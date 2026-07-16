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அரசுப் பள்ளிகளுக்கு புதிய கட்டடங்கள் கட்டக் கோரிய வழக்கு - தலைமைக் கல்வி அலுவலர்கள் அறிக்கை அளிக்க உத்தரவு

12 மாவட்டங்களில் உள்ள தலைமை கல்வி அலுவலர்கள், தங்களது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு பள்ளியையும், நேரில் ஆய்வு செய்ய மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களை அறிவுறுத்த வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம்
உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 4:51 PM IST

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சென்னை: தென்மண்டலத்தில் உள்ள 12 மாவட்டங்களின் அரசுப் பள்ளிகளில் சேதமடைந்த கட்டடங்களை பழுது பார்க்கவும், புதிய கட்டடங்களை கட்டவும் உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில், தலைமை கல்வி அலுவலர்கள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், வல்லாதிரக்கோட்டையைச் சேர்ந்த முருகானந்தம் என்பவர், உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல வழக்கு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அதில், "விருதுநகர், திருச்சி, நெல்லை, திண்டுக்கல், கரூர், தஞ்சை, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, மதுரை, தேனி, தென்காசி, தூத்துக்குடி ஆகிய 12 மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு பள்ளி கட்டிடங்களின் சேதங்கள் குறித்து தகவல் பெறும் உரிமை சட்டத்தில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதில், பெரும்பாலான அரசுப் பள்ளிகளில் பெருமளவில் கட்டிடங்களில் சேதமாகி இருப்பது உறுதியாகி உள்ளது.

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பள்ளிக் கட்டிடங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் சேதமடைந்த நிலையில் இருப்பதால், குழந்தைகளின் உயிர் ஆபத்தில் உள்ளது. பள்ளிகளை மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் அவ்வப்போது ஆய்வு செய்து சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும்.

எனவே சேதமடைந்த, பயன்பாட்டிற்கு தகுதியற்ற பள்ளி கட்டிடங்கள், கழிப்பறைகள், சமையலறைக் கட்டிடங்கள், சுற்றுச்சுவர் மற்றும் அங்கன்வாடி கட்டிடங்களை பழுது பார்க்கவும், பழைய கட்டிடங்களை இடித்து விட்டு புதிய கட்டிடங்களை கட்டவும், மாணவர்களுக்கு தேவையான கூடுதல் பள்ளி கட்டிடங்கள், கழிப்பறை, சமையலறை, சுற்றுச்சுவர் போன்றவற்றை குறிப்பிட்ட காலக் கெடுவிற்குள் கட்டி முடிக்கவும் உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், சக்திவேல் அமர்வு, "12 மாவட்டங்களில் உள்ள தலைமை கல்வி அலுவலர்கள், தங்களது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு பள்ளியையும், நேரில் ஆய்வு செய்ய மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களை அறிவுறுத்த வேண்டும்.

மேலும் சுகாதாரம், தூய்மை மற்றும் பிற அடிப்படை வசதிகள் தொடர்பாக பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்களிடம் இருந்து அறிக்கைகளை பெற்று அவற்றை தொகுத்து தலைமை கல்வி அலுவலர்கள் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

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குறிப்பாக குடிநீர், வடிகால் வசதி, பள்ளியை சுற்றி புதர்கள் அல்லது களைகள் உள்ளனவா? என்பன தொடர்பான விபரங்களும் தெளிவாக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். இந்த அறிக்கைகளை ஆகஸ்ட் 24-ஆம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும் இந்த விவகாரத்தில் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து தமிழக பள்ளிக்கல்வி துறை முதன்மைச் செயலர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்திவைத்தனர்.

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