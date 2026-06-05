தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் மீதான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு; கால அவகாசம் வழங்கி நீதிமன்றம் உத்தரவு
திருப்பரங்குன்றம் மலையை அளவிடும் பணி தற்போது நிறைவு பெற்றுள்ளது. இதுதொடர்பான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய காலஅவகாசம் தேவை என தொல்லியல்துறை கேட்டுக் கொண்டதை அடுத்து தற்போது கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டு உள்ளது.
Published : June 5, 2026 at 10:44 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலைப்பகுதி முழுவதையும் தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவது தொடர்பான மனுவை பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்காத அதிகாரிகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிய வழக்கை நான்கு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரையைச் சேர்ந்தவர் கே.கே.ரமேஷ் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில், நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கோரி மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதில், "திருப்பரங்குன்றம் மலைப்பகுதி முழுவதையும் தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர வேண்டும். மேலும், தொல்லியல் துறையிடம் அனுமதி பெற்ற பிறகே திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது ஏறி செல்லும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து வழக்கு தொடர்ந்தேன்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஸ்ரீமதி, புதிதாக மனு அளிக்கவும், அதனை அதிகாரிகள் பரிசீலித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவிட்டார். ஆனால், எனது மனுவை பரிசீலித்த அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. ஆகவே, நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாத அதிகாரிகள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என கூறியிருந்தார்.
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இந்த மனு, நீதிபதிகள் ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், ஸ்ரீமதி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று (ஜூன் 5) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தொல்லியல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "திருப்பரங்குன்றம் மலையை அளவிடும் பணி தற்போது நிறைவு பெற்றுள்ளது. இதுதொடர்பான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய காலஅவகாசம் தேவை" என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை ஒத்திவைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
டிஜிபிஎஸ் (Differential Global Positioning System) என்ற நவீன அளவீட்டு கருவி மூலம், மத்திய தொல்லியல் துறை பொறியாளர் உமேஷ் தலைமையில் 7 நாட்கள் நடைபெற்று வந்த அளவிடும் பணிகள் கடந்த புதன் அன்று நிறைவுபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.