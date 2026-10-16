திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலங்களை மீட்க கோரிய வழக்கு: தமிழக அரசுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு
ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களை மீட்பதற்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன?ஆக்கிரமிப்புதாரர்களின் பெயர் விவரங்கள் என்ன? என்பது குறித்த விபரங்களை தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Published : October 16, 2026 at 9:44 PM IST
மதுரை: கோயில்களுக்கு சொந்தமான நிலங்களை மீட்க உத்தரவிட கோரிய வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு நீதிபதிகள் சரமாரியாக கேள்வியெழுப்பியுள்ளனர்.
தமிழ்நாடு முழுவதிலும் உள்ள இந்து சமய அறநிலையத்துறை மற்றும் பல்வேறு மடங்களுக்குச் சொந்தமான ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட கோயில் சொத்து மற்றும் நிலங்களை மீட்க கோரி தீவிரமாகச் சட்டப் போராட்டங்களை நடத்தி வருபவர், திருத்தொண்டர் சபை நிறுவனர் மற்றும் அறங்காவலரான ராதாகிருஷ்ணன். இவர், சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில், தூத்துக்குடி சங்கர ராமேசுவரர் கோயில் மற்றும் வைகுண்டபதி பெருமாள் கோயில் மிகவும் பழமையான மற்றும் தொன்மை வாய்ந்த கோயில்களாகும். இந்த கோயில்களுக்கு தினந்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் வந்து செல்கின்றனர்.
இக்கோயிலுக்குப் பல்வேறு காலகட்டங்களில் பக்தர்களால் வழங்கப்பட்ட ஏராளமான சொத்துகள் உள்ளன. கோயில்களில் தினசரி பூஜைகள், பிற சடங்குகள் மற்றும் திருவிழாக்கள் எவ்வித தடங்கலுமின்றி நடைபெற வேண்டும் மற்றும் அச்சொத்துகளிலிருந்து வரும் வருமானத்தைக் கொண்டு அவை தொடர்ந்து நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதே பக்தர்கள் சொத்துகளை வழங்குவதற்கு பின்னணியில் உள்ள நோக்கமாகும்.
இந்த நிலையில், இந்த கோயில்களுக்கு பூஜைக்காக எழுதி வைக்கப்பட்ட, 630 ஏக்கர் நிலங்கள் போலி ஆவணங்கள் மூலம் அபகரிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதேபோல் கோயில் நிர்வாகத்திற்கு சொந்தமான பல்வேறு வணிக கட்டடங்கள் நீண்டகாலமாக வாடகை வசூல் செய்யப்படாமல் உள்ளன. எனவே, ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள கோயில் சொத்துக்களை மீட்டு, வாடகையை முறையாக வசூலிக்க இந்து சமய அறநிலைத்துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என கோரியிருந்தார்.
இதேபோல் மதுரை, கரூர் மற்றும் ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலங்களை மீட்டு கோயிலின் அன்றாட பூஜைகள் நடத்திடவும் உத்தரவிட கோரி மனுக்கள் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுக்கள் நீதிபதிகள் வேல்முருகன் மற்றும் நீதிபதி பூர்ணிமா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று (அக்டோபர் 16) விசாரணைக்கு வந்தது.
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அப்போது தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "கோயில் நிலங்கள் மீட்பு குறித்து பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. பலருக்கு முறையாக நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. தொடர் நடவடிக்கைகளுக்கு கால அவகாசம் வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதை கேட்டறிந்த நீதிபதிகள், "கோயில் நிலங்கள் மீட்பு குறித்து ஏற்கனவே உயர் நீதிமன்றம் பல்வேறு உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. எந்த உத்தரவையும் இதுவரை நிறைவேற்றியதாக தெரியவில்லை. எனவே தமிழகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் கீழ் உள்ள கோயில்கள் எத்தனை? இந்த கோயில்களுக்கு சொந்தமாக எத்தனை ஏக்கர் நிலங்கள் உள்ளன? அதில் அறக்கட்டளை சொத்துகள் எவ்வளவு உள்ளன? இந்த சொத்துகளில் கோயில் வசம் எவ்வளவு உள்ளன? தனிநபர் ஆக்கிரமிப்பில் எத்தனை ஏக்கர் நிலங்கள் உள்ளன? ஆக்கிரமிப்பு நிலங்கள் மீட்பதற்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன? ஆக்கிரமிப்புதாரர்களின் பெயர் விவரங்கள், அவர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பரப்பளவு எவ்வளவு? உள்ளிட்ட விபரங்களை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டனர்.
தொடர்ந்து, கோயில் நிலங்கள் குறித்து எத்தனை வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன என்பது குறித்து மாவட்ட வாரியாக இந்து சமய அறநிலைய துறையின் ஆணையர் விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இந்த அறிக்கையின்படி கோயில் நிலங்கள் மீட்பு குறித்து நாங்கள் குழு அமைப்பது குறித்து உரிய முடிவு எடுக்க உள்ளோம் என தெரிவித்து வழக்கு விசாரணையை நான்கு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தனர்.