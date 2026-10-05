பறவைகள் சரணாலயம் அருகே கல்குவாரியா? தடை கோரிய வழக்கில் நெல்லை கலெக்டருக்கு பறந்த உத்தரவு
நெல்லை கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு அருகில் கல்குவாரி நடத்துவதற்கு வழங்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் ஒப்புதலை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
Published : October 5, 2026 at 5:46 PM IST
திருநெல்வேலி: கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் அருகில் கல்குவாரி நடத்த தடை கோரிய வழக்கில், தமிழகத்தின் முதன்மை தலைமை வன பாதுகாவலர் மற்றும் நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
நெல்லை பாப்பன்குளத்தை சேர்ந்த நிக்சன் ஞானசிங் என்பவர் பறவைகளின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து, சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதில், 'நெல்லை பாப்பன்குளம் கிராமத்தில் கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் மற்றும் ஈர நிலங்கள் உள்ளன. இந்த பகுதியில் ஆண்டுதோறும் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான பறவைகள் வலசை வருகின்றன.
இதன் காரணமாக பாப்பன்குளம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராம மக்கள் தீபாவளியின்போது கூட பறவைகள் பயப்படும் எனக் கருதி பட்டாசுகள் வெடிக்காமல் தவிர்த்து பறவைகளை பாதுக்காத்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் சரணாலயத்தில் இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்குள் சுமார் 4.37 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் கல் மற்றும் சரளைக்கான குவாரி நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நெல்லை கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு அருகில் கல்குவாரி நடத்துவதற்க்கு வழங்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் ஒப்புதலை ரத்து செய்ய வேண்டும், மேலும் அப்பகுதியில் குவாரி தொடர்புடைய எல்லா நடவடிக்கைகளுக்கும் தடை விதித்து உத்தரவிட வேண்டும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு, "வழக்கு தொடர்பாக தமிழகத்தின் தலைமை வன பாதுகாவலர் மற்றும் நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" எனக் கூறி உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்திவைத்தனர்.
மேலும், இந்த அனுமதியானது வலசை வருகின்ற பறவைகளுக்கு பேராபத்தை விளைவிக்கும் என்று கருதி புதிய கல்குவாரிக்கான அனுமதியை அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்களும், பறவைகள் நல ஆர்வலர்களும் தொடர்ந்து போராடி வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலும் மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.