதல் ஆறு மாதம் வரை சிறைத்தண்டனை பெற்றுள்ளனர். இந்தியா- இலங்கை ஒப்பந்தப்படி, தூதரக அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, அவர்களின் தண்டனைக் குறைக்கப்பட்டு, விரைவில் இந்தியா திரும்புவர்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதைப் பதிவுச் செய்து கொண்ட நீதிபதிகள், வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டனர்.