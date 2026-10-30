அன்பில் மகேஸை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க கோரிய வழக்கு ஒத்திவைப்பு
விசாரணையின்போது அன்பில் மகேஸை உடல்ரீதியாகவோ, மனரீதியாகவோ துன்புறுத்தக் கூடாது என நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : October 30, 2026 at 3:12 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு உரிமம் வழங்குவதற்கு லஞ்சம் வாங்கியதாக கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை 5 நாட்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க கோரிய மனு மீதான தீர்ப்பை சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் ஒத்தி வைத்துள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் வழங்க சுமார் 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்ததாக தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் அளித்த புகாரின் பேரில், அப்போதைய பள்ளி கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் அக்டோபர் 26ஆம் தேதி கைது செய்தனர்.
புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள அன்பில் மகேஸ் ஜாமீன் கோரி சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்நிலையில், அவரை 5 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க கோரி சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை, ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.
அதில், 'தலைமறைவாக இருந்த முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துகுமார் உடனான தொடர்புகள், யார் யாரிடம் எவ்வளவு பணம் பெறப்பட்டுள்ளது, வேறு யார் இதில் இடைதரகர்களாக செயல்பட்டுள்ளனர் மற்றும் பணப்பரிமாற்றங்கள் குறித்தும் அன்பில் மகேஸிடம் விசாரணை நடத்த வேண்டியிருப்பதால் அவரை 5 நாள்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும்' என கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் நீண்ட நாட்களாக தலைமறைவாக இருந்த முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துக்குமார் சென்னை ஊழல் தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் நேற்று (அக்டோபர் 29) காலை சரணடைந்தார்.
தொடர்ந்து, அன்பில் மகேஸை 5 நாட்கள் விசாரணைக்கு எடுக்க அனுமதிக்கக் கோரி காவல்துறை தாக்கல் செய்த மனுவை நவம்பர் 02ஆம் தேதி நீதிபதி எல்.எஸ்.சத்தியமூர்த்தி ஒத்தி வைத்திருந்தார்.
இன்று மீண்டும் ஆஜர்
இந்நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை விசாரணைக்கு அனுமதிக்கக் கோரி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் இன்று காலை காவல்துறை ஆஜர்படுத்தினர். அப்போது, அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அபுடுகுமார், கடந்த 2 நாட்களில் 4 முதல் 5 கிலோ வரை அன்பில் மகேஸ் எடை குறைந்துள்ளார். அரசியல் காரணங்களுக்காக இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
செப்டம்பர் 16ஆம் தேதி வீட்டில் சோதனை நடத்தப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் செப்.18ஆம் தேதி விசாரணைக்கு ஆஜராக அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. 8 மணி நேரம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் சுமார் 240 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. பின்னர் அக்டோபர் 8ஆம் தேதி வருமான கணக்கு உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இருந்தும் காவல்துறை மனிதாபிமானமற்ற முறையில் விசாரணை செய்கின்றனர். இருந்தாலும் அன்பில் மகேஸ் காவல்துறை விசாரணைக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு வழங்கியுள்ளார்.
அமைச்சராக இருந்ததால் பல்வேறு தரப்பில் கோரிக்கை வந்துள்ளது. ஒவ்வொரு 3 ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுறை உரிமம் புதுப்பிப்பு செய்ய வேண்டும் என அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு அதிகாரிகளுடன் தான் தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளை அன்பில் மகேஸ் சந்தித்துள்ளார். தனிப்பட்ட முறையில் யாரையும் சந்திக்கவில்லை. இதில் எந்த இடத்தில் தவறு நடந்துள்ளது.
விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு
முறைகேடு நடக்காமல் தடுக்கவே நிபந்தனைகளுடன் உரிமம் புதுப்பிக்க வேண்டும் என அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. நேர்மையான முறையில் விசாரணை நடக்க வேண்டும் என்பதையே விரும்புகிறோம். எந்த புகாரும் அன்பில் மகேஸ் மீது இல்லை. முத்துக்குமார் தலைமறைவாக இருந்தது குறித்து விசாரணை செய்ய வேண்டும் என காவல்துறை கேட்பது வேடிக்கையாக உள்ளது. முத்துக்குமார் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
விசாரணைக்கு தேவையான முழு ஒத்துழைப்பு அளித்து வருகிறார். எங்கேயும் ஓடி ஒளியவில்லை. விசாரணையை கண்டு பயந்து ஓடவில்லை. துணிந்து எதிர்கொண்டு வருகிறார். நீதிமன்ற உத்தரவின் படி உணவு கூட சரியாக வழங்கவில்லை. ஒருநாள் முழு இரவும் மின்சாரம் இல்லாமல் இருந்துள்ளார். மற்றவர்கள் தலைமறைவாவதற்கு அன்பில் தான் பொறுப்பு என காவல்துறை தெரிவிப்பது வேடிக்கையாக உள்ளது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை சாட்சியாக்கி அன்பில் மகேஸை குற்றவாளியாக சித்தரிக்கின்றனர். அவரையே குற்றத்தை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் என காவல்துறை நிர்பந்தம் செய்கிறது. அவரது குடும்பமே நாட்டின் நலனுக்காக சேவை செய்துள்ளது.
காவல்துறை கூறுவது போல பணம் நேரடியாக வாங்கியதாக எந்த சாட்சிகளும் வாக்குமூலமும் கூறவில்லை. ஆனால், இவர்தான் குற்றவாளி என்ற அடிப்படையில் விசாரணையை செய்கின்றனர். அதனால், தற்போது காவல்துறை விசாரணைக்கு அனுமதி வழங்க கூடாது என தெரிவித்தார்.
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காவல்துறை பதில்
காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், போதுமான மருத்துவ சிகிச்சைகள் அனைத்தும் சிறையில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சிறையில் என்ன உணவு வழங்கப்பட்டது என்பதற்கான அறிக்கையையும் தாக்கல் செய்ய தயாராக உள்ளோம். சிறையில் அன்பில் மகேஸுக்கு எந்த வசதியும் செய்து தரவில்லை என கூறுவதை ஏற்க முடியாது என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, அன்பில் மகேஸுக்கு வீட்டு உணவை வழங்க வேண்டும். நீதிமன்ற உத்தரவை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டு, அவரை 5 நாட்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரிய வழங்கின் தீர்ப்பை நவம்பர் 02ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தார். தீர்ப்பு அளிக்கும்போது, மதியம் 12 மணியளவில் அன்பில் மகேஸை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டார்.